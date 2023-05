Bei der Vergabe von Baugrundstücken soll es in Wertheim jetzt einen Ortsbonus geben

Vergaberichtlinien: Verwaltung überarbeitet Kriterienkatalog für die Vergabe von Bauflächen

Wertheim 09.05.2023 - 13:45 Uhr < 1 Min.

In Mondfeld soll das bestehende Wohngebiet Breitgewann nach Osten entlang der Landesstraße 2310 erweitert werden. Für die geplanten 24 Bauplätze gibt es laut Bauverwaltung schon jetzt mehr Interessenten als Grundstücke vorhanden sind, obwohl die Grundstücke 211 Euro den Quadratmeter kosten. Hier soll das neue Vergabeverfahren nach Punkten erstmals angewandt werden. Foto: Axel Häsler Bildunterschrift 2023-03-15 --> In Mondfeld soll das bestehende Wohngebiet Breitgewann nach Osten entlang der Landesstraße 2310 erweitert werden. Für die geplanten 24 Bauplätze gibt es laut Bauverwaltung schon jetzt mehr Interessenten als Grundstücke vorhanden sind, obwohl die Grundstücke 211 Euro den Quadratmeter kosten. Hier soll das neue Vergabeverfahren nach Punkten erstmals angewandt werden. Foto: Axel Häsler

Der Verwaltungs- und Finanzausschuss stimmte Vergaberichtlinien für Wohnbauplätzen zu, die in den vergangenen Wochen von der Verwaltung überarbeitet, durch einen sogenannten Ortsbonus ergänzt und rechtlich überprüft worden waren. Der Gemeinderat muss dem Regelwerk für die Vergabe von Bauplätzen, das voraussichtlich schon im Sommer dieses Jahres in Mondfeld erstmals angewandt werden muss, noch abschließend in seiner Sitzung am 22. Mai zustimmen.

Zur Vorgeschichte: Erstmals waren die Vergaberichtlinien im Verwaltungsausschuss am 13. März öffentlich debattiert worden. Damals war es, nachdem die Ortschaften sich mehrheitlich für die Aufnahme eines Ortsbonus in die Richtlinien ausgesprochen hatten, zu keinem Beschluss des Gremiums gekommen. Aus allen Fraktionen war daraufhin signalisiert worden, dass zu dem für die Große Kreisstadt neuen Vergabeverfahren noch Beratungsbedarf gebe.