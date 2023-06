Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Baumschnitt: Stadt sperrt Parkplatz

Wertheim 04.06.2023 - 18:13 Uhr < 1 Min.

An den Platanen muss das sogenannte Lichtraumprofil freigeschnitten werden, heißt es zur Erklärung. Dabei werden die Äste bis zur Höhe von 4,5 Metern entfernt, so dass ein Lastwagen darunter durchfahren kann. Diese regelmäßig nötigen Arbeiten haben ihren Nutzen auch im Hinblick auf die Michaelismesse im Herbst: Dann wird der Parkplatz wieder durch Fahrzeuge der Schausteller genutzt. Die Parkplätze außerhalb der Baumreihen können am Dienstag genutzt werden, heißt es von der Stadt. Als Ausweichmöglichkeit stehe auch der Tauberparkplatz zur Verfügung.

