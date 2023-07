Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Bebauungsplan für Kleingärten kommt voran

Illegale Aufstauungen im Bach

Külsheim 18.07.2023 - 16:31 Uhr 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Der Bebauungsplan für die Gartenanlage in Küsheim ist einen Schritt vorangekommen. Offen bleiben soll der Wiesenweg am Bach für die Durchfahrt von Autos der Gartenbesitzer.

Bei einigen sei dies aber aufgrund ihre Größe nicht möglich. Ein rechtskräftiger Bebauungsplan biete dem Kreisbauamt auch die rechtliche Grundlage, gegen zu große Hütten vorzugehen. Das Planungsgebiet umfasst 3,1 Hektar. Im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung seien zusätzlich alle Grundstückseigentümer angeschrieben und auf die Beteiligungsmöglichkeit hingewiesen worden, berichtete Schreglmann. Dazu sei man rechtlich nicht verpflichtet gewesen.

Mit dem Schreiben habe man auch auf die Gewässereinbauten im Hennlochgraben hingewiesen und darum gebeten, dafür Sorge zu tragen, dass Einbauten, Übergänge, Treppen und weiteres entfernt werden, damit eine Durchgängigkeit gegeben ist. Verwiesen wurde in der Sitzung auf den bestehenden »Wasserkampf« am Bach entlang der Gärten. Es gebe neben den illegalen Aufstauungen auch Leute, die das Wasser mit Pumpen aus dem Bach holten. Beides sei illegal. Man prüfe aktuell rechtlich, ob man die illegalen Aufstauungen von Amts wegen entfernen lassen kann.

Im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung hatten nun Bürger Einsicht in die Unterlage genommen. Es wurden keine Bedenken vorgebracht. Einem Einwand des Umweltschutzamts des Kreises zur Befestigung eines Wiesenwegs am Bach widersprach die Stadt: Die beidseitigen Wiesenwege bestehen bereits jahrzehntelang. Es sei nicht vorgesehen, sie auszubauen oder zu befestigen, sondern sie sollen eine dauerhafte Grünfläche bleiben. Einige Gärten seien nur nur über diesen Weg mit dem Auto erreichbar. Ein Durchfahrtsverbot wäre eine unbillige Härte für die betroffenen Gartenbesitzer. Außerdem seien die Wiesenwege notwendig, um Unterhaltungsmaßnahmen am Wassergraben durchführen zu können.

Weiter wurde in der Sitzung informiert, dass für den Bebauungsplan ein Ausgleichsdefizit von 17.640 Biotopausgleichspunkten entsteht. Aktuell suche man dafür Ausgleichsmöglichkeiten. Dazu müsse auch geklärt werden, wer diese zusätzlichen Ausgleichmaßnahmen zahle, so Schreglmann.

Der Gemeinderat stimmt dem Entwurf des Bebauungsplans »Sondergebiet Kleingartenanlage« im Gewann Hennloch zu. Es folgt nun die vorgeschriebene weitere Auslegung.

bdg