Hintergrund: Bilanz

Wertheim. Eine neue Rekordmarke wurde beim diesjährigen Burgfilmfest gesetzt: 3.643 Besucherinnen und Besucher kamen zu den 13 Filmabenden. Das gute Ergebnis des Vorjahres - 14 Abende mit 3.334 Besuchern - wurde damit übertroffen.

Organisator und Burgmanager Christian Schlager äußerte sich hochzufrieden mit dem Ergebnis. Das große Publikumsinteresse wiege umso schwerer, als die Wetterbedingungen im Vergleich zum durchweg sonnigen Vorjahr eher gemischt waren. Der erste Samstag, so Schlager, war ein Regentag, was sich mit 117 Besuchern bei der Disney-Produktion "Arielle" niederschlug. "Und am Familienabend mit 'Elementals' zog ein Unwetter dicht an Wertheim vorbei und Blitze aus der Ferne begleiteten den kompletten Filmabend."

Publikumsliebling beim diesjährigen Burgfilmfest war eindeutig die neue Eberhofer-Verfilmung "Rehragout-Rendezvous". Der Burgmanager hatte den richtigen Riecher, als er - erstmals beim Burgfilmfest - einen Film zwei Mal im Programm platzierte, denn die Rechnung ging auf: Beide Abende waren mit jeweils 600 Besuchern ausverkauft. Auf dem dritten Platz steht der "Gesang der Flusskrebse" mit 377 Besuchern.

An allen Filmabenden waren dieses Jahr dreistellige Besucherzahlen zu verzeichnen. Das 10. Burgfilmfest ist bereits terminiert; im Jubiläumsjahr 2024 findet es vom 9. bis 21. August statt. Pressemitteilung Stadt Wertheim