»Blasmusik am Sonntag« geht in zweite Runde

Kultur: Kostenlose Konzerte im Bronnbacher Abteigarten

Wertheim 05.04.2023 - 15:44 Uhr < 1 Min.

Zünftige Blasmusik - wie hier mit der Musikkapelle Gelchsheim bei "Blasmusik am Sonntag" im September 2022 - wird es auch in diesem Jahr im Abteigarten des Klosters Bronnbach geben. Foto: Carmen Schmitt/Landratsamt

Bis einschließlich September finden einmal im Monat, jeweils sonntags, Konzerte von Blaskapellen im Abteigarten statt.

»Das neue Veranstaltungsformat ist im vergangenen Jahr super angenommen worden. Von Termin zu Termin haben wir mehr Gäste begrüßt«, sagt Frank Mittnacht, Amtsleiter für Kultur und Tourismus im Landratsamt Main-Tauber-Kreis. Neu ist in diesem Jahr die Uhrzeit für die Konzerte: Der Auftritt der Musikkapellen wird jeweils von 14 bis 15.30 Uhr stattfinden.

Zum Auftakt am Sonntag, 14. Mai, wird der Musikverein Unterschüpf spielen. Am 18. Juni tritt der Musikverein Eintracht Külsheim 1925, am 16. Juli die Musikkapelle Lengfurt und zum Abschluss am 17. September der Musikverein 1900 Rauenberg auf. Frei ist noch der Termin am Sonntag, 13. August. Für dieses Datum können sich Musikkapellen aus der Region per E-Mail an kulturamt@main-tauber-kreis.de bewerben.

bal