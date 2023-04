Bauarbeiten am Tannenberg geraten ins Stocken

Die Bau­ar­bei­ten für neue Wohn­ein­hei­ten am Wert­hei­mer Tan­nen­berg sind ins Sto­cken ge­ra­ten. Ge­s­tie­ge­ne En­er­gie- und Roh­stoff­p­rei­se, stei­gen­de Zin­sen und die Aus­las­tung der Bau­fir­men las­sen die Pro­jek­te nicht so vor­an­kom­men wie ge­plant. Der El­sen­fel­der Im­mo­bi­lien­ent­wick­ler Si­ma hat nun bei der Stadt Wert­heim dar­um ge­be­ten, die auf vier Jah­re an­ge­leg­te Bau­verpf­lich­tung für ein Grund­stück am Tan­nen­berg um ein wei­te­res Jahr zu ver­län­gern.