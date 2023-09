Bauherr in Not: Carport wird erlaubt

Werbach 20.09.2023

Erstmal machen - dann fragen. Das ist die häufige Devise bei Gartenhäusern, Zäunen, Balkonverglasungen, Carports und Co. In der Regel genehmigen die Räte nachträglich und zähneknirschend, weil sie es nur selten auf die Spitze treiben wollen. Rückbau kommt so gut wie nie vor. Mindestens der Gemeinderat Albrecht Rudolf hatte sich wohl gewünscht, dass in solchen Fällen, unter dem neuen Bürgermeister Wyrwoll künftig eine harte Linie gefahren wird, zumal in diesem speziellen Fall, wo selbst der Werbacher Ortschaftsrat unter seiner Vorsitzenden Birgit Hörner gegen den Bau gewesen war. Es geht um ein Carport auf der Baugrenze - obendrein hart im Sichtdreieck einer Einmündung.

In der Vergangenheit hatten andere Bauherren im Umgriff Ähnliches bauen wollen und waren abgeblitzt. Jetzt ein Exempel zu statuieren und andere Seiten aufzuziehen, Albrecht Rudolf wäre dabei gewesen - der Rest des Gremiums nicht. Auf der einen Seite musste man natürlich klar machen, dass generell keinesfalls einfach wild gebaut werden dürfe und dass das Bauamt unverrückbare Rechte habe, die durchzusetzen man nicht zögern werde - wenn es denn notwendig sei. War es aber in diesem Fall offensichtlich nicht.

Der Bau auf der Grenze zum Gehsteig sei durchaus filigran gehalten, erkennen könne man auch die Not des Bauherrn, der sein Wohnmobil vor der Witterung schützen wolle, und überhaupt sei der Bebauungsplan 20 Jahre alt. Da habe sich seither Vieles an der Gewichtung geändert, betonte Michael Zwingmann.

Einvernehmlich mit dem Bürgermeister unterstrich er die Bedeutung der im Recht verankerten einzelfallabhängigen Ausnahmegenehmigung, die das Mittel der Wahl sei, nicht mehr ganz zeitgemäßen Vorschriften ins Jetzt zu übertragen. Georg Wyrwoll unterband eine aufkommende Grundsatzdiskussion und ließ abstimmen. Der Bau kann bleiben, und das Thema nachträglicher Baugenehmigungen bleibt auch in Zukunft leidig. MICHAEL GERINGHOFF

Gemeinderat Werbach in Kürze:

WERBACH. Auch das waren Themen der Werbacher Gemeinderatssitzung am Dienstagabend:



Sondersitzung: In der Sommerpause hatte der Rat den Weg frei gemacht für die Änderung des Bebauungsplans im Ortsteil Wenkheim. Dort soll der örtliche Lebensmittelmarkt in eine freigewordene Industriehalle umziehen dürfen

?Offenes Rathaus: Georg Wyrwoll hat hier eines seiner Wahlversprechen umgesetzt und den Zugang der Bürger zur Verwaltung offiziell erleichtert. Wyrwoll betonte, dass trotz der einst rigiden formalen Zugangsregelungen auch in der Vergangenheit niemandem der Einlass verwehrt worden sei.

?Kommunale Wärmeplanung: Werbach, Külsheim und Tauberbischofsheim tun sich zusammen, um die notwendigen und sehr aufwändigen, Anträge zum Einstieg in die vom Bund geforderte Wärmeplanung zu erstellen. Der erste Planungsschritt nun öffnet die Tür für Zuschüsse von bis zu 80 Prozent. ?

Badestege an der Tauber: Bei Gamburg gibt es ein gutes Dutzend davon und das zum Teil seit Jahrzehnten. Auf den Hinweis eines Bürgers, drängt jetzt die untere Naturschutzbehörde auf Rückbau. Bürgermeister Wyrwoll sagte den Stegbesitzern die Schützenhilfe der Gemeinde zu. Die generelle Rechtslage sei klar und spreche gegen die Stege, auf der anderen Seite sei jedoch vor der Hand kein Umweltnachteil zu erkennen, der gegen einen Weiterbetrieb spreche.

?Bolzplatz Wenkheim: Eine Baufirma nutzt den Platz neben der Baustelle am künftigen Kindergarten, um dort unter anderem Erdaushub zu lagern. Der soll nun verschwinden. Der Werbacher Bauamtsleiter Oliver Schramm sagte dies zu, bat aber gleichzeitig um noch etwas Geduld, da der Aushub vor der Entsorgung zunächst auf Schadstoffe beprobt werden müsse.

?Straßenbeleuchtung: Ein Bürger brachte das Energiesparthema neuerlich in den Rat. Derzeit geht die Straßenbeleuchtung in Werbach um 0.30 Uhr aus. Bürgermeister Wyrwoll verwies auf einen gültigen und eindeutigen Ratsbeschluss dazu, räumte aber auch ein, dass der die Mehrheitsinteressen der Bevölkerung eventuell nicht widerspiegle.

?Kiga-Bürokraft: Die Gemeinde Werbach bestellt künftig eine Minijobberin für vier Wochenstunden Verwaltungsarbeit im katholischen Kindergarten Werbach. Sie soll die Kindergartenleitung von Verwaltungsarbeiten entlasten, damit mehr Zeit für die pädagogische Arbeit bleibt.

?Jahrespauschale: Für die Vereinsräume im oberen Stockwerk des neuen Wenkheimer Kindergartens ist die Nutzungspauschale mit 300 Euro im Jahr festgelegt. DLRG und Obst- und Gartenbauverein können noch überlegen, ob sie anteilige weiterreichende Reinigungsleistungen im Gebäude selbst übernehmen oder gegen Aufzahlung vergeben wollen. ?Ge