Tauberbischofsheimer IG-Metall-Chef über zunehmende Gewerkschafts-Austritte

Mitglieder kündigen wegen Inflation

Main-Tauber-Kreis 19.04.2023 - 16:43 Uhr 4 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Herr Gans, sie sprechen davon, dass die angestrebten Mitgliederzahlen Ende 2022 im Vergleich zum Vorjahr nicht erreicht wurden. Wie hoch war die Mitgliederzahl der IG Metall Odenwald/Tauber Ende 2021, wie hoch war sie Ende 2022?

Wenn wir von sinkenden Mitgliederzahlen sprechen, bedeutet das nicht, dass wir über sehr große Veränderungen reden. Wir haben im Vergleich 2021 zu 2022 ungefähr 100 Mitglieder verloren. In absoluten Zahlen betrug der Mitgliederstand zum Ende 2022 rund 7500. Die leicht gesunkene Mitgliedschaft in 2022 hat unsere Durchsetzungsfähigkeit nicht geschwächt, dennoch ist jedes Mehr an Mitgliedschaft für die politische Durchsetzungskraft wichtig. In 2023 sehen die Zahlen wieder viel besser aus. Welches ist aus Ihrer Sicht, Herr Gans, derzeit der wichtigste Grund für die Kündigung einer Mitgliedschaft bei der IG Metall und warum?

Wir sehen immer noch die sehr hohe Inflation als Hauptgrund für die Austritte. Wenn Beschäftigte sparen müssen, dann steht auch der Mitgliedsbeitrag im Fokus. Jeder muss sparen, da fällt leider manchmal die Entscheidung, der IG Metall den Rücken zuzukehren. Aus unserer Sicht situationsbedingt verständlich und dennoch sehr kurzfristig gedacht. Auch die Schuldnerberatungen raten sehr schnell zum Einsparen des Gewerkschaftsbeitrages. Wenn aber die ersten Probleme mit dem Arbeitgeber, mit Sozialversicherungssystemen oder Sozialämtern entstehen, merken einige dann sehr schnell, dass der Austritt auch bedeutet, keine Anlaufstelle zur Beratung und auch keinen Rechtsschutz mehr zu haben. Personalabbau bis hin zu geplanten Betriebsschließungen, taten ihr Übriges für die in 2022 gesunkenen Mitgliederzahlen.

Welche Strategien hat die Gewerkschaft, Kündigungswillige vom Austritt abzuhalten? Gibt es beispielsweise sozial ermäßigte Beiträge, die sich etwa am Einkommen orientieren?

Unsere Beiträge orientieren sich grundsätzlich am Einkommen. Wie bei allen DGB-Einzelgewerkschaften beträgt auch der IG-Metall-Beitrag ein Prozent vom Bruttoeinkommen. Beschäftigte die mehr in der Lohntüte haben, müssen auch mehr Beitrag bezahlen, und wer weniger verdient, entsprechend weniger. Das ist sozial. Arbeitslose, Mitglieder in Elternzeit, Kranke ohne Krankengeldbezug zahlen 1,53 Euro, Schüler und Studenten 2,05 Euro. Bei den Rentnern wird ein Beitrag von einem halben Prozent der Rente fällig, das bedeutet bei 1000 Euro Rente einen Beitrag von fünf Euro. Und das ist solidarisch. In Härtefällen entscheidet der Ortsvorstand etwa über eine zeitlich begrenzte Absenkung des Beitrags oder sogar über eine Unterstützungsleistung.Wir informieren unsere Mitglieder regelmäßig über die Leistungen der IG Metall. Unsere Strategie dabei ist, mit rechtzeitiger Information den Gedanken an einen Austritt gar nicht erst aufkommen zu lassen. Bei regelmäßigen Info-Abenden können sich unsere Mitglieder über verschiedene tarifpolitische, aber auch gesellschaftspolitische und sozialrechtliche Themen informieren. Außerdem schulen wir regelmäßig unsere betrieblichen Multiplikatoren, damit sie in der Lage sind, direkt vor Ort im persönlichen Gespräch, Beschäftigte für die Gewerkschaft zu begeistern.

Wie erklären Sie sich die Trendumkehr zu Beginn des neuen Jahres, dass mehr Beschäftigte in die IG Metall eingetreten als ausgetreten sind?

Zum einen ist Corona kein wirkliches Thema mehr. Diese Zeit des Abstandhaltens und des Rückzugs hat die Kontaktaufnahme in den Betrieben deutlich erschwert. Das ist glücklicherweise vorbei. Unsere aktiven Betriebsräte und Vertrauensleute im Betrieb nehmen wieder viel stärker den persönlichen Kontakt zu den Beschäftigten auf. Und wir kommen bei Betriebsbesuchen mit den Beschäftigten auch wieder ins Gespräch. Unsere Erfahrung zeigt, dass das persönliche Gespräch durch keinen Werbeflyer ersetzt werden kann. Ein weiterer Grund ist die erfolgreiche Tarifrunde der Metall- und Elektroindustrie. Ein guter Tarifabschluss mit einer vorgelagerten guten Beteiligung der Mitglieder in den Betrieben ist immer ein gutes Argument, die Organisation zu unterstützen. Die Beschäftigten haben bereits in den vergangenen drei Monaten die Erfahrung gemacht, dass sie dank des guten Abschlusses deutlich mehr im Geldbeutel hatten.

