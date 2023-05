Wertheim sucht dringend Bäder-Fachpersonal

So will das Freibad in Bestenheid ab 13. Mai die Saison meistern

Wertheim 04.05.2023 - 17:22 Uhr 3 Min.

Während im Nichtschwimmerbecken noch kein Tropfen der normalerweise 1200 Kubikmeter Wasser ist, hat Schwimmmeister Ingo Ortel das Schwimmerbecken dieses Mal in Rekordzeit gefüllt. »Dreieinhalb Tage. Sonst braucht es vier bis fünf Tage«, erklärt er. Ortel ist seit 2001 in Wertheim, 2002 hat er zum ersten Mal das Freibad ausgewintert. »Ist jetzt also das 21. Jahr.«

Riesenberg an Arbeit

Jedes Mal wartet nach dem Winter ein Riesenberg an Arbeit: Steinplatten mit dem Hochdruckreiniger säubern, Unkraut mit dem Gasbrenner beseitigen, Schwallwassertanks reinigen, zählt Ortel auf, während er auf dem Weg zum Aufsitzmäher ist, um den vierten Rasenschnitt des Jahres zu beginnen. Außerdem warten die Becken selbst: PH-Werte prüfen, Chlor dazugeben, ganz am Anfang wird das Wasser desinfiziert.

Wenn die schwarzen Schläuche der Solaranlage ausgebessert sind, kann das Aufheizen starten. Das Wasser erreicht bei gutem Wetter innerhalb weniger Tage die angestrebte Temperatur von 24 Grad. An trüben Tagen unterstützte eine Wärmepumpe, die Energie aus dem Mainwasser gewinnt und sie über Ammoniakleitungen überträgt.

Verantwortlich für vier Bäder

Jedes Jahr sind die Saisonvorbereitungen ein wenig anders, über die Jahre hat Ortel sie optimiert. »Dank meiner Mitarbeiter hat das gut geklappt«, sagt der Betriebsleiter. Er muss sich mittlerweile um gleich vier Bäder kümmern: In Külsheim, Wenkheim und im Waldbad Triefenstein haben die Bäderbetriebe die Betriebsführung. In Külsheim und Wenkheim ist das Prozedere schon eingespielt, in Triefenstein, wo Ortel in diesem Jahr Premiere hat, müsse noch einiges erarbeitet werden, erklärt er. Viel Papierkram. »Und der dortige Mitarbeiter, der das Bad hauptamtlich betreut, muss eingearbeitet werden.«

Die Betriebsführungen funktionieren nur, weil es um rein technische Angelegenheiten geht. »Eine personelle Absicherung in den Bädern könnten wir gar nicht stemmen«, sagt Ortel. Bei der Technik könne man etliche Dinge auch im Winter erledigen, damit nicht alles geballt anfalle.

Personell komme man schon über die Runden, auch weil die Schwimmbad-Fachleute der Bäder-Betriebe im Sommer mehr arbeiten, um die Stunde über den Winter wieder abzubauen. Doch Fachpersonal zu finden, ist schwierig. Deshalb haben sich die Bäderbetriebe entschieden, selbst Personal auszubilden und einen Auszubildenden zum Fachangestellten für Bäderbetriebe einzustellen.

»Es hat sich niemand beworben, wir suchen weiter«, sagt Thomas Beier, Geschäftsführer der Bädergesellschaft. Nicht nur auf die Ausbildungsstelle habe sich niemand beworben, auch nicht auf die eines ausgelernten Fachangestellten. Eine Kollegin geht bald in Ruhestand. »Wir müssen uns vorbereiten auf die Zeiten danach«, erklärt Beier. Deshalb suche man jetzt. »Ich bin schon fast versucht, zwei Leute einzustellen, wenn ich sie denn finden würde. Aber das ist utopisch«, sagt Beier. Ein Azubi dürfte nach Abschluss der Ausbildung beste Perspektiven haben, übernommen zu werden.

