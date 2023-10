Bauantrag für Windpark Dertingen Mitte 2024

Fünf Rotoren vorgesehen

Wertheim 16.10.2023 - 14:18 Uhr 3 Min.

Schon in zwei Jahren soll gebaut werden. Hier auf der Höhe zwischen Dertingen, Homburg und Wüstenzell wird die Thüga-Erneuerbare-Energien Windräder aufstellen. Vom Standort aus sieht man bereits 60 Windkraftanlagen am Horizont. Foto: Michael Geringhoff

Hier, an der Landesgrenze zu Bayern, die Gemeinden Homburg und Wüstenzell sind keine 1000 Meter von der rund 63 Hektar großen Fläche mit dem Gemarkungsnamen »Hohe Heide« entfernt, plant die Thüga Erneuerbare Energie (THEE) einen Windpark mit bis zu fünf Anlagen. In den bayerischen Nachbargemeinden gibt es Widerstand gegen das Vorhaben.

Zeitplan vorgestellt

Erst jüngst habe es ein Gespräch mit den Stadtwerken Wertheim und den beiden Gemeinden über das Projekt gegeben, berichtet Stadtwerke-Geschäftsführer Thomas Beier. Ziel sei es gewesen, Triefensteins Bürgermeisterin Kerstin Deckenbrock und ihren Holzkirchener Kollegen Daniel Bachmann über den Sachstand des Vorhabens zu informieren. Die THEE ist ein Verbund von 40 deutschen Stadtwerken, dem auch die Stadtwerke Wertheim angehören. In diesem Gespräch sei den Vertretern der beiden bayerischen Kommunen das Vorhaben erläutert und der Zeitplan vorgestellt worden, so Beier im Gespräch mit dieser Redaktion (siehe: Hintergrund). Voraussichtlich im Sommer kommenden Jahres solle der Bauantrag für die Anlagen am nördlichsten Punkt Baden-Württembergs beim Landratsamt Main-Tauber eingereicht werden, stellte Thomas Beier in Aussicht. Vorher sollen allerdings noch in diesem Jahr eine Reihe von Gutachten erstellt werden, die unter anderem auch die prognostizierte Lärmbelastung der Rotoren im weiteren Umfeld der Anlagen zum Inhalt haben werden. Neben dem technischen Gutachten (Schall und Schattenwurf) werde auch ein Umweltgutachten erstellt, sagte Beier.

Konzentrationszone

Eine Änderung des Flächennutzungsplans auf Wertheimer Gemarkung ist für die Errichtung der Windkraftanlagen nicht mehr notwendig, weil das Gebiet bereits seit knapp zehn Jahren als »Konzentrationszone« von der Stadt Wertheim für den Bau von Windkraftanlagen ausgewiesen ist. Schon bei der Ausweisung der Vorrangflächen, so der Bürgermeister von Holzkirchen, Daniel Bachmann, gegenüber dieser Redaktion, habe es im Gemeinderat Bedenken gegeben, durch den Bau und Betrieb der Windkraftanlagen werde »das Orts- und Landschaftsbild der Gemeinde Holzkirchen beeinträchtigt«.

An diesen bereits in den Jahren 2014 und 2015 vorgetragenen Bedenken habe sich auch 2023 nichts geändert, schreibt Bachmann in einer umfangreichen Stellungnahme zu dem Projekt an die Redaktion.

»Betrachtet man die Abstandsflächen zur Wohnbebauung (circa 800 Meter zum Weiler Höhberg und nach Wüstenzell) in Kombination mit der Anlagenhöhe (285 Meter) so sind die 2014/2015 geäußerten Bedenken weiterhin aktuell«, so der Holzkirchener Bürgermeister. Er will nun die Ergebnisse der beauftragten Gutachten für Lärm und Schall abwarten und dann mit dem Gemeinderat entscheiden, »welche Konsequenzen sich daraus ableiten lassen«.

Im Gespräch mit Stadtwerke-Geschäftsführer Thomas Beier sei auch mitgeteilt worden, dass eine Verringerung des Anlagenbetriebs möglich sei, wenn dies erforderlich wäre, nannte Bachmann ein Ergebnis. Dies könne durch Abschaltzeiten der Windrotoren, eine Reduzierung der Drehzahl oder die Änderung des Rotorwinkels geschehen, hatte Thomas Beier im Gespräch mit den beiden Bürgermeistern informiert.

