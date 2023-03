Bio weiter in der Landwirtschaft berücksichtigen

Bauernverband Main-Tauber-Kreis

MAIN-TAUBER-KREIS 22.03.2023 - 16:32 Uhr 1 Min.

Dazu hieß der Vorsitzende Reinhard Friedrich neben zahlreichen Landwirten aus dem gesamten Main-Tauber-Kreis auch viele Ehrengäste willkommen, unter anderem Landrat Christoph Schauder, MdB Nina Warken und MdB Christina Baum sowie Igersheims Bürgermeister Frank Menikheim.

Viele gesetzliche Vorgaben

Die Landwirtschaft pflege und erhalte die traditionelle Kulturlandschaft im Main-Tauber-Kreis. Auch davon profitierten die Bürger, hoben Schauder und Menikheim hervor. »Die vielen gesetzlichen Vorgaben machen in schwierigen Zeiten die Aufgaben jedoch nicht leichter«, gab der Landrat zu bedenken.

Es gelte, die konventionelle und die Bio-Landwirtschaft nicht gegeneinander auszuspielen.

»Zukunft des Pflanzenschutzes in der EU« lautete das Vortragsthema von MdEP Norbert Lins.

Der in Ravensburg geborene und in Pfullendorf lebende Politiker ist seit 2011 stellvertretender Bezirksvorsitzender der CDU Württemberg-Hohenzollern und seit 2013 Mitglied des Landesvorstands der CDU Baden-Württemberg. 2014 wurde er in das Europäische Parlament gewählt und gehört dort der EVP-Fraktion an. Seit Juli 2019 ist Norbert Lins Vorsitzender des EU-Ausschusses für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung.

»Seit Beginn des Kriegs hat sich die Getreideernte in der Ukraine nach der Rekordernte von 33 Millionen Tonnen Weizen und einem Export von 26 Millionen Tonnen etwa halbiert, wobei heuer mit einer weiteren Reduzierung gerechnet werden muss«, verdeutlichte Lins die derzeit enge Situation der Ernährungssicherheit in Deutschland, Europa und weltweit.

Gemeinsame Agrarpolitik

Insofern ergebe sich in der EU die Aufgabe, Transformationsprozesse einer gemeinsamen Agrarpolitik so gestalten, dass die Produktion sowohl quantitativ als auch qualitativ nachhaltig gesichert sei sowie eher mehr als weniger Lebensmittel erzeugt werden.

»Aufgrund der Ausgangslage muss es möglich sein, Rahmenbedingungen substanziell zu schaffen oder zu ändern, Regulierungen außer Kraft zu setzen sowie Ausnahmen zu gewähren«, plädierte der Europaabgeordnete und Agrarausschussvorsitzende. Darunter falle besonders auch der Entwurf einer EU-Verordnung, die eine Reduktion des Einsatzes chemischer Pflanzenschutzmittel um pauschal 50 Prozent bis 2030 vorsehe.

Das einhergehend beabsichtigte Generalverbot von Pflanzenschutzmitteln in sogenannten sensiblen Gebieten würde für Baden-Württemberg bedeuten, dass alle Wasser-, Natur-, Landschafts- und Natura-2000-Schutzgebiete darunter fielen. Man könne dieses 50-Prozent-Ziel anpeilen, eine entsprechende Reduktion sei zwar möglich, aber ein generelles Totalverbot in Schutzgebieten nicht nachvollziehbar.

Existenzgefährdung

Sollte diese EU-Verordnung in der Entwurfsfassung tatsächlich in Kraft treten, hätte dies zum einen zur Folge, dass in Baden-Württemberg jeder zweite Hektar Kulturfläche unter diese Schutzgebietsregelung fallen würde. Zudem wäre dies eine massive Existenzgefährdung oder sogar das

Aus vor allem für kleinerer Betriebe der Landwirtschaft und ebenfalls im Weinbau.

