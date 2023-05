Beim Humor hat die künstliche Intelligenz keine Chance

Convenartis-Keller: Kabarettist Philipp Weber präsentiert »KI - Künstliche Idioten« - Putzroboter, digitale Kondome und viel Gelächter

Wertheim 14.05.2023 - 14:21 Uhr 1 Min.

Zum vierten Mal im Convenartis-Keller: Kabarettist Philipp Weber heizte dem Publikum ordentlich ein.

Webers Freund Konrad lebt in Berlin. Er ist so etwas wie der Running-Gag des Abends, ein Prototyp des Künstlichen Idioten und auf dem Weg zu einer »halbvirtuellen Existenz«. Nach dem Wetter in Berlin gefragt muss er passen, seine App würde gerade spinnen. Dem Rat, ans Fenster zu gehen, folgt die Antwort, dass der Empfang dort auch nicht besser sei. Konrad besucht ein virtuelles Bordell und verpasst die Schwangerschaft seiner Freundin. Sexroboter haben den Staubsauger abgelöst - nicht jugendfrei.

Der Kabarettist ist studierter Naturwissenschaftler und versicherte, reproduktives Klonen beispielsweise aus Haarwurzeln sei möglich. Ohne den lästigen Sex. Auf »Schatz, ich will ein Kind von dir« kommt dann die Antwort: »Nimm dir, was du brauchst. Die Haarbürste liegt da hinten.« Im Tierbereich kenne man das ja schon. Vom Schrecken der Wälder zur Achselratte - das sei die Entwicklung des Wolfs durch menschliches Zutun. Seine Antwort auf die Frage nach dem Beginn des menschlichen Lebens: »Wenn die Kinder aus dem Haus sind.«

Klar wurde mittels der »Weber'schen Gesetze zum menschlichen Fortschritt«, dass Humor nicht künstlich erzeugt werden kann. Das Publikum zum Lachen zu bringen sei eine zutiefst menschliche Aufgabe. Es gebe kein Rezept für Humor, folglich könne man ihn auch nicht durch KI ersetzen. Man müsse immer ausprobieren, was funktioniert, wie bei diesem Witz: Der 88-Jährige lernt Hebräisch, damit er mit dem Herrgott sprechen kann, wenn er in den Himmel kommt. Und wenn er in die Hölle kommt? »Ein bisschen Deutsch kann jeder«, antwortet er. Das kommt an.

Schon Kant hatte gefragt, ob Fortschritt die Welt wirklich besser macht. Mit Putzrobotern und intelligenten Toiletten würden so manche Träume erfüllt, meint Weber, aber ob man digitale Kondome braucht?

Mit seinem zweistündigen Programm traf Philipp Weber den Humor des Publikums. Lachsalven und Szenenapplaus gab es den ganzen Abend über immer wieder. Das Publikum amüsierte sich köstlich und erklatschte zwei Zugaben. Dabei bekamen sowohl Mediziner als auch Piloten ihr Fett weg. Für die Narkose musste die Anästhesistin nur den Patienten anhauchen und der Pilot versicherte lallend, dass die Maschine und er selbst genug getankt hätten um nach Dubai - oder war es Dublin? - zu fliegen.

Bei seiner Verabschiedung brach Philipp Weber eine Lanze für das Ehrenamt und dankte ausdrücklich den Mitgliedern des Kunstvereins Convenartis für ihr großes Engagement. Da gab es zurecht noch mal einen besonders großen Applaus.

Petra Folger-Schwab