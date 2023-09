Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Biker-Treff in Külsheim-Steinbach: Traditionsevent mit Nachwuchs-Sorgen

Motorräder: 800 Gäste kommen zum - 41. Auflage

Külsheim 04.09.2023 - 00:00 Uhr 1 Min.

Steinbach zum 41. - Bikeridyll ganz anders.

Bernhard Schüssler (55) ist der Vorsitzende des Motorradclubs Steinbach. "Und dieses Mal auf Lebenszeit", sagt sein Vorgänger Jürgen Goldschmitt. "Das ist hier wie beim Papst", sagt er, der aus Altötting laufe da etwas außerhalb der Konkurrenz. Der war aber eh kein Biker, zumindest hat man da noch nichts gehört. 400 oder 500 Motorräder sind an diesem Wochenende in Steinbach "Rund 800 Leute", sagt Schüssler und spricht von der gewachsenen Familie. Alle seien sie miteinander älter geworden.

"Mittelbau" fehlt

Das gilt nicht nur für die 800 vor Ort, Motorradfahrer seien heutzutage im Schnitt alle älter als 50. Der "Mittelbau" unter den Bikern fehle. "30 bis 40-Jährige sind selten", sagt Schüssler. Was bleibt ist der harte Kern, die Elite sozusagen. Jene, die immer kommen, reisen aus Aurich ganz im Norden oder aus Magden bei Basel ganz im Süden an. Ein paar Hundert Kilometer sind es für die meisten. Okay, Heiko Kriegisch kommt "nur" aus dem Nachbardorf, hat dafür aber den ältesten Ofen: Eine Presto-Chemnitz, ein rares und hübsch patiniertes Moped aus dem Baujahr 1938. "Auch für solche Fahrzeuge ist Platz, hier stehen Harleys neben Hondas, ganz normal", sagt Schüssler.

Mindestens eine Ducati ist auch dabei. Die "Monster" gehört einer der Frauen am Lenker - die Männer sind klar in der Überzahl. Andrea Meier (54) kommt aus der Nähe von Ingolstadt, das Treffen ist ihr wichtig. "Viele trifft man nur einmal im Jahr, und zwar nur hier." Da nimmt sie auch das Zelten in Kauf. Meist werde ja doch auch etwas getrunken, ins Hotel sollte man da dann ja vernünftigerweise nicht mehr fahren. "Zelt ist nicht cool, mal zu heiß, meist viel zu kalt, aber da muss man dann halt durch", sagt sie. Es sei Teil des Ganzen und Motorradfahren der Kern. Wenn sie es zusammenfassen solle, dann sei es Leidenschaft, sagt sie.

So ähnlich hatte das zuvor auch Big-Boss-Schüssler gesagt. So lange Leute kommen, werden er und seine Vereinsmitglieder an dem traditionsreichen Treffen festhalten, mit Festzelt, Live-Bands und allen Extras. Dieses Mal waren es "Rocket" aus Höpfingen und "Dynamite" aus der Nähe von Nürnberg. "Wir wollen keine Hits der 80er, wir wollen Rock", sagt Schüssler. Damit wäre ja dann auch das geklärt.

Michael Geringhoff