Entlastung von Nebenaufgaben

So verstärkt man sich beim Kassenpersonal und in anderen Bereichen, um die wertvollen Schwimmbad-Spezialisten von Nebenaufgaben zu entlasten. Auch Rettungsschwimmer zu finden, sei schwer, sagt Beier. »Ohne die DLRG wäre es uns fast unmöglich, so eine Freibadsaison durchzuziehen. Denen sind wir sehr dankbar.« Wichtig ist ihm trotzdem, festzustellen: »Die Saison ist absolut ungefährdet, es sei denn, es würden plötzlich alle krank.«

Ingo Ortel hat die Hoffnung, neue Kollegen zu finden, noch nicht aufgegeben. Vielleicht haben einige junge Leute aus der DLRG Interesse, oder aus den Orten, wo die Bädergesellschaft die Bäder-Betriebsführung innehat. Vielleicht gibt es bei den Rettungsschwimmern Interessenten, hofft Ortel, sagt aber auch: »Die Ausbildung ist auch nicht ohne. Da braucht man gewissen Grundkenntnisse in Naturwissenschaften wie Chemie und Physik dazu. Das ist viel mehr, als nur am Beckenrand zu stehen.«

Am 13. Mai soll das Bestenheider Freibad öffnen. Ein besonderer Tag ist dieser erste Öffnungstag nicht mehr, sagt der Betriebsleiter. Als man vor Jahren dem ersten Badegast eine Flasche Wein geschenkt habe, habe sich gleich der zweite gemeldet und beschwert, er sei doch der erste gegeben. »Danach haben wir das gelassen«, sagt Ortel kopfschüttelnd.

Sprungturm fehlt noch

Wenn sich am nächsten Samstag die ersten Schwimmer ins kühle Nass stürzen, fehlt nur noch eins: der neue Sprungturm. »Der Plan war, dass wir zum 13. Mai den Turm fertig haben«, sagt Beier. Man habe alles rechtzeitig bestellt, mehrfach nachgefragt. Doch dann kam heraus: Das Fundament des alten Turms muss erweitert werden. Doch das regnerische Frühjahr bremste das Betonieren.

Und dann meldete auch noch der Turm-Hersteller aus NRW Materialengpässe, die die Lieferung verzögern. »Wir gehen nun davon aus, dass der Turm Ende Mai oder Anfang Juni aufgebaut wird, also zwei bis drei Wochen später als geplant«, sagt Beier. Die neue Sprungeinrichtung wird dann im laufenden Betrieb geliefert. Beier nimmt die Verzögerungen mit Humor. »Dann ist es warm genug zum Reinspringen.«

Matthias Schätte

Hintegrund: Gestiegene Kosten Nach Jahren stabiler Preise muss die Wertheimer Bädergesellschaft die Eintrittspreise für das Freibad in den Christwiesen anheben. In der Aufsichtsratssitzung der Bädergesellschaft Wertheim nach dem Ende der Freibadsaison 2022 sei diese Entscheidung ziemlich einmütig getroffen worden, erklärt Thomas Beier als Geschäftsführer der Wertheimer Bädergesellschaft. »Das war keine wilde Diskussion, wir haben nicht gefightet«, erklärt Beier. Der Hauptteil der Kostensteigerungen machen Personalkosten aus, neues Personal ist schwierig zu gewinnen. Deshalb kostet wie berichtete die Einzelkarte künftig 4 Euro statt 3,50 Euro, Saisonkarten 75 statt bislang 65 Euro. Ermäßigte Saisonkarten kosten nun 45 statt 35 Euro. Vom 10. bis 12. Mai gibt es jeweils von 12 bis 19 Uhr einen Vorverkauf an der Freibadkasse. Das Bad öffnet am 13. Mai. Mit den Preisen nach oben gehen mussten auch andere Anbieter, beispielsweise das Freibad in Karlstadt. Auch die Würzburger Freibäder erhöhten die Preise - erstmals seit 2006. (scm)