In den Betrieben nimmt die Zahl der Angestellten immer stärker zu, während die der Arbeiter abnimmt. Sind Angestellte eher seltener bereit, Gewerkschaftsmitglied zu werden?

Ja, in der Vergangenheit war das tatsächlich so. Aber es gibt auch erfreuliche Ausnahmen. Besonders merken wir dies dort, wo Angestellte wahrnehmen, dass Digitalisierung und Rationalisierung verstärkt stattfinden und diese Entwicklung ohne Regelungen ihnen Sorge bereitet. Wenn diese Beschäftigten dann einen Verbündeten brauchen, erkennen sie den Wert der Gewerkschaft. Und sind dann erst einmal ein paar Angestellte eingetreten, dann entwickelt es sich. Die vergangene Kultur, dass nur die Arbeiter einen Interessenvertreter brauchen und die Angestellten nicht, beginnt zu bröckeln. Solidarität beginnt auch dort an Wert zu gewinnen.

Wie können noch mehr Angestellte von einer Mitgliedschaft überzeugt werden?

Angestellte sind auch abhängig Beschäftigte. Ich glaube, wir machen uns das Leben an der Stelle selbst etwas schwer. Unsere IG-Metall-Leistungen sind für gewerbliche und angestellte Mitglieder gleich. Die Tarifverträge unterscheiden in der Metall- und Elektroindustrie schon lange nicht mehr zwischen diesen beiden Gruppen. Welchen plausiblen Grund soll es denn geben, dass ein Angestellter die IG Metall weniger braucht als ein Gewerblicher? Dieses Bild gehört zunehmend der Vergangenheit an. Derzeit verspüren wir eher einen Trend, dass wir zum Beispiel auch sogenannte AT-Angestellte (außertariflich) für die IG Metall gewinnen. Diese erkennen immer mehr, dass es besser ist, von unserem umfangreichen Tarifwerk profitieren zu können.

Stichwort Tarifbindung: Hat die Zahl der Betriebe in der der Zuständigkeit der IG Metall Tauberbischofsheim eher zu- oder eher abgenommen?

Wir kennen keine Firma in unserem Zuständigkeitsbereich, die aus dem Arbeitgeberverband ausgetreten ist. Im Gegenteil, uns ist mindestens ein Betrieb bekannt, der dem Arbeitgeberverband beigetreten ist. Bei der Frage nach der Tarifbindung müssen wir allerdings unterscheiden nach der Bindung an den Flächentarifvertrag oder einen Haustarifvertrag. In der Tat ist es schwieriger geworden, die Betriebe davon zu überzeugen, sich an den Flächentarifvertrag zu binden.

Gibt es Alternativen zum Flächentarifvertrag?

Anstelle dessen konnten wir im vergangenen Jahr in einer Firma einen umfangreichen Haustarifvertrag abschließen und in sechs Firmen den Haustarifvertrag beziehungsweise den Heranführungstarifvertrag an den Flächentarifvertrag deutlich verbessern. Grundlage für diese Haustarifverträge ist in der Regel der Flächentarifvertrag, man muss also die Motivation der einzelnen Unternehmen für einen Haustarifvertrag nicht immer verstehen. Einerseits ist der Aufwand für einen Haustarifvertrag deutlich höher, es erleichtert aber andererseits die Herstellung der persönlichen Betroffenheit bei den Beschäftigten. Verhandlungen zu einem Haustarifvertrag sind ein hartes Geschäft und Voraussetzung ist immer, dass die Belegschaften auch eine Tarifbindung oder Verbesserung wollen. Mitreden und Mitentscheiden bei tariflichen Themen können bei uns auch nur die Mitglieder. Es gilt also der Grundsatz: Wir machen keine Tarifverträge für Minderheiten. Bedeutet: Tarifverträge gelten immer nur für Mitglieder, somit brauchen wir eine deutliche Mehrheit in der Belegschaft.

Hintergrund: Tarifjahre 2022/2023 In der jüngsten Versammlung der IG Metall Tauberbischofsheim mit Delegierten aus Betrieben des Main-Tauber-Kreises und des Altlandkreises Buchen wurde auch über das abgelaufene Tarifjahr 2022 und das gerade begonnene 2023 berichtet. In der Leiharbeit seien Ende 2022 höhere Entgelte verhandelt worden. Zudem gebe es für Leiharbeiterinnnen und Leiharbeiter, die eine IG-Metall-Mitgliedschaft nachweisen können, die Möglichkeit, zweimal im Jahr eine Prämie von bis zu 600 Euro zu bekommen. In der Branche Metallbau/Feinwerktechnik gibt es in der Zuständigkeit der IG Metall Tauberbischofsheim mit Wilhelm König Maschinenbau und Zippe Industrieanlagen zwei Wertheimer Firmen. Für diese Branche sei eine Entgelterhöhung von 5,2 Prozent zum 1. Mai und eine Inflationsausgleichsprämie in Höhe von zwei Mal 600 Euro vereinbart worden, so die Gewerkschaft weiter. gufi