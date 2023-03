Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Ausstellung "Rendesvouz" im Kloster Bronnbach

Vernissage

Wertheim-Bronnbach 26.03.2023 - 15:11 Uhr 1 Min.

Im Cartoon-Stil gezeichneter kleiner Astronaut nähert sich einem großen Oval, das einem riesigen Ostereiplaneten ähnelt. So hat Ausstellungsmacher Gunter Schmidt eine der Fotovorlagen interpretiert. Insgesamt sind in der Neuen Galerie Werke von 18 Künstlern zu sehen.

Eine kurze Einführung gab der in Tauberbischofsheim lebende Maler, Regisseur und ehemalige Kunsterzieher Gunter Schmidt. Neben Workshops hat er auch diese Ausstellung organisiert. "Bevorzugt bei der Auswahl der Ausstellungen ist eine betont moderne Kunst. Genau darin besteht die konzeptionelle Idee dieser sogenannten Neuen Galerie", sagt Schmidt.

Neue Ausschnitte

Zu sehen sind unter anderem Arbeiten der Künstlerin Irmtraut Edelmann, einer Fotografin, die mit ihren Werken "bunte Blicke auf Details, auf unscheinbare Dinge am Wegesrand" ermöglicht, die "durch den Bildausschnitt eine ganz neue Interpretation erfordern", wie sie selbst schreibt. Hierbei experimentiert sie mit Formaten und Trägermaterialien wie Alu-Dibond. Ihre ersten kleinformatigen Arbeiten wurden in einer Galerie in Bordeaux präsentiert.

Gemeinsam mit der Künstlerin aus Aschaffenburg stellen 18 weitere Künstler und Künstlerinnen aus Deutschland, Frankreich und Portugal aus, die teilweise aus dem Bekanntenkreis des Ehepaares Edelmann stammen - und die Fotografien von Edelmann auf Alu-Dibond als Arbeitsgrundlage für kreativ-verändernde Eingriffe hatten. "Durch Überarbeitung und Verfremdung in unterschiedlichen Techniken gewinnen die ursprünglichen Motive eine zusätzliche interpretative Ebene", heißt es in der Veranstaltungsankündigung. Werke zeigen Anne Laizain (Bordeaux), Barbara Wissler-Appert (Bordeaux), Björn Deckelmann (Aschaffenburg), Bob Maier (Aschaffenburg), Carole Collaudin (Bordeaux), Céline Buisson (Bordeaux), Corinne Hottin (Bordeaux), Dominique Couthrillas (Bordeaux), Eva Fischer-Khadem (Aschaffenburg), Gunter Schmidt (Tauberbischofsheim), Jens Schmittner (Aschaffenburg), Jörg Peterskofsky (Hösbach), Johannes Kohlrusch (Alentejo, Portugal), Lea Born (Bremen), Martin Kramp (Aschaffenburg), Monique Belliot (Bordeaux), Toni Wombacher (Frankfurt) und Werner Switalla (Pfungstadt).

Sehgewohnheiten erweitern

"Ausgerechnet in der Fotokunst geht es oft auch darum, gängige Sehgewohnheiten zu erweitern", sagt Schmidt zu den Arbeiten. Das Verbindende dieser Arbeiten sei die vielfache Verfremdung selbstgewählter Vorlagen. Die entstandenen Werke gewännen dadurch eine neue interpretative Ebene. In der Folge ging er auf einige der Fotos detailliert ein. Die Besucher hatten anschließend Gelegenheit, mit einigen der Künstler ins Gespräch zu kommen. Die Ausstellung ist bis Sonntag, den 30. April, geöffnet.

Elita Schrenker