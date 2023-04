Voll be­setz­te Hal­le und gu­te Stim­mung an den lie­be­voll de­ko­rier­ten Ti­schen, au­ßer­dem groß­flächi­ge Fo­tos von Tho­mas Kraft an den Wän­den, die der Ve­r­ein ex­t­ra in Auf­trag ge­ge­ben hat­te - die bes­te Vor­aus­set­zung für ei­nen zünf­ti­gen Abend der Blas­mu­sik. Am Sams­tag hat­te die Mu­sik­ka­pel­le Der­tin­gen zum »Böh­m­i­schen Früh­ling« ein­ge­la­den.