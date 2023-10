Bauland in Sachsenhausen bleibt teuer

Hohe Ausgaben für die Erschließung

Wertheim 17.10.2023 - 14:27 Uhr 3 Min.

Luftbildaufnahme von Wertheim - Sachsenhausen; Neubaugebiet Rechts vom Ortsschild soll der Bauplatz 191 Euro pro Quadratmeter kosten, links hat er nur die Hälfte gekostet. Foto (Archiv): Michael Geringhoff

Die Tatsache, dass mögliche Überschüsse aus dem Verkauf von Grundstücken generell im Haushalt vereinnahmt werden und das Geld nicht dorthin fließt, wo der Überschuss aus dem Verkauf der Grundstücke entstanden ist, hatte im Sachsenhäuser Ortschaftsrat zudem für Unmut gesorgt.

Eindeutiges Ergebnis

Das Abstimmungsergebnis im Ausschuss fiel dann aber doch eindeutig aus: Die Mitglieder empfahlen dem Gemeinderat einstimmig, einem Verkaufspreis von 191 Euro je Quadratmeter zuzustimmen.Sollte der Gemeinderat diesem Empfehlungsbeschluss ebenfalls zustimmen, wovon nach der Diskussion im Ausschuss auszugehen ist, dann werden im neuen Baugebiet von Sachsenhausen nach dem neuen Wohnbaugebiet »Breitgewann I« in Mondfeld mit 211 Euro derzeit die höchsten Quadratmeterpreise aufgerufen.

Dass dies allerdings noch nicht das Ende einer Preisentwicklung sein dürfte, die derzeit nur eine Richtung kennt, machte Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez in der Sitzung auch deutlich.

Mit Blick auf den Ortsvorsteher von Urphar, Detlev Dosch, deutete Herrera Torrez an, dass es dort möglicherweise zu noch höheren Quadratmeterpreisen in einem neu zu erschließenden Baugebiet kommen könne. Zugleich verwahrte sich der Oberbürgermeister gegen Vorwürfe aus dem Ortschaftsrat Sachsenhausen, die Stadt »bereichere sich zugunsten ihres Haushaltes am Grundstücksverkauf«. Er verwies auf die jüngste Abrechnung von sechs Baugebieten mit Kosten von rund 3,9 Millionen Euro, bei der am Ende insgesamt lediglich 150.000 Euro zuviel in den städtischen Haushalt geflossen seien. Das seien nur vier Prozent über den kalkulierten Kosten, bezeichnete Herrera Torrez die Kostenberechnungen der Stadtverwaltung »fast eine Punktlandung«.

Hohe Baukosten

Der Leiter des städtischen Liegenschaftsamts, Hubert Burger, hatte im Ausschuss erläutert, wie sich die Kosten für das neue Baugebiet Sachsenhausen zusammensetzen. Dabei verwies er darauf, dass es vor allem zwei Gründe gebe, die für die Preisentwicklung verantwortlich seien. Zum einen handele es sich um ein mit lediglich zwölf Bauplätzen kleines Baugebiet. Ursprünglich war die Ausweisung von 24 Bauplätzen vorgesehen gewesen. Dagegen habe es aber Widerspruch durch das Regierungspräsidium Stuttgart gegeben, das auf eine Verkleinerung des Baugebiets angesichts des großen Flächenverbrauchs gedrängt habe.

Zudem verwies Burger auf die Entwicklung der Baukosten in den vergangenen Jahren, vor allem im Tiefbau seien die Preise für entsprechende Leistungen spürbar gestiegen. Gestiegene Zinsen sind ein weiterer Grund für die Verteuerung.

Der Ausschuss stimmte ebenfalls den Gesamtkosten für die Erschließung des Baugebiets von knapp 1,01 Millionen Euro zu. Die zwölf Bauplätze haben eine Fläche von rund 5700 Quadratmeter, was einen Quadratmeterpreis von rund 191 Euro ergebe.

