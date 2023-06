Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Badische Weinhoheiten auf Roller-Tour

Am Donnerstag in Tauberfranken eingetroffen

Wertheim 23.06.2023 - 12:34 Uhr 2 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Mit dem Roller durch die Weinberge (von links:) Weinprinzessin Geraldine Liebs, Martin und Monika Baumann, Weinprinzessin Lisa Huber und Weinkönigin Jessica Himmelsbach. Foto: Nadine Strauß

Unter dem Motto »9 Tage - 9 Bereiche« unternehmen die Badische Weinkönigin Jessica Himmelsbach (Heitersheim) mit ihren Weinprinzessinnen Lisa Huber (Durbach) und Geraldine Liebs (Freiburg-Opfingen) eine E-Rollertour durch ihr »Königreich«.

Am 15. Juni gestartet

Am 15. Juni sind sie im Markgräflerland gestartet und haben sich jeden Tag Besonderheiten einer anderen Weinregion zeigen lassen. Am Donnerstag war dann der nördlichste Teil des Weinanbaugebiets Baden an der Reihe - nämlich Tauberfranken.

Ziel der Tour ist es, Werbung für den badischen Wein zu machen, Gebiete und Betriebe kennenzulernen und den neuen Slogan »Baden - der Garten Deutschlands« bekannt zu machen. Der Tag begann am Winzerhof Baumann in Dertingen.

Der Weinort am Mandelberg ist Jessica Himmelsbach schon bekannt, hat sie doch die Weine bei der diesjährigen großen Weinprobe zum Auftakt des Dertinger Weinfests vorgestellt (wir berichteten).

Im »hohen Norden«

Fast pünktlich sind die jungen Frauen mit ihren mintgrünen E-Rollern auf den Hof gefahren. Monika und Martin Baumann begrüßten die sichtlich gut gelaunten Hoheiten in ihrem Winzerhof. Weinkönigin Jessica Himmelsbach erzählte: »Wir freuen uns sehr, hier zu sein. Hier im hohen Norden von Baden. Wir haben Lust auf den Tag.« Und tatsächlich sieht man ihnen nicht an, dass schon sieben Tage und Weinanbaugebiete hinter ihnen liegen. »Es hat bisher alles sehr gut geklappt, bis auf ein paar kleine Verspätungen hier und da. Die großen Strecken haben wir ja mit einem Bus bewältigt, aber innerhalb der Orte fahren wir tatsächlich mit den Elektrorollern.«

Wie sich Weintrinken mit Rollerfahren verträgt, wird Himmelsbach gefragt: »Das geht sehr gut. Wir trinken ja wirklich nur Probierschlucke und in ganz vielen Betrieben gibt es mittlerweile auch alkoholfreie Varianten. Das ist also überhaupt kein Problem für uns.«

Neue Weinlinie verkostet

Bevor es aber in Dertingen etwas zum Probieren gab, fuhr der Tross in die Weinberge von Familie Baumann. Hier wurde nun Naturwein verkostet. Seit einigen Jahren bietet nämlich der Winzerhof unter dem Namen »Max sein Wein« eine besondere Naturweinlinie an. Max - das ist Maximilian Baumann, der Junior des Hauses, der diese Art von Wein während eines Praktikums im Burgenland kennenlernte.

Martin Baumann stellte den Wein vor und erklärte die Struktur des Betriebs. Zwei Drittel der Trauben werden mittlerweile zu Naturwein verarbeitet.

Rebstockpatenschaften

Am Weinberg selbst konnte sich das Trio über ein weiteres Standbein vom Winzerhof informieren - die Rebstockpatenschaften.

An den besichtigten Rebstöcken hängen kleine Schiefertafeln mit den Namen der jeweiligen Paten, die sich für eine bestimmte Zeit Rebstockpate nennen dürfen, eine Urkunde erhalten und nach Hege, Pflege, Lese und Abfüllung sich über eine personalisierte Flasche von ihrem Rebstock freuen dürfen.

Fachsimpeleien

Man fachsimpelte noch eine ganze Weile über Niederschläge, Rebschnitt und Ertrag, bevor alle noch einen Abstecher zum geografisch nördlichsten Punkt Badens machten.

Sie zeigten sich beeindruckt von Region, Ort, Betrieb und Philosophie, bevor sie sich verabschiedeten und mit ihren E-Rollern davonfuhren.

Der Tagesplan war vollgepackt. Die Hoheiten haben sich anschließend auf den Weg zum Weingut Schlör nach Reicholzheim gemacht und weiter zum Kloster Bronnbach.

Am Mittag standen noch Külsheim und Beckstein auf dem Programm.

NADINE STRAUSS