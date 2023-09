Bewährungsstrafe für Fahren ohne Führerschein

Amtsgericht: 57-Jähriger mehrfach mit abgelaufener niederländischer Erlaubnis erwischt - Strafmaß am unteren Ende

Wertheim 13.09.2023 - 14:50 Uhr < 1 Min.

Bei der Anzeigeerstellung durch die Polizei war aufgefallen, dass der Geschäftsmann kurz zuvor auch geblitzt worden war - juristisch ein weiterer Fall von Fahren ohne Führerschein. In der Verhandlung zeigte sich der 57-Jährige einsichtig: Er fahre bereits seit Februar nicht mehr mit dem Auto, lasse betriebsnotwendige Fahrten von einem Mitarbeiter erledigen.

Bereits 2020 war er zweimal mit dem abgelaufenen Führerschein erwischt und zu kleineren Geldstrafen verurteilt worden. Über die Jahre sei er durchaus häufig kontrolliert worden, regelmäßig hätten die Beamten keinen Anstoß an der niederländischen Fahrerlaubnis genommen, sagte der Geschäftsmann. Mittlerweile nehme er die Sache deutlich ernster, habe auch einen deutschen Führerschein beantragt. Allerdings habe das Landratsamt eine medizinisch-psychiologische Untersuchung (MPU) gefordert. An der sei er im Juni gescheitert.

Ohne Vorbereitungskurs könne man da kaum bestehen, zeigte Richterin Ursula Hammer sich verständnisvoll. Sichtlich überrascht war sie von der Tatsache, dass überhaupt eine MPU verlangt worden war - ohne hätte der Mann vielleicht bereits eine gültige deutsche Fahrerlaubnis. Der Führerschein sei bereits bezahlt, sagte der Geschäftsmann.

Die Vertreterin der Staatsanwaltschaft forderte eine Freiheitsstrafe von drei Monaten zur Bewährung, ein auf drei Monate befristetes Fahrverbot und eine Geldstrafe von 500 Euro. Das sei am unteren Ende des für solche Wiederholungsfälle vorgesehenen Strafmaßes. Richterin Hammer folgte dem Antrag weitestgehend, blieb bei der Führerscheinsperre mit zwei Monaten aber darunter. An den Geschäftsmann erging die dringende Mahnung, die Führerscheinsache in Ordnung zu bringen und sich so lange von Fahrzeugen fernzuhalten. Im Wiederholungsfall sei eine Gefängnisstrafe nur schwer abzuwenden.

