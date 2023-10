BBV-Toni-Entscheidung überrascht

Breitbandausbau in Waldenhausen nun Sache der Stadtwerke

Wertheim 26.10.2023 - 17:00 Uhr 4 Min.

Es habe ihn überrascht und ihm zu denken gegeben, aus der Zeitung erfahren zu müssen, dass BBV-Toni nicht mehr für den Breitbandausbau in Waldenhausen infrage komme, bemängelte Ortsvorsteher Gerrit Lang. Im Oktober war dort in der Nachbereitung einer Wertheimer Bauausschusssitzung zu lesen gewesen, dass BBV in Eichel, Urphar und der Innenstadt in den Kabelausbau einsteigen werde, allerdings Nassig, Bettingen, Waldenhausen und Höhefeld nicht mehr ausbauen wird. Im Waldenhausen habe man eine große Infoveranstaltung mit BBV-Toni gehabt, Bürger hätten Vorverträge unterzeichnet, später dann sei über Toni die Rückmeldung gekommen, dass ausreichend Teilnehmer zugestiegen seien, der Ausbau in Waldenhausen sei gesichert.

Jetzt sei offenbar alles anders, und die Stadtwerke würden den Glasfaserausbau machen. »Da kommen Fragen auf«, sagte Lang. Er verlas einen ersten Fragenkatalog an Stadt und Stadtwerke und forderte die Bürger auf, ihn durch weiterreichende eigene Fragen zu erweitern. Lang will wissen, wann die Entscheidung gefallen ist, dass BBV aus- und die Stadtwerke einsteigen, wann der Ausbau sicher kommt und zu welchen Konditionen. Da geht es um Anschlusskosten, spätere Teilnahmegebühren, Kündigungsfristen und die Frage, was aus den bereits abgeschlossenen BBV-Verträgen wird.

Ortschaftsrätin Marlise Teicke, sie ist Mitglied des Wertheimer Bauausschusses, erklärte hierzu, dass BBV-Toni die bereits gemachten Verträge in den kommenden Tagen als nichtig erklären werde. Die Stadtwerke machten ein eigenes Angebot und böten dann vergleichbare Konditionen. In Teilen des Orts gebe es die für den Ausbau notwendigen Glasfaserleitungen bereits, in Teilen seien Leerrohre verlegt. Waldenhausen werde auf jeden Fall komplett ausgebaut, betonte Teicke. Über die Gründe des überraschenden Wechsels scheint es derzeit in den Ortschaften nicht viel Gesichertes zu geben - das ist auch einer der Punkte im wachsenden Fragenkatalog. Ge

ORTSCHAFTSRAT WALDENHAUSEN IN KÜRZE

WERTHEIM-WALDENHAUSEN. Weitere Themen aus dem Ortschaftsrat Waldenhausen am Mittwochabend:

?Anpacken: Ortsvorsteher Gerrit Lang forderte »seine« Waldenhäuser auf in Sachen Eigenleistung wieder ein bisschen auf die Tube zu drücken. Da wären unter anderem Arbeiten an der Grillhütte und drumherum zu erledigen, dringende Vorleistungen sind auch in Sachen des Erhalts der Ortsrufanlage notwendig. Die Stadt hat Geld und einen Hubsteiger bereitgestellt, jetzt müsse das Dorf liefern.

?Blackout: Vor einiger Zeit war die Vorbereitung auf den Katastrophen- oder anderweitigen Notfall ein großes bundesweites Thema. Es ging um Sirenen, Hallen, Wärmestuben und Stromgeneratoren. Die Sirene in Waldenhausen ist weiter außer Betrieb auch in Sachen eines Notfallkonzeptes und der Nutzung der Halle dazu habe er seither nichts mehr gehört, sagte der Ortsvorsteher auf Anfrage.

?Pflege Walzenberg: Der Landschaftspflegevertrag mit dem Maschinenring läuft zum Ende des Jahres aus. Es hatte Streit gegeben. Über eine Fortsetzung des Vertrags sei ihm nichts bekannt, auch nicht über einen Vertragsnachfolger, sagte Ortsvorsteher Lang. Womöglich müssten die Bürger die Pflege künftig selbst leisten. Lang wies darauf hin, dass die EU-Fördergelder, die die aktuelle Pflege des Walzenbergs erst möglich gemacht hatten, »auch nicht ewig laufen müssen«.

