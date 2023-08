Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Bio- und Papiertonnen ohne Pfandpflicht

Abfallwirtschaft: Marken können zurückgegeben werden

Main-Tauber-Kreis 23.08.2023 - 16:50 Uhr < 1 Min.

Im Zeitraum von Januar 2002 bis Ende 2019 wurde für die Ausgabe der Biotonne Pfand erhoben. Für die Papiertonne galt diese Vorgehensweise von Anfang 2012 bis Ende 2019. Die Höhe des Pfands betrug jeweils 15 Euro. Als Nachweis für die Bezahlung wurden Pfandmarken ausgegeben, die mit dem Hinweis versehen waren: »Diese Marke bitte sorgfältig aufbewahren«. Bei Rückgabe der Mülltonne und gleichzeitiger Vorlage dieser Pfandmarke wurde dem Überbringer die Pfandgebühr erstattet.

Die Pfandmarken können ab sofort an den AWMT zurückgegeben werden. Hierfür ist laut Landratsamt der Antrag »Verrechnung von Bio-/Papiertonnenpfand« auszufüllen, die Original-Pfandmarke auf die Rückseite zu kleben und das Formular dann direkt an den AWMT zu senden oder über das zuständige Bürgermeisteramt zu übermitteln. Die Anträge stehen auf https://www.main-tauber-kreis.de/tonnenpfand zum Herunterladen bereit, zudem liegen sie in den Bürgermeisterämtern und beim Abfallwirtschaftsbetrieb Main-Tauber-Kreis aus.

Der Pfandbetrag werde dem Kunden mit dem nächsten Abfallgebührenbescheid gutgeschrieben. Bürgerinnen und Bürger, denen eine Pfandmarke ausgestellt wurde und die sich nicht selbst melden, werde der AWMT zu einem späteren Zeitpunkt anschreiben. Daher sei es nicht notwendig, beim AWMT nachzufragen, ob eine Pfandmarke vorliegen müsste. Es wird darum gebeten, von solchen Anfragen abzusehen.

bal