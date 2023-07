Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Beliebter Wanderweg bleibt weiter gesperrt

Stützmauern baufällig: Komplette Erneuerung am Oberen Haagweg kostet 1,35 Millionen Euro

Wertheim 04.07.2023 - 15:26 Uhr < 1 Min.

Eine Informationstafel weist auf die Umleitung hin: Der Obere Haagweg ist für Wanderer noch immer gesperrt, weil die Stützmauern entlang des Weges in Richtung Reicholzheim einsturzgefährdet sind. Voraussichtlich 2026 soll der Weg wieder freigegeben werden. Foto: Gunter Fritsch

Eine Informationstafel am Eingang des Haagwegs weist darauf hin, dass Wanderer auf ihrer Route durch das Taubertal einen zwei Kilometer langen Umweg laufen sollen. Ob sich die Wanderer daran halten, darf allerdings bezweifelt werden: Ein Schild, das den Fußgängern eine Wanderung auf dem zwei bis drei Meter breiten Weg untersagt, dürfte die Fußgänger kaum aufhalten. Die Umleitung über die Höhe am Sendemast und am Weißen Turm vorbei über den Haidhof ist ausgeschildert. Allerdings habe die Sperrung,die nun schon seit einigen Jahren verfügt ist, immer wieder zu Unmutsäußerungen von zahlreichen Wandertouristen und aus der Wertheimer Bevölkerung geführt, fasste Kron die Stimmungslage zusammen.

Der Weg wird auf beiden Seiten von Stützmauern gesichert, die auf einer Länge von etwa 600 Metern sanierungsbedürftig sind, ergab jetzt ein Gutachten des Würzburger Ingenieurbüros Adelmann, Landgraf und Schäfer. Erddruck, Bewuchs, Frost und Tau im Wechsel haben die Mauern im Laufe der Jahre so stark verformt, dass der Teilabschnitt des Weges bereits 2020 gesperrt werden musste.

Bei einem Gesamtbetrag von 1,35 Millionen Euro für die Mauererneuerung rechnet die Bauverwaltung mit einer Förderung durch das Land in Höhe von 810.000 Euro, sodass der städtische Anteil noch 540.000 Euro betragen würde. Für die kommenden Haushalte hat der Gemeinderat bereits Sanierungsgeldern in Höhe von 250.000 Euro zugestimmt. 70.000 Euro Planungskosten sind im Haushalt 2023 vorgesehen. 220.000 Euro sind laut Wolfgang Kron aus dem Haushalt 2022 übrig, die nicht für Stützmauersanierungen benötigt wurden.

gufi