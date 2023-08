Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Erfinder- und Forschernacht für Kinder im Boxtaler Gemeindezentrum

Organisiert von Junge Forscher Main-Tauber

Freudenberg 25.08.2023 - 14:13 Uhr 2 Min.

Die jungen Forscher haben alle Hände voll zu tun, um bei der Forschernacht die "Böxler Schokolade" herzustellen.

Es war Einiges geboten bei der Erfinder- und Forschernacht am Mittwoch und Donnerstag. Die Verantwortlichen um Projektleiter Birger-Daniel Grein hatten sich Einiges einfallen lassen. Unterstützt wurde der Vorsitzende des Vereins der Jungen Forscher Main-Tauber von Christian Hartke und Melissa Hasenfuß. »Die Themen sind gezielt vorwiegend im MINT-Bereich angesiedelt«, erklärte Grein. Die von den Kindern entwickelten Erfindungen werden nach dem Projektende auch anderen Kindern zur Verfügung gestellt. »Wir legen Wert darauf, dass sich unsere Teilnehmer und Vereinsmitglieder auch ehrenamtlich engagieren.«

Ganz gezielt wählte man dabei drei Bereiche rund um die Lebensmitteltechnologie aus. Nur so war es möglich, praxisnah für alle Altersklassen dies in dem begrenzten Zeitkorridor umsetzen zu können. Interessant ist nicht nur die Tatsache, dass man ganz bewusst die »Dorfladen-Thematik« mit einfließen ließ. So entwickelten die Kinder und Jugendlichen verschiedene Produkte der Marke »Böxler Frösch«, die im künftigen Boxtaler Dorfladen präsentiert werden könnten.

Unter anderem entwickelte man eine eigene Schokoladensorte. »Das war nicht so einfach, denn von den Grundzutaten her musste alles selbst angerührt werden«, meinte eines der Kinder. Angefangen von der Kakaobutter bis hin zur fertigen Sorte entwickelte man unter anderem die »Böxler Schokolade« mit Zartbitter-Geschmack. Dann durften sie noch eine natürliche Limo oder einen Eistee auf Saft- und Teebasis herstellen. Der Abschluss der Projekte kam aus dem Kosmetikbereich. So wurden Badeperlen und Badebomben entwickelt.

Spannend wurde es bei der Nachtwanderung zu den »Hohen Steinen«, für die sich Ortsvorsteher Rolf Döhner verantwortlich zeigte. Auf dem Weg durch den Boxtaler Wald gab es versteckte Quizfragen zu beantworten. An der Ruhebank bei den Hohen Steinen sorgten Marina und Bernhard Eckert mit ihren historischen Sagen, Geschichten und Gesang für einen weiteren Höhepunkt.

Am Mittwochnachmittag wurde von den Teilnehmern am alten Sportplatz ein Wasserleitungssystem aufgebaut. Mit dem Wassertransportnetz war alles bestens vorbereitet für eine Abkühlung. Gefördert wurde die Erfinder- und Forschernacht im Boxtaler Gemeindezentrum von der Deutschen Stiftung Engagement und Ehrenamt.

Die »Jungen Forscher« sind erstmals ganz gezielt in die Ortsteile gegangen. Neben Teilnehmern aus Freudenberg waren auch einige aus dem Landkreis Miltenberg dabei.

Weitere Infos zu Projekten und Veranstaltungen im Internet unter https://www.junge-forscher-mt.de

Günter Herberich

Stichwort: Deutsche Stiftung Engagement und Ehrenamt Die Erfinder- und Forschernacht im Boxtaler Gemeindezentrum wurde unter anderem von der Deutschen Stiftung Engagement und Ehrenamt gefördert. "Wir bekamen dies zufällig mit und haben einen Antrag gestellt. Umso mehr freute es uns, als wir im Juli die Zusage bekamen", freute sich Projektleiter Birger-Daniel Grein. Bei dem sogenannten "Mikroförderprogramm" werden gezielt strukturschwache und ländliche Räume gefördert. Nach dem Motto "Ehrenamt gewinnen, Engagement binden, Zivilgesellschaft stärken" können Projekte mit bis zu 2500 Euro unterstützt werden. Unter anderem gibt es Geld für Workshops, die Programmierung einer neuen Webseite oder die Snacks für eine Schnupperaktion. Weitere Informationen im Internet: www.deutsche-stiftung-engagement-und-ehrenamt.de. gher