Sommerkonzert des Wertheimer Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasiums

Schüler zeigen Können

Wertheim 18.06.2023 - 12:21 Uhr 2 Min.

Verabschiedung der Abiturienten ( von links ) Melissa Hasenfuß, Amelie Kraus, Chiara Kraus, Kristina Popp, Tobias Bauer und Musiklehrer Markus Schulz. Foto: Elita Schrenker Die Schülerinnen und Schüler der Klasse 6c singen "Jung gegen Mädchen". Foto: Elita Schrenker

Der Unterstufenchor eröffnete den Abend mit den Stücken "The Loin Sleeps Tonight" und "Applaus, Applaus" von Sportfreunde Stiller. Stellvertretend für den Schulleiter Reinhard Lieb, der aus familiären Gründen nicht anwesend sein konnte, begrüßte Ulf Hannig die Anwesenden. Erfreut stellte er fest, dass "mehr Publikum als in der Vergangenheit" anwesend sei. Livia Sacco aus der Klasse 5m spielte den dritten Satz aus der Sonatine für Klavier von Lajos Papp. Im anschließenden Rap der Klasse 6c ging es um die Frage "Jungs gegen Mädchen oder Mädchen gegen Jungs?", die auf beiden Seiten recht temperamentvoll "diskutiert" wurde.

Paula Klomp aus der Klasse 8c stellte in ihrem Klaviersolo zwei Stücke von Christopher Norton vor "Arkansas" und "The Real Deal". Weiter ging's mit "I Ain't Worried" der Band "One Republic", gespielt von Schülern der Klasse 7m, auf dem Keyboard begleitet von Claus Lippert, der schilderte, wie herausfordernd die gemeinsame Arbeit am Stück gewesen sei. Sehr einfühlsam trug Daria Kokariev aus der Klasse 5m "Lovely" von Billie Eilish vor, gefolgt von "Cha-Cha Cubano", einer Komposition von James Rae, der auch den "Waltz Nummer zwei" von Shostakovich arrangiert hat. Beide Stücke wurden vom Klassenorchester der 5m vorgestellt. Den "Waltz Nummer 14" von Chopin, ein weiteres Klaviersolo, spielte Jessica Biedermann aus der Klasse 7m.

Gefühle musikalisch ausgedrückt

Die Schüler der Klase 8c zeigten eindrucksvoll mit "Rock Talk" von Murray Houllif, wie es möglich ist, mit dem Körper als Instrument zu musizieren (Bodyperussion). Hier werden unterschiedliche Klangfarben und Rhythmen durch Klatschen oder Stampfen dargestellt. Es ist eine der ältesten Arten, Gefühle musikalisch auszudrücken. Im Wechsel vierhändig spielten Bianca und Teresa Traue und Paula Klomp die Sonatine Nummer 1, Oppus 163, aus "Jugendfreuden", eine Komposition des Österreichers Anton Diabelli. Die Musikschüler der Klasse 6m hatten eine Choreografie zum Liedtext von Meghan Trainor "Made Your Look" erarbeitet. Den Inhalt übersetzte Lippert frei mit "Ich kann anziehen was ich will, du wirst bestimmt nur mich anschauen". Beethovens Klaviersonate Nummer 8 "Pathétique" spielte Alexandra Groß, Klasse 7a. Das Horntrio Maxi und Julian Lasarenko, Klassen 6 und 5 m, und Johann Rechenberg, ebenfalls 5 m, traten mit "Rigaudon" von Georg Böhm auf. Mit der Gitarre begleitete Melissa Hasenfuß, Jahrgang 2, ihr Lied von Miranda Lambert "Making Plans".

Paula Dreßler, die an diesem Abend das letzte Mal als Saxophonistin gemeinsam mit der Big Band der Schule auftrat, wurde mit einem Blumenstrauß verabschiedet. Die Band spielte "Night in Tunesia" und "Birdland". Unter der Leitung von Markus Schulz trat abschließend der Solochor der Schule mit einem Überraschungsmedley "Best of Solochor" auf, in dem unter anderem "Time After Time", We will rock you" und "We Are The Champions" zu hören waren. Schulz verabschiedete fünf Abiturienten, die dem Chor in den letzten zwei Jahren angehört hatten und blickte in launigen Worten noch einmal auf diese Zeit zurück. Ulf Hannig bedankte sich bei allen Mitwirkenden. Die Musikschüler erhielten von ihm ein großes Lob: "Musik kann sehr unterschiedlich sein und es gibt viele Möglichkeiten, davon berührt zu werden. Mich habt ihr sehr berührt". An die Eltern richtete er seinen Appell: "Sehen Sie zu, dass Ihre Kinder weiter Musik machen, sie macht glücklich!" es

Elita Schrenker