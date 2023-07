Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Wertheimer Bauausschuss beharrt auf Kreisverkehr

Eindringliche Hinweise auf die Mehrkosten

Wertheim 04.07.2023 - 15:10 Uhr 3 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Auf dem Grundstück in Bettingen an der Landesstraße 617 sollen zwischen der Einmündung in den Autohof und den Betriebsflächen der Firma Saint-Gobain (im Hintergrund) ein Norma Markt und ein Frischemarkt bis Mitte 2027 entstehen, der durch einen Kreisverkehr erschlossen werden soll, hat der Bauausschuss des Gemeinderats am Montag beschlossen. Foto: Gunter Fritsch

Das Vorhaben solle die Grundversorgung der Ortschaften im Osten Wertheims sicherstellen, hieß es in der Sitzung des Bauausschusses am Montag. Damit solle es wohl auch die Norma-Filiale in Eichel ersetzen, erläuterte Jürgen Strahlheim von der Wirtschaftsförderung Hintergründe. Um das Gelände zu erschließen, hat die Stadt Wertheim ein umfangreiches Verkehrsgutachten in Auftrag gegeben.

Gegen Verwaltungsvorschlag

Der Gemeinderat Wertheim wird allerdings am kommenden Montag noch abschließend über die Verkehrserschließung beraten und abstimmen. Bei fünf Enthaltungen und zwei Gegenstimmen könnte sich deshalb am Empfehlungsbeschluss des Bauausschusses durchaus noch etwas ändern. Im Unterschied zur Kreisverkehrslösung hatte das Stadtplanungsamt eine kostengünstigere Ampellösung mit zwei getrennten Zu- und Abfahrten auf das Areal befürwortet.

Trotz der eindringlichen Hinweise auf die Mehrkosten und die deutlich längere Planungs- und Realisierungsphase - für einen Kreisverkehr müssten etwa noch Grundstücksverhandlungen geführt werden, etwa auch durch Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez - ließ sich das Gremium schließlich mehrheitlich nicht vom Vorschlag der Verwaltung überzeugen.

Ines Ulsamer-Beck, stellvertretende Vorsitzende des Ortschaftsrates Bettingen, ging in ihrem umfangreichen Statement noch einmal auf die Vorgeschichte der Planungen ein und verwies darauf, dass der Ortschaftsrat schon immer eine Ampellösung mit der Erschließung des Areals über zwei voneinander getrennte Ein- und Ausfahrten abgelehnt habe. Ulsamer-Beck erinnerte daran, dass bereits »seit Jahrzehnten« ein Kreisverkehr an der Kreuzung der beiden Landesstraßen 2310 und 617 unter anderem auch vom Ortschaftsrat gefordert werde. »Die Variante Kreisverkehr ist das einzig nachhaltige und zukunftsfähige Konzept«, heißt es in der Stellungnahme des Ortschaftsrates dazu. Eine Auffassung, der sich im Gremium zahlreiche Stadträte anschlossen.

Zuvor hatte Alexander Sillus vom Ingenieurbüro für Verkehrswesen Brilon, Bondzio, Weiser vier Varianten vorgestellt, wie eine Erschließung des neuen Einzelhandelsstandorts ermöglicht werden könne. Den Varianten eins bis drei gemeinsam ist der Ausbau der Fahrstreifen an diesem schon heute wegen der Einfahrt zum Autohof stark belasteten Kreuzungspunkt der beiden Landesstraßen. In den Varianten eins und zwei würde der komplette Verkehr auf das neue Gelände über eine Zufahrt vom Gelände des Autohofes erfolgen. Nach Einschätzung des Verkehrsplaners würde es dabei - trotz der angedachten zusätzlichen Ampel an der Ausfahrt Autohof - zu Staus auch auf dem Gelände des neuen Discounters führen. Die Verkehrsplaner gehen davon aus, dass die beiden Einkaufsmärkte bis zu 340 Fahrzeuge pro Stunde zusätzlich anziehen werden.

Die von der Stadtverwaltung favorisierte Variante drei sieht zusätzlich eine zweite Ein- und Ausfahrt auf das Gelände vor, mit einer eigenen Abbiegespur auf der L 617 für die von Homburg kommenden Autos. Knackpunkt aus Sicht der Ortsverwaltung dabei: Autofahrer, die das Gelände an dieser Ausfahrt verlassen, dürften aus Sicherheitsüberlegungen lediglich rechts in Fahrtrichtung Homburg auf die L 617 abbiegen. Ines Ulsamer-Beck fürchtet nun, dass diese Fahrzeuge schließlich durch Bettingen und zurück auf die L 2310 Richtung Urphar fahren werden.

Hohe Kosten für Kreisverkehr

Stefanie Leuchs von Stadtplanungsamt hatte die Kosten für die beiden Varianten drei und vier überschlägig berechnet. Demnach würde die auch von der Firma Norma favorisierte Variante drei mit zwei Ein- und Ausfahrten und einer zusätzlichen Ampel an der Autohof-Ausfahrt etwa 975.000 Euro kosten. Die Kreisverkehrsvariante wäre mit geschätzten rund 2,4 Millionen Euro um ein Vielfaches teurer. An beiden Varianten würde sich die Firma Norma finanziell beteiligen: Für die Ampellösung hat die Firma einen Zuschuss in Höhe von 300.000 Euro zugesagt, für die Kreisverkehrsvariante 600.000 Euro.

Das Gesamt-Vorhaben wurde den kommunalen Gremien - Ortschaftsrat und Gemeinderat - erstmals 2019 vorgestellt. Durch die Neuvermessung des Grundstücks sind auf dem gesamten Areal inzwischen zwei kleinere Grundstücke entstanden, mit einer Fläche von rund 5900 Quadratmetern für den eigentlichen Norma-Markt und noch einmal rund 3000 Quadratmetern für den Frischemarkt. Der zeichnet sich unter anderem durch eine weitere Besonderheit aus: Kunden sollen beim Einkaufen das Fahrzeug nicht mehr verlassen müssen, sondern können ihre Waren - wie dies etwa von großen Fast-Food-Ketten bekannt ist - nach der Bestellung im Vorbeifahren an einem Ausgabeschalter bezahlen und entgegennehmen.

Hintergrund: Neuer Norma Markt Die Firma Norma plant zusammen mit der Firma RVK Revest GmbH & Co. KG als Eigentümerin des rund 5.900 Quadratmeter großen Grundstücks an der Landesstraße 617 in Bettingen einen Lebensmittelmarkt und einen Drive-in-Frischemarkt. Sebastian Dahmen, Expansionsleiter der Firma, machte im Bauausschuss deutlich, dass seine Firma die Variante drei mit zwei Ein- und Ausfahrten und einer zusätzlichen Ampellösung favorisiere, vor allem auch, weil sich diese Lösung schneller verwirklichen lasse. Zugleich ist sie für die Firma Norma mit einem Zuschuss von 300.000 Euro die kostengünstigere Variante. Auch das Regierungspräsidium Stuttgart hat sich für den Bau der Variante drei als "wirtschaftlichste" ausgesprochen. Fördergelder aus Stuttgart wären bei einer Kreisverkehrsvariante zudem keine zu erwarten. Ob mit dem Neubau einer Norma-Filiale in Bettingen die bisherige Filiale in Eichel geschlossen werde, lautete die Frage im Bauausschuss. Eine eindeutige Antwort gab Dahmen nicht. Allerdings entspreche der Standort "nicht mehr dem Stand der Dinge", wie man heute einkaufen gehe. Zudem sei die Filiale Eichel "grenzwertig rentabel", so Dahmen. gufi