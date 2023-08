Autofreier Sonntag: Tipps der Stadtverwaltung Wertheim

Aktion

Wertheim 01.08.2023 - 11:30 Uhr 2 Min.

Tausende Radler und Inlineskater sind im Taubertal unterwegs auf autofreien Straßen.

Folgende Straßen sind demnach von 9.30 bis 18.30 Uhr für den kompletten Verkehr gesperrt:

• Taubertalstraße: Von der Sperrung betroffen ist die K 2815 von Tauberbischofsheim über Hochhausen - K 2880 - nach Werbach und weiter über die L 506 - Niklashausen, Gamburg, Bronnbach, Reicholzheim, Waldenhausen nach Wertheim.

• Wertheim (Ortsdurchfahrt L 506 /Taubertalstraße): Gesperrt sind die Mühlenstraße, Lindenstraße und Rechte Tauberstraße bis zur Odenwaldbrücke/L 2310 sowie der Marktplatz.

• Maintalstraße (Landesstraße L 2310): Mit Autos oder Motorrädern nicht befahren werden darf die Straße von der Odenwaldbrücke über Bestenheid, Grünenwört, Mondfeld, Boxtal bis nach Freudenberg.

Die Zu- und Abfahrt zum Busparkplatz am »Spitzen Turm« und zum Mainparkplatz in Wertheim über die L 2310 aus Fahrtrichtung Eichel ist frei.

Behinderungen

Schon vor Beginn und auch nach der Veranstaltung ist mit Behinderungen wegen des Auf- und Abbaus der Absperrungen zu rechnen, heißt es weiter.

Die Freigabe der gesperrten Streckenabschnitte ab 18.30 Uhr erfolgt auf Weisung der Einsatzleitung, sobald alle Radfahrer und Skater die Strecke verlassen haben.

Umleitungsstrecken

Bis zur endgültigen Freigabe sind aus Sicherheitsgründen die noch aufgestellten Verkehrszeichen und Verkehrsverbote für alle Verkehrsteilnehmer bindend. Den Weisungen der eingesetzten Ordner müsse unbedingt gefolgt werden. Die Umleitung für die gesperrte Maintalstraße von Wertheim aus nach Miltenberg führt für Autos über die Alte Mainbrücke beziehungsweise Spessartbrücke nach Kreuzwertheim und auf der bayerischen Mainseite in Richtung Freudenberg/Miltenberg.

Die Fahrt von Wertheim nach Tauberbischofsheim ist über die Höhengemeinden und Külsheim sowie über Urphar - Böttigheim - Werbach möglich.

Querungsmöglichkeiten

Die gesperrten Streckenabschnitte im Bereich Wertheim können in beiden Richtungen an folgenden Stellen gequert werden:

in Bronnbach, Kreisstraße K 2822, von Höhefeld kommend, in Richtung Külsheim, in Reicholzheim, Alte Heerstraße/Tauberbrücke, in Richtung Sachsenhausen, in Bestenheid, Breslauer Straße - Mühlenweg und in Bestenheid, Gemeindeverbindungsstraße Wartberg - Schwarzwaldstraße. In der Wertheimer Innenstadt kann von der Altstadt links der Tauber über die Bismarckstraße und Spessartbrücke nach Kreuzwertheim gefahren werden. Von der Altstadt rechts der Tauber und aus Richtung Eichel ist die Fahrt über die Alte Mainbrücke/Kreuzwertheim/Spessartbrücke/Bismarckstraße in die Altstadt links der Tauber und auf den Wartberg oder nach Bestenheid möglich.

Die Bewohner der Altstadt rechts der Tauber, die eine Zufahrt nur über die gesperrte Mühlenstraße, Lindenstraße und Rechte Tauberstraße haben, sollen ihre Fahrzeuge links der Tauber am Parkplatz an der Main-Tauber-Halle und am Tauberparkplatz oder rechts der Tauber in der Parkgarage Altstadt oder am Parkplatz Packhofstraße parken. Die Organisatoren bitten um Verständnis für die Behinderungen und eventuelle Umwege.

bWeitere Informationen zu den Verkehrsmaßnahmen bei Frank Hofmann von der Verkehrsbehörde Wertheim, Tel. 09342 301264

