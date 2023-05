In Wertheim sollen Parkräume an Main und Tauber aufgewertet werden

Neues Sanierungsgebiet

Wertheim 16.05.2023 - 12:56 Uhr 3 Min.

Die Brachflächen links der Bahngleise, auf denen heute die Obdachlosenunterkunft seht, sollen durch eine vielfältige Bebauung aufgewertet und mit einem barrierefreien Übergang über die Gleise mit dem Bahnhof verbunden werden. Zugleich soll das Bahnhofsumfeld neu gestaltet werden. Foto: Gunter Fritsch Eine Brücke für Radfahrer und Fußgänger die Tauber könnte die beiden Stadtteile Rechts und Links der Tauber verbinden. Foto: Gunter Fritsch Die Wertheimer Mainspitze soll neu gestaltet werden. Das umfasst die Neu-Konzeption der Parkplatzsituation am Spitzen Turm ebenso, wie die Schaffung einer Mainpromenade auf Teilflächen des heute rein als Parkplatz genutzten Areals am Ufer. Die Parkplätze sollen allerdings erhalten bleiben. Foto: Gunter Fritsch

Der Bauausschuss des Gemeinderats vergab am Montag einstimmig einen entsprechenden Planungsauftrag an das Frankfurter Büro Raumwerk, Gesellschaft für Architektur und Stadtplanung mbH, für rund 97.200 Euro.

Dabei umfasst das Planungsgebiet insgesamt vier Teilbereiche, die sich über die beiden Stadtteile Rechts und Links der Tauber erstrecken. Neben dem Mainvorplatz, der von dem Frankfurter Büro ebenso überplant werden soll, sind die Flächen zwischen den Bahngleisen und der Tauber, auf denen sich heute vor allem Parkplätze befinden, Ziel der Neugestaltung. Das Bahnhofsumfeld mit dem zentralen Omnibusbahnhof ist ebenfalls Teil des Planungsauftrags. Schließlich sollen auch in der Hämmelsgasse und für die Uferpromenade links der Tauber neue Gestaltungslösungen gefunden werden.

Der Mainvorplatz mit seiner teilweise unübersichtlichen Parksituation - Einfahrt in die Tiefgarage unter der Odenwaldbrücke und auf die Parkflächen auf dem Mainvorland, Kurzzeitparkplätze und wildes Parken auf dem Busparkplatz - gilt als Eingangstor in die historische Altstadt für Bus- und Autotouristen. Hier kommt den Frankfurter Planern die nicht ganz so einfache Aufgabe zu, die Parkplätze auf dem gesamten Gelände neu zu ordnen. Zugleich sollen sie eine Uferpromenade gestalten, die für Einheimische wie Touristen gleichermaßen anziehend sein soll. Ob und wie in Zukunft der Radverkehr über die Odenwaldbrücke geführt werden kann, ist ebenfalls Teil des Untersuchungsauftrags. Bislang müssen Radler, die den Radweg Richtung Bestenheid nehmen wollen, über die Tauberbrücke, die Parkplätze an der Tauber und unter der Odenwaldbrücke in den Wertheimer Stadtteil fahren. Ein weiteres Teilgebiet, das es zu überplanen gilt, umfasst die weitläufigen Parkflächen von der Tauberbrücke bis unter die Odenwaldbrücke entlang der Tauber. Es schließt zudem heute weitgehend brach liegende Flächen an den Bahngleisen ein. Auf diesen von der Tauber aus leicht erhöhten Flächen steht derzeit die Obdachlosenunterkunft. Hier schlägt die Verwaltung die Ansiedlung von Gastronomie, einem Biergarten, einer Diskothek oder Büros und Dienstleistungen vor. Zugleich komme diesen Flächen zentrale Bedeutung für eine barrierefreie Querung der Bahngleise zu. Ziel sei es, so die Vorlage der Stadtverwaltung, eine direkte Verbindung zwischen der Innenstadterweiterungsfläche »Bahngelände« und den Parkflächen an der Tauber zu schaffen. Eine neue Brücke über die Tauber für Radfahrer und Fußgänger soll die Altstadt rechts der Tauber mit den neu gestalteten Flächen links der Tauber verbinden. Sie könnte damit zugleich die beiden Fernradwege im Taubertal und im Maintal miteinander verbinden.

