Einzelhandel: »Zeitzeichen« bleibt und wird »Wertheim-Liebe«

Bewährtes Konzept mit neuem Namen

Wertheim 25.08.2023 - 16:23 Uhr < 1 Min.

Bleibt der Wertheimer Eichelgasse erhalten: Christine Gesella betreibt das Modegeschäft "Zeitzeichen" unter neuem Namen weiter.

»Aufgrund des hohen Personalmangels und der schlimmen wirtschaftlichen Situation sind wir gezwungen, nach 27 Jahren Zeitzeichen Würzburg, zu schließen«, heißt es auf der Facebookseite des Unternehmens. »Diese Entscheidung fällt uns unendlich schwer.« Aber man sei zu diesem Schritt gezwungen.

In Wertheim ist das Unternehmen seit August 2019 mit einer knapp 200 Quadratmeter großen Filale in der Eichelgasse vertreten. Auf Filialleiterin Christine Gesella kommen derzeit viele Kunden zu, die fragen, ob auch dieser Standort schließt. »Nein, es geht hier weiter«, versichert sie. Ihr Mann Heiko ist Firmeninhaber von »Zeitzeichen«, sie Leiterin der Wertheimer Filiale. Und bald selbst Unternehmerin: Das Wertheimer Geschäft will sie weiterführen, ab 1. Oktober unter dem neuen Namen »Wertheim-Liebe by Chris«, wie sie gegenüber unserer Redaktion erklärt.

Für den Rückzug aus Würzburg ist nicht nur der Personalmangel verantwortlich. »Die ganze Atmosphäre rund um den Barbarossaplatz hat sich in den vergangenen Jahren geändert«, sagt Gesella und verweist auf das Messerattentat mit drei Toten im Juni 2021 und die Corona-Pandemie. »Danach ist nichts mehr so geworden wie zuvor.«

Außerdem sei die Einkaufsatmosphäre in Wertheim ganz anders als in Würzburg, viel persönlicher und weniger anonym. »Für mich ist das hier mein Wertheim«, sagt Gesella, die in Kreuzwertheim lebt und auch im Wertheimer Stadtmarketingverein aktiv ist. Der enge Bezug zur Kundschaft soll sich deshalb künftig auch im Namen des Geschäfts wiederfinden.

scm