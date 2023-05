Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Baustart für neue Sporthalle am Wertheimer Gymnasium

Vergabe: Mit dem Erdaushub geht es im August los

Wertheim 17.05.2023 - 11:16 Uhr < 1 Min.

Luftbild - Luftaufnahme von Wertheim - Standort altes Krankenhaus, links Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium Wertheim

Neben der Sporthalle soll hier auch mittelfristig die Wertheimer Grundschule mit Mensa ihren neuen Standort finden. Der Bauausschuss des Gemeinderats vergab am Montag für rund 155.600 Euro die Arbeiten für den Aushub der Baugrube und die damit verbundenen weiteren Erdarbeiten an die Tauberbischofsheimer Firma Boller-Bau GmbH.

Die alte Sporthalle des Gymnasiums stammt aus dem Jahr 1963 und entspricht nicht mehr den Anforderungen, die an den Sportunterricht gestellt werden. Auch für den Vereinssport ist die Halle nur noch eingeschränkt nutzbar. Die Arbeiten sollen im August ausgeführt werden, um während der Sommerferien den Schulbetrieb möglichst wenig zu stören, erläuterte der Leiter städtischen Bauabteilung, Armin Dattler, die Zusammenhänge. Danach werden die Arbeiten für den Rohbau vergeben werden.

Das Grundstück für die neue Dreifachsporthalle hat eine Größe von 0,7 Hektar und liegt am Rand auf dem ehemaligen Gelände der Rot-Kreuz-Klinik. Ein großer Teil des Gebäudes wird auf der Nordseite in den Hang eingegraben, wodurch ein Untergeschoss entsteht, das auf der Südseite frei liegt. Neben der eigentlichen großen Halle, die durch Vorhänge in drei kleinere Halle abgetrennt werden kann, werden im Untergeschoss die Technik, Lager- und Geräteräume aber auch ein Gymnastikraum Platz haben. Ein Aufzug schafft Barrierefreiheit. Die Kosten für den Neubau der Halle sind im Haushalt mit rund zehn Millionen Euro veranschlagt, mit 2,7 Millionen Euro fördert der Bund das Projekt.