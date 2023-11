Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

»Blasmusik am Sonntag« kommt 2024 wieder ins Kloster Bronnbach

Wertheim-Bronnbach 10.11.2023 - 16:40 Uhr < 1 Min.

Die Musikkapelle Dertingen bei ihrem Konzert im August dieses Jahres: Das Veranstaltungsformat "Blasmusik am Sonntag" kommt im nächsten Jahr zurück. Foto: Frank Mittnacht/Landratsamt

»Die Blasmusik ist nun endgültig im Kloster angekommen. Wir freuen uns, dass mit dem Konzept eine fröhliche und familienfreundliche Atmosphäre geschaffen wurde, die die ganze Bandbreite der musikalischen Vielfalt präsentiert«, erklärt Mittnacht weiter.

Und auch im nächsten Jahr soll es wieder die kostenlosen Konzerte in Bronnbach geben. Die Termine im Jahr 2024 sind: 12. Mai, 16. Juni, 14. Juli, 11. August und 15. September, jeweils sonntags, von 14 bis 15.30 Uhr. Musikkapellen können sich ab sofort für diese Termine per E-Mail an kulturamt@main-tauber-kreis.de bewerben. »Wir freuen uns auf zahlreiche Bewerbungen und viele tolle Konzerte im Jahr 2024«, sagt Amtsleiter Mittnacht.

Weitere Informationen zum Veranstaltungs- und Führungsprogramm gibt es unter https://www.kloster-bronnbach.de.

Pressemitteilung Landratsamt