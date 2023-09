Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Bekommt Wertheim ein Bildhauersymposium?

Axel Schöber will neues Format etablieren

Wertheim 10.09.2023 - 19:16 Uhr 2 Min.

Ähnlich wie hier bei einem Bildhauersymposium in Kleinrinderfeld vor einiger Zeit mit Künstlerinnen aus mehreren Ländern könnte ein Symposium in Wertheim etabliert werden, ist sich Galerist Axel Schöber sicher. Archivfoto: Matthias Ernst

Dafür ist Schöber der Stadt sehr dankbar, denn sie unterstützt seine Ausstellungen immer mit viel Bereitschaft zur Hilfe. Diese Unterstützung möchte er nun zurückgeben und denkt darüber nach, ein Bildhauersymposium in Wertheim zu etablieren.

Viele Möglichkeiten

Das Format könnte vielfältig gestaltet werden, berichtete er während eines Vortrags im Neuen Archiv auf der Burg. Bildhauersymposien gibt es seit etwa 1959 mit Ursprung in Österreich. Hier hatte ein Steinbildhauer mehrere Kollegen in einen Steinbruch zu einer gemeinsamen Ausstellung eingeladen, bei der auch direkt Kunstwerke geschaffen wurden. Seitdem hat sich das Format weiterentwickelt.

Anhand von fünf Beispielen zeigte Schöber, wie so ein Symposium aussehen könnte. Oft würden nationale und internationale Künstler ihre Kunstwerke direkt vor Ort schaffen, entweder direkt vor den Augen der Menschen oder auch mit Unterstützung von Industrie- und Handwerksbetrieben in deren Häusern. Meist seien solche Symposien auf mehrere Jahre angelegt, entweder im jährlichen, zweijährigen oder dreijährigen Rhythmus. So entstünden mit der Zeit ganze Areale, die von Kunstbegeisterten besucht werden können.

Meistens bestimmtes Motto

Auch nach Abschluss der jeweiligen Veranstaltung können die Kunstwerke am Ort bleiben, wenn sie dann einen Käufer finden. Meist stünden solche Symposien unter einem bestimmten Motto oder die Werkstoffe sind vorgegeben. Man denkt dabei an Arbeiten aus Stein, Holz oder Metall. Das könne man unterschiedlich regeln.

Auch die Produktionsorte seien vielfältig wählbar, selbst Mischformen sind vorstellbar. Oft werden solche Symposien von Vereinen betreut, die extra für diesen Zweck gegründet werden. Manchmal organisieren solche Symposien aber auch Einzelpersonen, die sich Partner suchen, die sie unterstützen.

Potenzielle Standorte genannt

Provokant stellte Schöber die Frage: »Soll die Kunst einen Standort in Wertheim finden?« Er hatte sich da schon einige Gedanken gemacht und mehrere potenzielle Standorte ausgewählt. Favorit ist für ihn das Mainufer von der Eichelgasse zum Schlösschen im Hofgarten oder der Hofgarten selbst, aber auch die Kilianskapelle, das Mainvorland oder das Gelände der ehemaligen Rotkreuzklinik. Vorstellbar sei auch eine Kooperation über das Mainufer hinweg mit Kreuzwertheim. Das hätte sogar einen ganz besonderen Charme und höhere Anziehungskraft.

Überall ließe sich so ein Symposium durchführen, ist sich der Galerist sicher. Wichtig sei nur, genügend Partner zu finden, denn die mehrwöchigen Veranstaltungen erfordern neben Manpower auch finanzielle Unterstützung. Er ist bereits auf der Suche nach Partnern und auch von Seiten der Stadt habe man grundsätzliches Interesse signalisiert. Ihm sei klar, dass man so ein Symposium nicht in kurzer Zeit entwickeln kann, aber im Jahr 2025 sollte es möglich sein, wenn man jetzt schon mit den Vorbereitungen anfängt.

Das Gerüst steht schon

Das beginne mit der Auswahl des Standortes, der Bestimmung der Juroren und der Suche nach Sponsoren. Natürlich seien noch viele weitere Schritte zu berücksichtigen, aber das grundsätzliche Gerüst stehe schon bei ihm im Kopf. Er möchte gerne als Unterstützer in der zweiten Reihe tätig werden und mit seiner Erfahrung beraten.

An vorderster Front sollten allerdings Einheimische stehen, die hier verwurzelt sind und die Gegebenheiten besser kennen. Man dürfe aber nie vergessen, den Zweck des Symposiums festzulegen, denn nur so könne es gelingen, sich erfolgreich am Kunstmarkt zu etablieren.

Termin am Donnerstag

Aus diesem Grund lädt Axel Schöber am kommenden Donnerstag, 14. September ab 11 Uhr zu einem »Bildhauersymposium Burg Wertheim« alle Interessierten ein. Für diesen Workshop bittet er um Anmeldung per E-Mail: axel.schoeber@kunstprof.de.

MATTHIAS ERNST