Baubetriebshof erzielt Gewinn

Geplant war ein ausgeglichenes Ergebnis, erläuterte der Leiter des Eigenbetriebs, Achim Hörner, die Zahlen am Montag im Bauausschuss. Der Ausschuss nahm den Bericht und die Prüfung des Jahresabschlusses zur Kenntnis, der Gemeinderat muss den Zahlen noch zustimmen.

Der Eigenbetrieb hatte für 2022 Erträge von rund 2,9 Millionen Euro geplant. Am Ende des Jahres lagen diese um rund 7000 Euro über Plan. Zugleich verringerten sich die Aufwendungen um rund 48.700 Euro, so dass am Ende ein Gewinn von knapp 55.700 Euro in der Bilanz stand. Der Baubetriebshof arbeitet vor allem für die Stadt Wertheim. Fast 84 Prozent aller Aufträge kamen im vergangenen Jahr von ihr. Die Eigenbetriebsgesellschaften beauftragten noch einmal zu rund elf Prozent die Beschäftigten des Baubetriebshofs.

Weniger Personalkosten

Bei den Aufwendungen verringerten sich Personalkosten um rund 30.000 Euro, die mit 71 Prozent oder rund zwei Millionen Euro den größten Ausgabeposten ausmachten. Gründe hierfür waren: Eine Ausbildungsstelle blieb unbesetzt, und einige Beschäftigte reduzierten ihre wöchentliche Arbeitszeit.

Um rund 43.000 Euro stieg der Materialaufwand des Baubetriebshofs auf rund 471.000 Euro im abgelaufenen Jahr, was Hörner mit den gestiegenen Preisen begründete. Ein für 2022 eingeplanter und bestellter Kranwagen wurde nicht geliefert. Die dafür vorgesehenen Ausgaben in Höhe von 225.000 Euro wurden auf das Jahr 2023 übertragen.