Auch Bachmanns Kollegin, Triefensteins Erste Bürgermeisterin Kerstin Deckenbrock, sieht durch den Bau von bis zu fünf Windkraftanlagen auf Dertingens Gemarkung zusätzliche Belastungen vor allem auf die Bürger von Homburg zukommen.

Sie nennt es in ihrer Stellungnahme »unglücklich«, dass in den beiden Bundesländern unterschiedliche Abstandsregelungen gelten.

Im Ergebnis bedeutet dies: Zwei der geplanten Windrotoren auf der Konzentrationsfläche »sind in einem kürzeren Abstand zur Wohnbebauung in Homburg geplant, als in Bayern aktuell die Abstandsregelung vorgibt«, vermutet sie nach den derzeit vorliegenden Planungen. Konkrete Standorte, wo die einzelnen Windrotoren genau gebaut werden sollen, hat die Thüga noch nicht bekannt gegeben.

Triefenstein stark belastet

Deckenbrock verweist in ihrer Stellungnahme zudem darauf, dass der Markt Triefenstein bereits jetzt viel für den Ausbau erneuerbarer Energien getan habe. Von einer Gesamtfläche von rund 25,5 Hektar seien rund 4,7 Prozent mit Photovoltaikanlagen an der Autobahn bebaut worden. Ohne den hohen Energieverbrauch der Industrie (Zementwerk Lengfurt) könne sich der Markt bereits jetzt »zu mehr als 100 Prozent« mit Strom aus den PV-Anlagen versorgen.

Belastet sei Triefenstein zudem durch den Lärm von der Autobahn Würzburg-Frankfurt, das Umspannwerk in Trennfeld und das Zementwerk. Zusätzliche Funkmasten für den notwendigen Mobilfunkausbau würden benötigt, so Deckenbrock, die darauf hofft, »dass die Erkenntnisse aus bestehenden Anlagen und die Ergebnisse aus den Gutachten bei den aktuellen Vorhaben Berücksichtigung finden«.

Nur so könnten »Ängste betroffener Bürger« vor Beeinträchtigungen ausgeräumt werden. Dabei sei es allerdings »von sehr großer Bedeutung, dass alle Faktoren, die zu weiteren Beeinträchtigungen führen könnten, frühzeitig kommuniziert werden«, schreibt die Triefensteiner Bürgermeisterin.

Hintergrund: Windpark Dertingen In der bereits im Flächennutzungsplan der Großen Kreisstadt Wertheim rechtskärftig ausgewiesenen Konzentrationsfläche Dertingen plant die Thüga Erneuerbare Energien (THEE) den Bau von bis zu fünf Windrotoren. Das gesamte Areal hat eine Ausdehnung von rund 63 Hektar und wurde jüngst auch dem Regionalen Planungsverband Heilbronn-Franken als eine der Flächen auf Wertheimer Gemarkung vorgeschlagen, auf denen in Zukunft Windkraftanlagen gebaut werden könnten. Der Regionalverband ist derzeit auf der Suche nach Flächen für den Windenergieausbau im gesamten Verbandsgebiet. Für alle Gemeinden gilt: Mindestens 1,8 Prozent der jeweiligen Gemarkungsfläche müssen dafür vorgesehen werden. Für vier Anlagen in Dertingen gebe es bereits Pachtverträge mit den jeweiligen Grundstückseigentümern, für eine weitere Anlage sei man noch in Verhandlungen mit dem Eigentümer, schilderte Thomas Beier, Geschäftsführer der Stadtwerke Wertheim und in dieser Funktion einer der Gesellschafter der Thüga, den aktuellen Sachstand des Projekts. Der Bauantrag für das Vorhaben solle voraussichtlich im Sommer kommenden Jahres aber für fünf Anlagen beim Landratsamt eingereicht werden, so Beier weiter. Jede der fünf Anlagen wird eine Gesamthöhe von 285 Metern haben. Pro Rotor geht von einer Leistung von bis zu 7,2 Megawatt aus, was eine rechnerische Gesamtleistung von 36 Megawatt bedeuten würde. Über das Jahr gerechnet geht Beier davon aus, dass die fünf Anlagen 72 bis 83 Gigawattstunden Strom erbringen dürften. Zum Vergleich: Die Strommenge, die durch die Netzte der Stadtwerke Wertheim pro Jahr fließt, beträgt 320 Gigawatt. gufi