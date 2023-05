Blasmusik mit Reggae-Feeling

Nassiger Brennfest: Fünfte Auflage lockt 1000 Gäste - Veranstalter wollen Bläser-Combo »Meute« holen

Wertheim 14.05.2023 - 15:53 Uhr 1 Min.

Das Nassiger Brenffest in seiner fünften Auflage war wie das erste, das zwei, das dritte und das vierte einfach der Knaller. Nicht zu toppen? Die Veranstalter hätten da noch eine Idee ... Foto: Geringhoff

Wenn vom Brennfest die Rede ist, gehört es sich recht schicklich von einer »Schnapsidee« zu sprechen - vielleicht war sogar Suff im Spiel, als Stobbies und die Kumpels damals, nachdem die Brennerei gegründet war, gedacht hatten, ein Brennfest müsse her. Wegen der Sache mit dem Brennen, vor allem aber wegen des Festes, denn feiern tun sie alle gern. Zum Mitfeiern waren in diesem Jahr rund 1000 Gäste da.

Die Legende ums Brennfest speist sich nicht nur aus der Alkoholseligkeit, sondern vor allem aus dem unschlagbaren Ambiente unter der Hoflinde und aus der Musik. Stobbies hat regelmäßig ein sehr ordentliches und generell rockiges Gebläse am Start. In diesem Jahr war es die Allgäuer Reggae-Bläser-Truppe Rootsman fyah. Der Frontmann wies darauf hin: »Keine echten jamaikanischen Rootsmen, die sind da ein bisschen eigen«. Aber schon coole Reggae-Bros - sort of.

Mit teils gefühlten 110 Dezibel und gelegentlichen 110 BPS haben die Allgäuer Gäste Nassig so richtig locker gemacht. Wobei: »Nassiger sind ja eh locker«, sagt der Brenner Johannes Stobbies.

Anders cool waren die Bläser aus der Nachbarschaft vom Musikverein Bavaria Neunkirchen. Ihnen gehörte der Samstagnachmittag, sie teilten ihn mit Bier, Kaffee und Kuchen und die Damen und Herren sind wirklich gut angekommen.

Freie Bühne

Die gediegene Version des Brennfestes lieferte der Freitagabend. Unter der Überschrift »Edelbrandprobe mit Fingerfood« gab es eigentlich ein veritables Sechs-Gänge-Menü für 70 Gäste und zwischen den Gängen Wundertüte. »Open Stage«, wie das heute so heißt, wenn auf die Bühne kann, wer will. Vorweg: Es war züchtiger als im vergangenen Jahr, da hatte eine Würzburger Pole-Dancerin dem Vernehmen nach für reichlich Furore gesorgt. »Kann man nicht alle Jahren machen«, sagt Stobbies. In diesem Jahr gab es Zauberei, Gesang, Breakdance und eine Art von Büttenrede - alles von hier und alles handgemacht - »Knaller« wie man hört.

Blasmusik ist Stobbies Favorit. Je besser gemacht, je fetziger abgeliefert, umso lieber ist es ihm. Für ein künftiges Brennfest träumt Stobbies von »Meute«, eine in der Szene arrivierte Bläser-In-Combo aus Hamburg. Mit denen will Stobbies am Brennfest musizierend durchs Dorf ziehen. Häufig spielt Meute an Orten wie Paris oder New York. Nassig wäre da mal was ganz anderes und das Brennfest ein ganz eigenes Kaliber. Viele zählen jetzt auf Johannes Stobbies, dass er sich - und uns - auch diesen Traum erfüllt.

MICHAEL GERINGHOFF