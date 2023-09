Bis 2040 verfügt Wertheim über genügend Gewerbeflächen

GMA-Untersuchung

Wertheim 20.09.2023 - 16:35 Uhr 2 Min.

Wertheim Reinhardshof. Das Wertheimer Unternehmen Adaptronic hat seit 2017 seinen Firmensitz auf dem Wertheimer Reinhardshof. Foto (Archiv): Axel Häsler Bildunterschrift 2023-08-11 --> Das Wertheimer Unternehmen Adaptronic hat seit 2017 seinen Firmensitz auf dem Wertheimer Reinhardshof. Archivfoto: Axel Häsler

Der Bauausschuss nahm die Untersuchung zur Kenntnis und beauftragte die Verwaltung zugleich, »weiterhin eine aktive Bodenpolitik zu betreiben«. Der Gemeinderat muss am Montag noch zustimmen.

Erweiterungsflächen vorhanden

Eine Befragung von 48 Wertheimer Unternehmen durch die GMA hatte ergeben, dass mehr als die Hälfte der Firmen sich am Standort Wertheim erweitern wollen. Wobei die Flächenbedarfe zeitlich sehr unterschiedlich ausfallen: 25 Prozent der Firmen sagen, dass eine Erweiterung ihrer Firmengebäude eher mittelfristig in Frage komme, knapp 19 Prozent denken langfristig an eine Erweiterung. Wichtig für die Untersuchung war auch, wo sich die Unternehmen eine Erweiterung ihres Betriebsgrundstücks vorstellen. Etwas mehr als 74 Prozent der Firmen verfügen demnach noch auf dem bestehenden Grundstück über Erweiterungsflächen. Aus dieser Befragung errechnete Markus Wagner von der GMA den Flächenbedarf für Gewerbe- und Industrie in den kommenden Jahrzehnten. In der Summe geht er davon aus, dass es auf Wertheimer Gemarkung bis 2040 rund 37 Hektar Gewerbeflächen brauche, pro Jahr würden so 1,9 Hektar benötigt. Derzeit gebe es auf der Gemarkungsfläche von Wertheim noch rund 33 Hektar Fläche, die bereits planerisch soweit vorbereitet ist, dass ein Interessent davon Teile bei der Stadt erwerben könnte.

Die planerisch vorbereiteten Flächen decken damit nach Einschätzung von Wagner »den kurz- und mittelfristigen Bedarf an Gewerbeflächen in der Stadt Wertheim«. Diese von Wagner als Potenzialflächen titulierten Areale befinden sich vor allem auf dem Reinhardshof und am Bettinger Almosenberg. Andere Flächen im Stadtgebiet stehen nach den Untersuchungen der GMA nicht zur Verfügung, sie dienten vielfach zur Erweiterung bestehender Betriebe.

Zusätzlich 19 Hektar

Auf der Gemarkungsfläche Wertheim machte Wagner zusätzliche Flächen von rund 19,2 Hektar aus, die von der Stadt Wertheim überprüft werden sollten, ob sie in Zukunft als Gewerbeflächen ausgewiesen werden könnten. Dabei handelt es sich um eine rund zehn Hektar große Fläche auf dem Reinhardshof im Abschnitt zwölf. Außerdem liegen zwei weitere Flächen an der Autobahn bei Bettingen. Eine mit etwa 3,2 Hektar an der Landesstraße 617 in Richtung Triefenstein, eine zweite mit rund sechs Hektar Fläche könnte nach den Vorstellungen der GMA in Bettingen nördlich der Straße Obere Grüben erschlossen werden.

Widerspruch gegen weitere Erschließungsvorhaben kam vom Bettinger Ortschaftsrat Stefan Weiss, der darauf hinwies, dass der Ortschaftsrat eine Erweiterung von Gewerbeflächen in Richtung Marktheidenfeld einstimmig abgelehnt habe. Patrick Schönig (SPD) plädierte dafür, ökonomische und ökologische Aspekte zusammenzuführen und Gewerbeflächen zukünftig dort auszuweisen, wo es die notwendige Verkehrserschließung gebe. Im Ergebnis sei damit vor allem eine Ansiedlung an der A 3 bei Bettingen und am Almosenberg sinnvoll, meinte er. Ekkehard Ebert (Bürgerliste) fragte nach, ob es nicht möglich sei, leere Industriebetriebe in Bestenheid als neue Standorte auszuweisen. Wirtschaftsförderer Jürgen Strahlheim sah diese als problematisch an, weil deren Zahl zum einen sehr gering sei. Zudem befänden sich viele Areale in Privatbesitz und könnten nicht ins Eigentum der Stadt übernommen werden.

GUNTER FRITSCH