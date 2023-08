Behandlungsqualität muss stimmen

Kliniken im Main-Tauber-Kreis gut aufgestellt

MAIN-TAUBER-KREIS 01.08.2023 - 16:40 Uhr 2 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Rotkreuzklinik auf dem Reinhardshof: Die Beschäftigten bekommen und andere DRK-Angestellte bekommen ein Lohn-Plus von sechs Prozent und 200 Euro Zuschlag. Foto: Matthias Schätte

Die geplante Ergänzung der Fallpauschalen um Vorhaltevergütungen könne »den Hamstereffekt« durchbrechen, aus wirtschaftlichen Erwägungen immer mehr Krankenhausfälle zu generieren. Ziel der Reform müsse es vielmehr sein, »die bestmögliche Behandlungsqualität« bei gleichzeitiger »guter Erreichbarkeit« der Kliniken im ländlichen Raum zu gewährleisten.

Notwendige Reform

Mit Blick auf die Versorgung des Main-Tauber-Kreises und die Region Heilbronn-Franken mit Krankenhäusern sieht Heckmann die Region »insgesamt gut aufgestellt«.

Neben Kliniken der Basisversorgung gebe es Häuser der Zentralversorgung ebenso wie Spezialkliniken in der Region und an zwei Standorten auch Kurkliniken. Trotzdem sei die Krankenhausreform mit Blick auf die Kliniken notwendig, »um eine Insolvenzwelle zu vermeiden« und »eine qualitätsorientierte Neuordnung« der Krankenhausstrukturen voranzubringen. Dabei müsse es gerade in den ländlichen Regionen »eine gute Erreichbarkeit der Versorgungsangebote« für Patienten geben. »Nicht eine Vielzahl von Krankenhäusern sollte das Ziel sein, bewertete Heckmann die Eckpunkte der Krankenhausreform, sondern »kluge Zugangskonzepte« zu den Kliniken und »wohnortnahe sektorenübergreifende Basisversorgungen«. Unter sektorenübergreifend versteht Heckmann die enge Zusammenarbeit zwischen stationären und ambulanten Versorgungsleistungen.

Problem ambulante Versorgung

Zugleich müsse man die Probleme bei der ambulanten Versorgung im ländlichen Raum im Auge behalten. Allein in Baden-Württemberg sind 37 Prozent der Hausärzte inzwischen über 60 Jahre alt, geht aus den Zahlen der AOK hervor.

Etwa 2600 von ihnen werden in den nächsten fünf bis zehn Jahren ihre Praxen abgeben. Für zwei ausscheidende Hausärzte müssten allerdings drei junge Hausärzte nachrücken, um dieselbe Zahl an Patienten zu versorgen, schätzt die Krankenkasse die zukünftige Hausarztsituation ein.

Eine Versorgung mit Hausärzten in der Fläche könne aber nur mit einem Gesamtpaket an Maßnahmen gelingen, so der stellvertretende AOK-Geschäftsführer Jürgen Heckmann. Dazu müssten die privaten und beruflichen Bedürfnisse junger Mediziner ebenso berücksichtigt werden, wie der Ausbau telemedizinischer Angebote und verstärkte sektorenübergreifende Angebote. Daneben seien die Schaffung neuer Medizinstudienplätze und eine Landarztquote weitere wichtige Schritte. Heckmann kritisierte in diesem Zusammenhang den von der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg erhobenen Versorgungsgrad bei den Hausärzten.

Demnach beträgt der Versorgungsgrad im Bezirk Wertheim 103,8 Prozent, womit die Kassenärztliche Vereinigung eine Überversorgung mit Hausärzten in Wertheim und Freudenberg annimmt.

Eine Bewertung, die vielfach von Patienten ganz anders wahrgenommen werde.

GUNTER FRITSCH

Zahlen und Fakten: AOK Heilbronn-Franken wächst weiter Mehr als 6000 Kundinnen und Kunden hat die Krankenkasse AOK Heilbronn-Franken im vergangenen Jahr dazugewonnen. Das geht aus den bei der Jahrespressekonferenz in Tauberbischofsheim vorgestellten Zahlen hervor. Im Dezember hatte die Kasse 447.523 Versicherte, davon allein 67.678 im Main-Tauber-Kreis. Im Main-Tauber-Kreis gibt es drei Kundencenter an den Standorten Bad Mergentheim, Tauberbischofsheim und Wertheim. Mit einem Marktanteil von etwas mehr als 48 Prozent ist die AOK damit die größte Krankenkasse in der Region Heilbronn-Franken. Nur für die stationäre Versorgung in den vertraglich gebundenen Krankenhäusern fielen im vergangenen Jahr im Main-Tauber-Kreis Kosten von rund 59 Millionen Euro an. Das waren rund 2,7 Millionen Euro weniger als im Jahr 2021. 68 Hausärzte hatten im Main-Tauber-Kreis in 2022 eine Hausarztzentrierte Versorgung (HZV) mit der AOK abgeschlossen und versorgten so mehr als 31.000 Patienten. Mit Fachärzten hatte die AOK im vergangenen Jahr 44 Verträge abgeschlossen, knapp 13.000 Patienten wurden versorgt. gufi