?Nahwärme: Die neue Waldenhäuser Hackschnitzel-Nahwärmezentrale ist derzeit nur rund zur Hälfte ausgelastet. Angeschlossen sind öffentliche Gebäude und künftig auch das Neubaugebiet am Sophie-Brümmer-Weg. Weitere Hausbesitzer würden anschließen und die freien Kapazitäten ausschöpfen wollen. Ihm scheine es, als gebe es bei den Stadtwerken in dieser Frage »derzeit keine klare Linie«, beklagte der Ortsvorsteher. Er wolle das Gespräch mit dem Geschäftsführer suchen.

?Tauberbrücke: Die Tauberbrücke weist erkennbare Schäden und Betonabplatzungen auf. Der Ortschaftsrat hatte die Stadt Wertheim aufmerksam gemacht, die Brücke war im Sommer aufwendig untersucht worden. Ein Gutachten liege ihm noch nicht vor, sagte der Ortsvorsteher. Offenbar bestehe folglich keine akute Gefahr. Eine zügige Sanierung scheine dennoch geraten, um größeren und teureren Schäden sowie einer Langzeitsperrung zuvorzukommen.

?Kinderzahlen: Allemal bis ins Jahr 2026 sieht es im städtischen Kindergarten gut aus – die Belegung liegt immer knapp unter der Obergrenze. »Bis nächstes Jahr sind wir aktuell sogar komplett ausgelastet«, sagte die neue Leiterin Katharina Otto.

?Steige kommt: Die lang erwartete Asphaltierung der Waldenhäuser Steige kommt. Sie beginnt am Montag, 30. Oktober, um 7.30 Uhr und soll bis voraussichtlich Freitag, 3. November, abgeschlossen sein. Die Straße wird in diesem Zeitraum komplett gesperrt.

?Bauplätze: Im schon länger fertiggestellten Neubaugebiet am Sophie-Brümmer-Weg ist ein erster Bauantrag eingegangen. Derzeit sind vier der neun Bauplätze verkauft, einer ist reserviert, vier weitere sind noch vakant.

?Haushaltsmittel: Es sieht ganz gut aus für Waldenhausen, zumindest geht man mit ordentlichen ersten Zusagen in die entscheidende Haushaltssitzung am 18. Dezember. 10.000 Euro gibt es demnach in 2024 für Erhalt und Ausbau der Ortsrufanlage. In 2025 stehen 70.000 Euro für die Um- und Ausbau des Spielplatzes in den Listen, Geld auch für den Radwegebau und die Sanierung des hölzernen Hallenbodens. Fraglich ist, wie es um den Ausbau des Parterre des Feuerwehrhauses steht. Hier will die Ortschaft ein kleines soziales Zentrum, etwa analog zur Rathausstube in Kembach, einrichten. Kritik übte Ortsvorsteher Lang an der diesbezüglichen Äußerung des Oberbürgermeisters, wonach es künftig keine sozialen Mitten mehr geben werde.

?Ortsbudget: Das war bereits vor Jahren vom Bettinger Ortsvorsteher Ralf Tschöp für alle Ortschaften ins Gespräch gebracht worden. Die Ortschaften sollten ermächtigt werden, kleinere Aufgaben selbst zu erledigen und die Bürger dabei einbinden zu können. Aktuell spreche die Verwaltung von einer Grundpauschale bei 500 Euro je Teilort plus einem Euro je Bürger. »Das ist ein erster Schritt« – viel mehr aber auch nicht, sagte Lang.

?Adventskalender: In diesem Jahr wird es in Waldenhausen wieder eine vormals »Adventsfenster« genannte Aktion geben. Vom 1. bis 24. Dezember werden Einrichtungen und Privatleute jeweils ein Fenster, eine Tür oder ihren Garten adventlich dekorieren – an sechs Tagen sogar mit Bewirtung. Das letzte »Türchen« wird am Heiligabend in der Kirche geöffnet.

?Martinszug: Der Martinszug startet am 9. November um 17 Uhr. Das ganze Dorf ist zur Teilnahme eingeladen, die Empfehlung: »Zuvor Martinslieder üben«. Es wird beköstigt.

?Defibrillatoren: Der Ortschaftsrat war aufgerufen, über den möglichen Verzicht auf einen der beiden Defibrillatoren nachzudenken. Derzeit gibt es einen an der Halle und einen am Friedhof. Grund für den Spargedanken: Die Garantie einiger Geräte läuft ab, zudem sind Wartungen, der Austausch von Batterien und Kontakten notwendig. Laut Stadt sind die Kosten »exorbitant gestiegen«, die Rede war von rund 300 bis 400 Euro je Gerät. Waldenhausen will beide Geräte behalten. Für die Anschaffung habe es damals gute Gründe gegeben, und die zählten noch heute. ?Ge