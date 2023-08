"Bosstime" auf der Wertheimer Burg: Tanzen statt Sitzenbleiben

Konzert: Rockband covert Bruce Springsteen - 350 begeisterte Fans

Wertheim 27.08.2023

Gänsehautfeeling - erzeugt von der Coverband Bosstime auf der Wertheimer Burg.

Nicht Bruce Springsteen, sondern der der Frontmann der Bruce Springsteen Coverband "Bosstime", die seit 20 Jahren erfolgreich unterwegs ist. Er liebt klare Ansagen. Beim sechsten Stück hat er das Publikum im Griff. "I'm tougher than the rest" - die Leute stehen auf, tanzen, applaudieren, toben fast. Und Heinen ruft: "What time is it?" - "It's Bosstime", kommt die Antwort. Heinen moderiert, mal spaßig, mal ernst und nachdenklich. Wertschätzung für das Publikum, für seine Band und Dankbarkeit dafür, dass er von der Musik leben darf macht er deutlich. "So kann ich arbeiten", sagt er, als die Fans dann bei "Waiting on a sunny day" mitsingen.

Nah dran an das Vorbild

Harald und Bettina Schmieg aus der Nähe von Hardheim sind Hardcore-Fans. Sie tanzen und sind textsicher. Bei zehn Konzerten mit Bruce Springsteen selbst waren sie schon. "Thomas Heinen mit Bosstime kommt ganz nah ran. Geile Band", lobt der 55-Jährige, und seine Frau stimmt ihm zu. "Dieses Jahr waren unsere erwachsenen Kinder dabei. Die haben wir auch infiziert."

"Born in the USA" darf nicht fehlen. Ronald Reagan habe den Text nicht verstanden. Es gehe nicht um eine Glorifizierung der USA, sondern um einen Vietnam-Veteranen, der nach seiner Rückkehr ausgegrenzt wird, erklärt Heinen. "Was ist euer Lieblingssong?" Das sei natürlich schwer zu beantworten, aber "I'm on fire" sei sicher einer davon, wie der Frontmann weiß. Die Reaktion des Publikums bestätigt das. Paare liegen sich in den Armen, tanzen, singen mit. Daniel Luscher spielt virtuos das E-Piano.

Stark am Schlagzeug

Bei "Human Touch" brilliert Daniel Krumbholz am Schlagzeug, ebenso Saxofonist Pierre de Stefano bei "Hungry Hearts". Auch Bassist Omar Ibrahim und Leadgitarrist Thomas Spindeldreher bekommen besondere Anerkennung vom Chef. "Eine wunderschöne Truppe, meine Familie, die ich mir aussuchen durfte", nennt er seine Mitmusiker. Das Warten auf den Schlusstitel "Born to run", den auch Bruce Springsteen immer am Ende seiner Konzerte bringt, hat sich gelohnt. Alle Hände gehen hoch, eine beeindruckende Kulisse. Schließt man die Augen - man meint, Bruce Springsteen zu hören, wenn Heinen singt.

Szenenapplaus gibt es dann bei der Zugabe "The river". Fast andächtige Stille herrscht beim Pianoteil zu Beginn des Stückes. Gänsehaut, als die Mundharmonika einsetzt. Und das passt: "Down to the river" muss das Publikum ja auch, als es nach über drei Stunden den Heimweg antritt. Manche setzen die zweite Zugabe "Dancing in the dark" noch in die Tat um. Ein rundum gelungener Auftritt, nur positive Stimmen und "Wir sehen uns in Heusenstamm", ist zu hören. Da treten "Bosstime" am 2. September auf. Oder am 8. Dezember in Aschaffenburg. Für manche Fans Zeit für ein baldiges Wiedersehen.

Petra Folger-Schwab