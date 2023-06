Bei Schulterbeschwerden Physiotherapie zu empfehlen

Vortrag: Mediziner Arne Bieling spricht in der Rotkreuzklinik Wertheim über die Krux mit diesem Gelenk

Wertheim 21.06.2023 - 12:00 Uhr 2 Min.

Constanze Bohl ist amtierende Chefärztin der Wertheimer Chirurgie, Arne Bieleing war es auch schon. Foto: Michael Geringhoff

Seit fast 25 Jahren ist dieses flexibelste, aber auch komplizierteste Gelenk des Körpers sein Arbeitsalltag. »Ich mache tatsächlich fast nichts anderes«, aber es bleibe spannend, weil dann doch immer wieder neue Herausforderungen dabei seien, sagt Bieling am Rande der Veranstaltung.

Sensibles Gelenk

Die Krux mit dem Schultergelenk ist es, dass der Oberarmkopf ausschließlich von Muskeln und Sehnen auf der Schultergelenkpfanne gehalten wird. Beschwerden macht die Schulter meist durch Verschleiß und nach Unfällen - und ausdauernde Arbeiten über Kopf mag sie auch nicht.

Die Beschwerden seien in ihrer Intensität wechselnd, häufig laufe es aber darauf hinaus: »Und nachts fängt der Schmerz an zu toben«. Fast egal wie, so liege die Ursache oft zuerst einmal in einem gestörten Zusammenspiel der Muskulatur, die das Schultergelenk am Ort halten soll. Dysbalancen führen zu punktuellen Belastungen und die auf Dauer zu Beschwerden. Eine Operation sei dabei in den meisten Fällen gar nicht notwendig. Bieling sagt, auf den Erfolg geschaut, sei ein guter Physiotherapeut dem Operateur gleichberechtigt. »Physiotherapie ist das Kernthema, aber die funktioniert natürlich nur dann, wenn der Patient auch zuhause intensiv mitarbeitet«.

Fast nur Schlüsselloch-OP

Mögliche Schadbilder rund um die Schuler gibt es, ob ihrer Komplexität, eine ganze Reihe. Wenn es ans Operieren geht, sei die sogenannte Schlüsselloch-OP im absoluten Gros der Fälle auch das Maß der Dinge. Das nicht nur, weil sie schnellere Heilung und weniger Schmerzen bedeute. Die moderne Technik gewähre dem Operateur minimalinvasiv mittlerweile bessere optische Einblicke, als man sie bei überkommenen Standardtechniken gehabt habe. Operiert werden muss bei Knorpel oder Knochenverformungen und häufig auch rund um die Rotatorenmanschette - einen der Dreh- und Angelpunkte für die Funktion der Schulter.

Frühe Erkennung

Zumeist degenerativ bedingt, faserten hier die Sehnen auf und würden immer dünner. Um einem Riss vorzubeugen gelte: Je früher das Problem erkannt werde, desto besser lasse sich Schlimmeres abwenden. Erste Einrisse könne man relativ leicht reparieren. Ein Abriss hingegen sei eine durchaus größere Sache für beide: den Operateur und den Patienten. Letzterer müsse mit mindestens sechs Monaten der Nachbehandlungsdauer rechnen. Viele Faktoren, auch um die Beschaffenheit der Sehnen im Schultergelenk führten neben Schmerzen zu Bewegungseinschränkungen.

Eine solche Gelenksteife sei dramatisch. Wenn der Patient den eigenen Kopf nicht mehr berühren könne, sei eine Stufe höchsten Leidensdrucks erreicht. Auch für die Schulter gelte, dass Endoprothetik erst ganz am Ende der Skala medizinischer Möglichkeiten stehe. Der technische Fortschritt, auch in diesem Bereich, sei dabei enorm, sagt Bieling. Aber auch hier gehe nichts ohne die tätige Mitarbeit der Patienten - sie selbst und die Physiotherapie machten am Ende den Erfolg aus.

