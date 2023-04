Bald Güterumschlag von der Straße auf die Schiene

Transport: Königshofen als Umladepunkt geplant

Lauda-Königshofen 03.04.2023 - 17:20 Uhr < 1 Min.

Im Gewerbegebiet "Becksteiner Weg" in Königshofen könnte am Gleisanschluss der Frankebahn ein Güterumschlagplatz für den Main-Tauber-Kreis entstehen. Foto: Dieter Goebel/Stadt Lauda-Königshofen

Wie aus einer Pressemitteilung der Industrie- und Handelskammer Heilbronn-Franken zu entnehmen ist, wird derzeit der Bedarf für einen solchen Umschlagplatz unter Firmen im Main-Tauber-Kreis mittels einer Online-Umfrage abgefragt.

Sollte das Interesse an einem solchen Umschlagplatz von den örtlichen Firmen groß genug sein, ist in einem zweiten Schritt die Erstellung einer Machbarkeitsstudie durch das Kompetenzzentrum Schienengüterverkehr des Landes Baden-Württemberg geplant, wie der für die Infrastrukturplanung der Nahverkehrsgesellschaft Baden-Württemberg zuständige Sachbearbeiter, Stefan Kindorf, gegenüber dieser Redaktion erläuterte.

Christoph Kraus, Pressesprecher der Stadt Lauda-Königshofen, sprach am Montag davon, dass die Rückmeldungen auf die Umfrage bereits »sehr erfreulich« seien. Vor allem Betriebe entlang der Tauber von Tauberbischofsheim bis Lauda, aber auch aus dem südlichen Landkreis hätten bereits Interesse an einem solchen Umschlagplatz bekundet.

Königshofen liegt am Kreuzungspunkt von Frankenbahn und Tauberbahn, und so könnte auch der Wertheimer Hafen von dort wieder stärker über die Schiene bedient werden, entwickelte Kindorf Ende März erste Vorstellungen, auch den Binnenschiffsverkehr in das Projekt einzubinden. Kindorf machte im Gespräch deutlich, dass man auch mit der ZG Raiffeisen als Betreiber des Wertheimer Hafengeländes derzeit in Gesprächen sei, wie der Gleisanschluss intensiver genutzt werden könne.

In Königshofen betreibt die Firma Strabag Rail GmbH einen Bauhof, der über einen eigenen Gleisanschluss verfügt. Im Anschluss an diesen Bauhof, so Stadtsprecher Christoph Kraus, gebe es noch eine drei Hektar große Erweiterungsfläche des Königshofener Industriegebiets »Becksteiner Weg« als möglichen Standort für einen solchen Güterumschlagplatz.

gufi