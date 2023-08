Betrunkenen überfahren: Geldstrafe für 59-Jährige

Gericht: Mann lag nachts auf dunkler Straße zwischen Ebenheid und Umpfenbach - Tempo war der Situation nicht angepasst

Die Kreisstraße 2831 zwischen Ebenheid und Umpfenbach: Hier hat eine Autofahrerin bei Dunkelheit einen 75-Jährigen überfahren und getötet, der bewusstlos auf der Straße lag.

Zugetragen hatte sich alles vor gut einem Jahr. In Ebenheid war ein Dorffest gefeiert worden, unter den Gästen war auch der später getötete 75-Jährige. Der Mann war verschiedenen Festbesuchern als stark angetrunken aufgefallen. Irgendwann gegen Mitternacht machte er sich zu Fuß auf den Heimweg. Dort kam er nie an: Kurz nach Mitternacht lag er schlafend oder ohnmächtig auf der nur gut vier Meter breiten Landstraße zwischen Ebenheid und Umpfenbach.

Die 59-jährige Unfallfahrerin wollte zwei Festbesucher nach Hause bringen. Wenige Hundert Meter hinter dem Ortsausgang von Ebenheid, in einer leichten Linkskurve, überfuhr sie den 75-Jährigen. Sie war in der Dunkelheit mit Abblendlicht unterwegs und hatte den reglosen Körper auf der Straße zu spät erkannt. Einer der Sanitäter hatte am Unfallort gesagt: »Sie können nichts dafür, das wäre jedem so passiert.« Laut Gutachten war die Frau mit 65 Kilometern pro Stunde unterwegs. Rund zehn Meter vor dem liegenden Mann begann die Autofahrerin zu reagieren, elf Meter nach dem Aufprall machte sie eine Vollbremsung.

Das Auto hatte den Mann gut 30 Meter mitgeschleift. »Ein Schuh lag unter dem Auto«, sagte ein als Zeuge geladener Polizist aus. Das Gutachten der Obduktion fasste die Vielzahl der Verletzungen des Getöteten als Polytrauma zusammen. Die Fahrerin selbst konnte zum Unfallhergang kaum mehr sagen als: »Plötzlich lag da etwas auf der Straße.« Der Unfallgutachter hatte ermittelt, dass mit Abblendlicht die Grenze bei Tempo 30 gewesen wären, um den Unfall noch verhindern zu können. Mit Fernlicht wären es 56 Kilometer pro Stunde gewesen.

Auch für Richterin Ursula Hammer war der Fall keine Routine. »Jeder von uns hier im Saal ist heilfroh, dass ihm so etwas noch nie passiert ist - und hoffentlich auch niemals passieren wird«, sagte sie zu Beginn der Verhandlung. Der Anwalt der 59-Jährigen erklärte, seine Mandantin sei auf der Straße einem in der Rechtsprechung so genannten »ungewöhnlichen Hindernis« begegnet. Sie sei unschuldig am Tod des Mannes und freizusprechen. Um ihn rechtzeitig erkennen zu können, hätte sie auf der Landstraße langsamer als 30 Kilometer pro Stunde fahren müssen. Das mache doch niemand.

Richterin Hammer wies auf das »Sichtfahrgebot« hin - nur so schnell zu fahren, dass man immer auf der überschaubaren Strecke stoppen kann. Der Staatsanwalt sah es ebenso. Es möge schon sein, dass fast jeder nachts zu schnell fahre, aber eine Unschuld der 59-Jährigen lasse sich daraus nicht herleiten: »Die gesetzliche Regelung ist eindeutig.« Auch die Zahl der Tagessätze sei nicht verhandelbar, betonte Hammer: »Zehn Tagessätze mehr oder weniger - was ist ein Menschenleben wert?«

Zudem liege das Strafmaß sowieso bereits an der absoluten Untergrenze. Dem gegenüber stehe die schlimmstmögliche Folge eines Fehlverhaltens: »Ein Mensch ist gestorben.« In der Diskussion mit dem Anwalt stellte Hammer eine weitere Frage in den Raum: »Soll ich das jetzt hinnehmen und künftig so tun als wäre es normal, dass schon mal jemand überfahren wird?« Es ändere nichts, dass das Opfer älter und zudem betrunken gewesen sei. Und: »Es stimmt nicht, dass ihre Mandantin nichts dafür kann.« Bei geringerem Tempo wäre der Zusammenstoß vermeidbar gewesen.

Richterin Hammer regte an, den Einspruch gegen den Strafbefehl auf die Rechtsfolgen zu beschränken und die Tagessatzhöhe herabzusetzen - mehr sei in dieser Instanz nicht zu machen. Nach Beratung mit seiner Mandantin stimmte der Verteidiger zu. Das Verfahren weiter in die Länge zu ziehen, sei zu belastend. Seine Mandantin müsse mit dem Geschehenen abschließen, um die persönliche Aufarbeitung beginnen zu können.

