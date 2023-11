Bild des heimischen Waldes wandelt sich

Forstwirtschaft: Am Wertheimer Schlossberg werden in den kommenden Wochen Bäume fallen - Schädlinge verantwortlich

Wertheim-Hofgarten 09.11.2023 - 16:20 Uhr 2 Min.

Hitze und Trockenheit setzen auch der Douglasie im Wald am Schlossberg zu und machen sie anfällig für den Fichtenborkenkäfer. Die rötlich verfärbten Nadeln in der Krone zeigen die Schädigung des Baumes an. Foto: Gunter Fritsch Entlang des viel begangenen "Kreuzblickweges" müssen am Weißen Turm Buchen gefällt werden, die von Pilzen befallen sind und deren Äste teilweise bereits so morsch sind, dass sie auf Wanderer zu stürzen drohen. Foto: Gunter Fritsch Die Naturverjüngung, wie hier bei der Weißtanne, ist immer dann gefährdet, wenn sie nicht durch Zäune vor dem Wildverbiss durch Rehe geschützt werden kann. Foto: Gunter Fritsch

Der Grund für diese eigentlich nicht vorgesehenen Eingriffe in den 150 Hektar großen Wald des Haidhofes ist bei allen Holzarten inzwischen der gleiche: Trockenheit und Hitze setzen allen Baumarten so stark zu, dass Schädlinge wie der Borkenkäfer oder Pilze den Hölzern schließlich den Todesstoß versetzten, hat die Fortsrevierleiterin beobachtet.

Wir starten unseren kleinen Waldbegang am viel besuchten Parkplatz am Ende der Eichelsteige. Von hier aus geht es ein kurzes Stück hinein in ein Waldstück, das oberhalb der Häuser liegt, die hier in den vergangenen Jahren bis an den Waldrand hinauf gebaut wurden. Tanja Lehmann-Dold zeigt in einen Eschenbestand. Auch die Esche gehört zu den Bäumen, die inzwischen mit den sich gewandelten klimatischen Bedingungen nicht mehr gut zurechtkommt. Die Esche werde, einmal geschwächt, von einem aus Asien eingeschleppten Pilz, dem weißen Stängelbecherchen, »dezimiert«, geht sie davon aus, dass 25 bis 30 Bäume in dem Bestand gefällt werden müssen. Das seien 50 bis 60 Festmeter Holz, rechnet sie vor.

Alle Baumarten seien durch die klimabedingten Veränderungen inzwischen so geschwächt, dass sie anfällig für Schäden werden, erinnert die Försterin daran, dass es mit den drei Hitzesommern der Jahre 2018, 2019 und 2022 auch Dürren gegeben habe. Auch das Wuchsjahr 2020 war ihren Aufzeichnungen zufolge besonders trocken. Die Kiefer verträgt keine Hitze, Tanne und Buche mögen keine Trockenheit. Insekten dagegen haben Hochkonjunktur, wenn die Winter mild ausfallen und es trockene und warme Sommer gebe, fasst Tanja Lehmann-Dold Entwicklungen zusammen, die nun schon seit Jahren auch die Wälder im Norden des Main-Tauber-Kreises schädigen. Pilze als Parasiten profitierten von den so geschwächten Bäumen.

Nadelhölzer wie die Kiefer, Lärche, Tanne, Douglasie oder die Fichte werden vom Borkenkäfer förmlich »gefressen«, daher werde es im Wald am Schlossberg mittelfristig etwa keine Fichtenbestände mehr geben. Buche und Ahorn werden durch Trockenstress Opfer von Pilzerkrankungen und Insekten. Die Esche werde durch das Eschentriebssterben dezimiert. Gruppenweise oder kleinflächig sterben ganze Bestände ab. Die Nadelholz-, aber auch die Buchenanteile des Waldes, wie etwa am viel begangenen Kreuzblickweg, werden weniger werden, lautet Lehmann-Dolds Vorhersage.

Die Folgen werden die Anwohner und die Spaziergänger schon in den kommenden Wochen sehen. Es entstehen »Löcher und mit ihnen Ausblicke«, weist die Forstrevierleiterin auf das sich wandelnde Bild des heimischen Waldes hin. Zudem werden Zäune im Wald errichtet. Sie schützten die Jungpflanzen davor, dass diese vom Rehwild angefressen werden, ruft sie Waldbesucher dazu auf, gerade in den Wintermonaten ein Aufscheuchen des Wildes zu vermeiden. Dies bedeute: In der Dämmerung und in der Nacht sollte der Wald für Wanderer tabu sein, und Hunde müssten immer an der Leine geführt werden. Werde das Rehwild durch jagende Hunde aufgescheucht, verbrauche es zusätzliche Energie und fresse mehr Jungpflanzen, erläutert sie die Zusammenhänge.

Hintergrund: Sicherheit im Wald Mit den in den kommenden Wochen geplanten Baumfällungen im Wald am Wertheimer Schlossberg wird es wegen der Holzernte immer wieder zu Absperrungen von Wegen kommen. Diese, so Forstrevierleiterin Tanja Lehmann-Dold, gelte es unbedingt zu beachten. Beim Waldspaziergang gelte es zusätzlich, auf bereits abgestorbene Äste in Kronen von Bäumen zu achten, sollte man den Aufenthalt im Wald bei starken Winden oder gar Sturm unbedingt vermeiden. Auch bei Dunkelheit oder in der Dämmerung rät sie von einem Aufenthalt im Wald ab. Der Grund: Wild könnte aufgescheucht werden, verbrauche im Winter mehr Energie, und es drohe verstärkter Wildverbiss an Jungbäumen. Auch Hunde sollten grundsätzlich an der Leine geführt werden, damit sie kein Wild aufscheuchen. gufi