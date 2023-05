Bislang über 500 Beratungen in Mobilitätszentrale Wertheim

Fahrplanauskünfte

Wertheim 05.05.2023 - 10:19 Uhr < 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Kevin Winzenhöler von der Firma Taxi Stemmer berät einen Kunden in der neuen Wertheimer Mobilitätszentrale über die Angebote des Verkehrsverbundes Rhein-Neckar (VRN). Ab 1. Dezember können im Wertheimer Bahnhof auch wieder Fahrkarten am Schalter ausgedruckt und Reiseverbindungen erfragt werden. Foto: Gunter Fritsch Bildunterschrift 2022-11-30 --> Kevin Winzenhöler (links) von der Firma Taxi Stemmer berät einen Kunden in der neuen Wertheimer Mobilitätszentrale über die Angebote des Verkehrsverbundes Rhein-Neckar (VRN). Ab 1. Dezember können im Wertheimer Bahnhof auch wieder Fahrkarten am Schalter ausgedruckt und Reiseverbindungen erfragt werden.Foto: Gunter Fritsch

Ungefähr die Hälfte davon, so berichtete der Geschäftsführer der Verkehrsgemeinschaft Main-Tauber (VGMT), Thorsten Haas, am Mittwoch den Kreisräten in Tauberbischofsheim, habe sich nach Zugverbindungen erkundigt. Etwa 200 Fahrkarten wurden verkauft, 65 Prozent davon für den Nah- und 35 Prozent für den Fernverkehr. Zu den übrigen Besuchsgründen der Mobilitätszentrale zählten Tarifberatungen, Ruftaxibuchungen und Informationen zu den Leihangeboten für das E-Auto, die zwei Pedelecs und die beiden E-Roller, die es in der Mobilitätszentrale als ein zusätzliches Angebot des Taxiunternehmers gibt.

Das elektrische Auto, das demnächst von den Stadtwerken Wertheim durch ein anderes ersetzt werde, wie Landrat Christoph Schauder berichtete, wurde bislang 50 Mal ausgeliehen und fuhr 2500 Kilometer weit. Wenig Ausleihvorgänge verzeichneten bislang die Pedelecs, was der VGMT-Geschäftsführer mit der Jahreszeit erklärte. Ab Mai erwartet die Verkehrsgemeinschaft hier bessere Zahlen, weil es sich auch um ein touristisches Angebot handele. Diese Erfahrungen habe man auch in der ersten Mobilitätszentrale des Landkreises in Bad Mergentheim gemacht.

Ein erster Schritt zur Einrichtung einer dritten Mobilitätszentrale im Bahnhof Lauda könnte laut Landrat Schauder möglicherweise im vierten Quartal 2023 gemacht werden. Hier könnten dann nach einem Umbau Räume für die Beratungstätigkeit angemietet werden. Mittelfristig soll dann auch die Geschäftsstelle der VGMT im Bahnhof ihren Sitz bekommen. Schauder betonte erneut, wie wichtig ihm die Schaffung von drei Mobilitätszentralen im Landkreis ist. So seien etwa die Mieter von Pedelecs nicht gezwungen, ihr in Wertheim ausgeliehenes Rad auch wieder dort zurückzubringen. In einem weiteren Schritt könnte es dann Leihstationen auch noch an anderen Verkehrsknotenpunkten im Kreis geben, so Schauder.

gufi