Das neu zu gestaltende Bahnhofsumfeld schließt neben dem eigentlichen Bahnhof den zentralen Omnibusbahnhof, aber auch die Flächen im Anschluss ein, auf denen ein B&B-Hotel und ein Biomarkt geplant sind. Mit einer Ampelanlage soll der Verkehr gesteuert werden, der vom Wartberg die Uihleinstraße hinabfährt und an der Einmündung in die Bahnhofstraße links oder rechts abbiegt. Der ursprünglich hier angedachte Kreisverkehr ist aus Kostengründen wohl nicht realisierbar. Die Frankfurter Planer sollen darüber hinaus Lösungen finden, wie Autos, Radfahrer und Fußgänger in der Hämmelsgasse besser miteinander auskommen können. Zugleich soll der Fußweg an der Tauber neu gestaltet werden.

Projekt für die Zukunft

Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez verwies darauf, dass es sich bei den Planungen um »ein Zukunftsprojekt für die kommenden Jahre« handele. In einem ersten Schritt gelte es, jetzt erst einmal die Planungsleistungen zu vergeben. Dann müsse abgewartet werden, welche Vorschläge die Planer für das neu abgrenzte Sanierungsgebiet machten. Die Planungen für das Vorhaben waren bereits während der jüngsten Klausurtagung des Gemeinderats nichtöffentlich beraten worden. Die Planungsleistungen per Eilentscheid ohne öffentliche Beratungen zu vergeben, sei allerdings nicht möglich gewesen.

Gefördert wird das Projekt über das Bundes-Programm »Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren«. Die Planungskosten werden zu 75 Prozent aus dem Programm bezuschusst, erläuterte Jonas Rastelbauer vom städtischen Planungsamt. Der Eigenanteil der Stadt an den Kosten betrage damit noch rund 24.300 Euro, für ein Förderprogramm, das in den Jahren 2023 und 2024 laufe. Ende dieses Jahres rechnet Rastelbauer mit der Präsentation von ersten Ergebnissen, Ende 2024 soll das Endergebnis vorliegen.

GUNTER FRITSCH

Hintergrund: Das neue Planungsgebiet Das neu auszuweisende Sanierungsgebiet "Begegnung und Leben am Wasser" umfasst große Flächen der beiden Wertheimer Stadtteile Rechts und Links der Tauber. Im Anschluss an die Wertheimer Altstadt soll die komplette Mainspitze neu geordnet werden. Dazu gehören neben dem Mainvorplatz mit seiner Grünanlage, der Busparkplatz und die Parkplätze direkt am Ufer des Mains. Hier soll eine Mainpromenade geschaffen werden, lautet ein erster Vorschlag der Verwaltung, ohne die Parkplätze aufgeben zu müssen. Eine "optische Raumachse" soll die Mainspitze mit dem gegenüber liegenden Tauberufer verbinden. Außerdem soll geprüft werden, ob der Alltagsradverkehr in Zukunft über die Odenwaldbrücke fahren kann. Eine Brücke über die Tauber für Radfahrer und Fußgänger, etwa auf der Höhe des Spitzen Turms, könnte dann die beiden Stadtteile verbinden. Das heute vor allem als Parkfläche genutzte Areal von der Tauberbrücke bis zum Wohnmobilstellplatz unter der Odenwaldbrücke, bis an die Eisenbahngleise heranreichend, soll neben einer neuen Parkraumbewirtschaftung - einige Parkplätze werden wegfallen - durch gastronomische Nutzungen und Dienstleistungsbetriebe ergänzt werden. Am Skaterpark ist hier zudem ein Funpark mit weiteren Freizeitbeschäftigungen angedacht. Der Bahnhof und sein Umfeld ist ein weiteres Areal, das unter anderem durch neue Grünanlagen aufgewertet werden soll. Eine neue Fahrradabstellanlage und eine "Kiss-and-Ride-Zone" sollen hier entstehen. Schließlich umfasst das neue Sanierungsgebiet noch das linke Tauberufer von der Tauberbrücke bis zur Fußgängerbrücke an der Hofhaltung. Der Bahnübergang soll als neuralgischer Verkehrsknotenpunkten neu gestaltet und beleuchtet werden. Auch in der Hämmelsgasse sollen neue Lösungen für die Verkehrsführung gefunden werden. Schließlich soll das Tauberufer neu gestaltet werden. gufi