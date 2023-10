Bettinger wollen keine weiteren Gewerbegebiete

Kommunalpolitik: Ortschaftsrat und Bürger sind über ein Ende der Ausweisungen einig - Volksantrag könnte Versiegelung stoppen

Wertheim 19.10.2023 - 13:14 Uhr 3 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Die vorhandenen Gewerbegebiete in Bettingen reichen nach Ansicht der Bürger und des Ortschaftsrats aus. Weitere Flächen sollten nicht ausgewiesen werden. Foto: Matthias Ernst

Diese wurde dem Gemeinderat im September vorgelegt und darin sind neben den Flächen auf dem Reinhardshof auch zwei in Bettingen vorgeschlagen, die man bis 2040 ausweisen könnte. Eines liegt nördlich der bisherigen Bebauung in Richtung Homburg am Main, ein weiteres in Richtung Marktheidenfeld, hinter dem als Naherholungsgebiet geschätzten Wald. Insgesamt 9,2 Hektar könnten so versiegelt werden.

Von außen betrachtet könne man diese Ausweisung sogar verstehen, meinte ein Bürger. Die ausführenden Geografen hätten sich eben das gesamte Stadtgebiet der Großen Kreisstadt vorgenommen und mögliche Flächen gesucht. Dass man da auf Bettingen stoße, sei unvermeidlich.

Mit dieser Meinung stand er allerdings ziemlich alleine im gut gefüllten Saal. Denn sonst kamen nur ablehnende Aussagen nach dem Einführungsvortrag von Ines Ulsamer-Beck. Vor allem Edgar Nenner machte sich hier zum Sprachrohr. »Bettingen erträgt das alles nicht mehr«, fürchtet er. Notfalls müsse man eben wieder eine Bürgerinitiative gründen, um weitere Gewerbeflächen zu verhindern. »Es kann nicht sein, dass alles wieder auf die Bettinger Bürger abgeladen wird«, echauffierte er sich. Zumal bereits jetzt klar sei, dass am Almosenberg in Richtung Dertingen eine Erweiterungsfläche für das bestehende Gewerbegebiet schon weit gediehen sei. Keinesfalls, so Ulsamer-Beck, wolle man die wertvollen Mainauen opfern. »Wir Bettinger müssen uns entscheiden, ob wir in den Mainauen ein zweites Bestenheid haben wollen«, argumentierte sie. Ulsamer-Beck berichtete, dass man der Stadtverwaltung eine ausführliche Stellungnahme habe zukommen lassen, in der man die Ablehnung weiterer Gewerbeflächen auf Bettinger Gemarkung fordere.

Einem weiteren Bürger geht die Entwicklung viel zu schnell. In den vergangenen Jahren sei so viel mehr Land versiegelt worden als in der Vergangenheit zusammen. Man müsse doch auch an die Nachfahren denken, denen man eine lebenswerte Ortschaft hinterlassen müsse. »Wir müssen an die Zukunft denken«, war seine Forderung. Ein weiterer Bürger brachte die Verkehrssituation ins Spiel.

Genug Verkehr

Mit der Erweiterung der schon bestehenden Gewerbegebiete komme genug Verkehr auf Bettingen zu, eine nochmalige Erweiterung schaffe da einen »Overkill«. Bestehende Straßen müssten dann vergrößert werden und würden noch mehr Verkehr anlocken.

Schon jetzt ersticke Bettingen im An- und Abreiseverkehr in die Gewerbegebiete, stellte er fest. Man überlegt daher von Seiten des Ortschaftsrats zusammen mit der Naturschutzgruppe einen Volksantrag zu stellen, damit nicht noch mehr Land versiegelt wird. Allein durch die Ausweisung des Baugebiets auf dem Gelände der ehemaligen Schweizer Stuben werde bereits viel Fläche bebaut und versiegelt. mae

Ortschaftsrat Bettingen in Kürze

WERTHEIM-BETTINGEN. Auch diese Themen hat der Ortschaftsrat am Mittwochabend im Bürgersaal besprochen:?

?Rückschnitt: Bis 27. November soll man der Stadtverwaltung melden, an welchen öffentlichen Stellen die Hecken an Wegrändern zurückgeschnitten werden müssten.

?Bürgerservice: In der Sitzung stellte sich die neue Verwaltungsangestellte Lara Walter vor, die immer mittwochs von 16.30 bis 18.30 Uhr Ansprechpartnerin für alle Bürgerangelegenheiten ist.

?Alte Schule: Diskutiert wurde auch über den geplanten Anbau an der alten Schule, in dem künftig die Bühnenteile untergebracht werden sollen. Klar sei, dass der Haushaltsansatz von 20.000 Euro nicht ausreichend sei und man viel Eigenleistung in das Projekt stecken muss.

?Gelbe Säcke: Angesprochen wurde die Problematik der herumfliegenden gelben Säcke am Rathaus. Hier, informierte Ines Ulsamer-Beck, habe es ein Gespräch mit der Stadtentwicklungsgesellschaft gegeben. Dort favorisiert man eine Lagerung im Keller. Dann müssten die Mieter aber auch dafür sorgen, dass die Säcke zum Abholen an die Straße gestellt würden, war die Forderung aus den Zuhörerreihen.

?Spielplatz Neubaugebiet: Für den Spielplatz Neubaugebiet wurde ein neues Sonnensegel bestellt. Künftig müsse man darauf achten, dass Randalierer es nicht zerstörten. Ein weiteres Sonnensegel werde es definitiv nicht geben, so Ulsamer-Beck.

?Straßensperre: Die Mühlengasse wird vom 23. Oktober bis 17. November für den Verkehr gesperrt. Hintergrund ist die Verlegung einer Gasleitung und die Erneuerung der Wasser- und Stromleitungen.

?Netzanbieter: Bettingen wird beim Ausbau des Glasfasernetzes nicht von der BBV versorgt, sondern über das bereits bestehende Netz der Stadtwerke, informierte Ulsamer-Beck.

?Neues Teammitglied: Neues Teammitglied im Jugendraum ist Valentin Hergenhan. Er ergänzt das bisherige Führungsteam.

?Medien-Unterstützung: Ines Ulsamer-Beck bat um Unterstützung bei der Gestaltung der Bettinger Webseite und der Redaktion von Bettingen aktuell. Beide Medien würden stark nachgefragt und könnten nur mit Unterstützung der Bürger auch aktuell gehalten werden. ?mae