Allein die Kosten für die Straßenerschließung mit Beleuchtung und Begrünung bezifferte Burger auf rund 462.300 Euro, gefolgt von den Ausgaben für die Entwässerung mit rund 249.000 Euro und dem Erwerb des in privater Hand befindlichen Bodens in Höhe von rund 218.000 Euro.

Zähneknirschend zugestimmt

In einer ausführlichen Erklärung erläuterte der Sachsenhäuser Ortsvorsteher Udo Beck, dass der Ortschaftsrat der Preisfestlegung letztlich »zähneknirschend« zugestimmt habe. Dies sei auch deshalb geschehen, damit es bei der Erschließung des Baugebiets »nicht zu weiteren Verzögerungen« komme oder gar die Erschließung gestoppt werde. Das neue Baugebiet sei gerade für junge Familien, die in Sachsenhausen bauen wollten, von Bedeutung.

Allerdings schränkte Beck zugleich ein, dass es angesichts solcher Quadratmeterpreise gerade für junge Familien immer schwerer werde, sich den Hausbau noch zu leisten. Wertheim werbe als familienfreundliche Kommune um neue Einwohner. Die Entwicklung bei den Baulandpreisen sei allerdings nicht familienfreundlich, so Beck.

Überschüsse für Ortschaften

Beck verwies auf zurückliegende Abrechnungen von Baugebieten in Wertheim, die gezeigt hätten, dass es »doch oft zu Überschüssen« gekommen sei. Beck nannte als Beispiel auch die Abrechnung des Wohngebiets »Furt I« in Sachsenhausen, wo es einen Überschuss von 92.000 Euro gegeben habe. In Lindelbach habe dieser sogar 130.000 Euro betragen, rechnete der Ortsvorsteher vor. Statt solche Überschüsse pauschal in den städtischen Haushalt einzuspeisen, wünsche sich der Ortschaftsrat, dass diese dann dort verwendet werden, wo sie angefallen seien.

Wie den steigenden Baulandpreisen begegnet werden könne, darüber herrschte im Verwaltungs- und Finanzausschuss eine gewisse Ratlosigkeit. Axel Wältz (CDU) brachte »eine Subventionierung über den Haushalt« ins Spiel. Brigitte Kohout (SPD) schlug vor, die Grundstücke im Sachsenhäuser Neubaugebiet aus »finanziellen und ökologischen Gründen zu verkleinern«, damit sie noch bezahlbar blieben.

Auf die Frage, was geschehe, wenn die Bauplätze keine Käufer finden, erläuterte Fachbereichsleiter Helmut Wießner, dass die Ausgaben für die Erschließung in den Haushaltsjahren 2024 bis 2027 etatisiert werden. In diesem Zeitraum sei es realistisch, alle Bauplätze verkaufen zu können, gab er sich optimistisch.

GUNTER FRITSCH

Hintergrund: Baulandpreise anderer Kommunen Nachdem es in der Ortschaftsratssitzung Sachsenhausen auch zu einer Diskussion um niedrigere Baulandpreise in anderen Kommunen des Main-Tauber-Kreises gekommen war, legte der Leiter des Liegenschaftsamtes Hubert Burger am Montag im Ausschuss für Verwaltung und Finanzen eine Liste mit kommunalen Verkaufspreisen für Baugrundstücke im Landkreis vor. In Wertheim liegen die Baulandpreise, die die Stadt verkauft, derzeit in einer Preisspanne zwischen 58 und 211 Euro je Quadratmeter. Die 58 Euro sind es in einem Kembacher Baugebiet, das wegen seiner Steilheit nur schwer und teuer zu bebauen ist. In Külsheim gibt es städtische Grundstücke zwischen 45 und 140 Euro je Quadratmeter, in Freudenberg liegen die Quadratmeterpreise derzeit bei 65 Euro, in Lauda-Königshofen bei 140 Euro je Quadratmeter. Tauberbischofsheim verkauft Grundstücke zwischen 65,35 und 140 Euro, in Bad Mergentheim liegen die kommunalen Baupreise zwischen 51,50 und 211 Euro. gufi