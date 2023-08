Besonderes Event zum Jubiläum des Gaul-Denkmals in Gamburg

Festakt: Initiative der Arbeitsgruppe Kulturweg

Werbach 13.08.2023 - 14:08 Uhr < 1 Min.

Dieses Denkmal in Form einer abgebrochenen Stele erinnert an einen Unglücksfall von Maria Antonia Gräfin von Ingelheim, genannt Echter von Mespelbrunn am 12. August 1823. Die damalige Burgherrin stürzte an dieser Stelle vom Pferd und blieb verletzt liegen.

Pferd ohne Reiterin

Das Pferd kehrte alleine zur Burg zurück und ließ Hilfe herbeieilen. Zum 200. Jubiläum dieses Ereignisses soll an diesem Dienstag, 15. August, ab 14 Uhr ein Festakt am Gaul-Denkmal im Kammerforst gefeiert werden.

Treffpunkt ist vor dem Alten Forsthaus am Burgweg in Gamburg an der Tauber in Werbach, so die Ankündigung.

Die Initiative geht von der Arbeitsgruppe Europäischer Kulturweg Gamburg-Niklashausen-Höhefeld-Bronnbach (https://www.kulturweg.eu) aus. Nach einer kleinen Wanderung zur Stele sind für etwa 14.45 Uhr Grußworte von Vertretern der Arbeitsgruppe Kulturweg und Angehörigen der gräflichen Familie Ingelheim vorgesehen, wobei ein historischer Abriss, aber auch einige Anekdoten und Familiengeschichten präsentiert werden.

Die Grafen von Ingelheim waren von 1722 bis 1936 zunächst Eigentümer der »Oberen Herrschaft« Gamburg (auch »Reichsherrschaft Gamburg« genannt) und später der Burg und des Kammerforsts. Gegen 16 Uhr können die Teilnehmer des Festakts bei Kaffee und Kuchen im Burgcafé der Gamburg (https://www.burg-gamburg.de) einkehren.

Zusammenarbeit mit Uni

Der Rundgang ist eine Veranstaltung des Archäologischen Spessartprojekt - Unterfränkisches Institut für Kulturlandschaftsforschung an der Universität Würzburg in Kooperation mit der Burg Gamburg, heißt es abschließend.

el