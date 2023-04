Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Betreuung an der PAGS in Külsheim wird teurer

Gemeinderat: Tariferhöhungen wirken sich aus

Külsheim 25.04.2023 - 14:23 Uhr 2 Min.

Die Betreuungsangebote an der Külsheimer Pater-Alois-Grimm-Schule stehen hoch im Kurs und werden jetzt auch teurer. Grund sind Tarifsteigerungen im öffentlichen Dienst.

Seit dem Start des Betreuungsangebots mit zunächst 20 Mädchen und Jungen haben sich die Kinderzahlen inzwischen verfünffacht. »Und die Nachfrage steigt nach wie vor«, sagte Kämmerin Elke Geiger-Schmitt im Gemeinderat. Eine zusätzliche Herausforderung sei die steigende Zahl von Kindern mit Migrationshintergrund in der Hausaufgabenbetreuung. Die Situation fordere die engagierten Betreuerinnen massiv. »Aber nur so haben die Kinder eine Chance, in der Schule mitzukommen und einen entsprechenden Abschluss zu schaffen«, erklärte Geiger-Schmitt.

Immer mehr Betreuung wünschten demnach bereits die Eltern der Erstklässler für ihre Kinder. Die Quote liege mittlerweile bei zwei Dritteln. Das gebe auch einen Hinweis auf die zu erwartende Akzeptanz der Ganztagsgrundschule. Nach der Hausaufgaben- und Nachmittagsbetreuung (jeweils montags bis donnerstags) gibt es aktuell ein drittes Modul, dass auch die Freitage bis 13 Uhr abdeckt.

Die Preise für die Hausaufgaben- und Nachmittagsbetreuung steigen um jeweils fünf auf 38 Euro. Die Freitagsbetreuung kostet künftig 20 Euro (plus 5), das neue Modul 4 für die Hausaufgabenbetreuung der Viertklässler 25 Euro. Hier werden die Kinder bereits um 13 Uhr heimgeschickt, wenn die Hausaufgaben erledigt sind. Schluss ist spätestens um 14.30 Uhr. Für finanziell bedürftige Familien werden manche Module gratis bereitgestellt.

Der Elternanteil deckt auch nach der Anhebung lediglich 20 Prozent der Kosten. Stadt und Land teilen sich den Rest.

Gemeinderat in Kürze Külsheim. Auch mit diesen Themen hat sich der Külsheimer Gemeinderat in seiner Sitzung am Montag beschäftigt: Jahresrechnung: Die Rücklagen der Stadt sind laut Jahresrechnung 2020 auf mehr als zwei Millionen Euro gestiegen. Gründe sind die Corona-Pandemie und die Verschiebung verschiedener Vorhaben aufgrund von Schwierigkeiten am Bau. Deswegen steigen die Rücklagen auch weiter. Abwassergebühren: Die Kalkulation der Abwassergebühren vorangegangener Jahre muss nachgerechnet werden. Damit sollen auch die Neukalkulationen künftiger Jahre abgesichert werden. Der Gemeinderat hat ein externes Büro beauftragt. Die Kosten liegen bei rund 6000 Euro. Städtebauförderung: Das Land hat der Stadt Külsheim eine Millionen Euro für den Ausbau des Areals der ehemaligen Bundeswehrkaserne zugesprochen. Ein Teil des Gelds ist laut Bürgermeister Thomas Schreglmann bereits verplant. Es bleibe aber eine Summe übrig für neue Projekte kommender Jahre. Steuereinnahmen: Die Stadt Külsheim verzeichnet einen Rückgang der Lohn- und Einkommensteuer, der aus den Folgen der Corona-Pandemie resultiert. Dem Land fehlten im ersten Quartal im Vorjahresvergleich rund sechs Prozent der Einnahmen. Für Külsheim bedeutet das ein Minus von knapp 50.000 Euro bei den Zuweisungen. Amphitheater: Das vor sechs Jahren angelegte Amphitheater der Pater-Alois-Grimm-Schule wird viel zu wenig genutzt. Stadt und Schule planen es nun als Veranstaltungsort häufiger in den Blick zu rücken. Es sei Potenzial zu heben, sagte der Bürgermeister und nannte beispielsweise Theateraufführungen. Den Anfang soll im Juni jedoch ein Rockkonzert der Band PM60 machen. Kaufmannszug: Der traditionsreiche Kaufmannszug aus Seligenstadt wird in diesem Jahr wieder Station in Külsheim machen. Termin ist der Fronleichnamssonntag. Bei gutem Wetter wird den Reisenden ein Mittagessen im Freien serviert. Vandalismus: Bürgermeister Thomas Schreglmann beklagte den sich stetig ausbreitenden Vandalismus. Zuletzt war die neue Osterdekoration der Stadt massiv beschädigt worden. Schöffen: Es brauchte vier Wahlgänge, bis die Gemeinderäte sich auf eine Vorschlagsliste dreier Kandidaten für die Besetzung des Schöffengerichts einigen konnten. Auf die Liste haben es Alfred Bauch, Irina Joas und Michael Schäfer geschafft. Flüchtlingsunterkunft: Der Gemeinderat hat dem Ausbau eines Kasernengebäudes zur Unterkunft für Geflüchtete zugestimmt. Das Gebäude gehört der Stadt, Bauherr ist der Landkreis. Die erforderlichen kleinen Änderungen betreffen vor allem den Brandschutz. Die Arbeiten sind bereits weitestgehend abgeschlossen. Ge