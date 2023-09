Ausstellung "Insectophobie" zog vor allem viele Familien an

Angst vor Spinnen weicht der Faszination

Wert­heim 26.09.2023 - 00:00 Uhr 2 Min.

Außerdem nahm sich das Team um Inhaber Giovanno Neigert Zeit um langsam Ängste vor Spinnen und Co bei den Besuchern abzubauen. Viele der Besucher waren Familien. Zu sehen waren für 500 Exemplare von 80 Tierarten, davon circa 150 lebende Tiere. Es konnten zum Beispiel Spinnen, Skorpione, Gottesanbeter, Schnecken und Tausendfüßler beobachtet werden. "Wir zeigen alles, was aktuell in der Terraristik gehalten wird", so Neigert. Er betonte, für die Ausstellungen musste er einen Sachkundenachweis haben. Alle Tiere der Ausstellung seine mindergiftig. Es sei vergleichbar mit einem Wespenstich. Die Tiere transportiere man in ihren Terrarien, in den sich auch Leben, in einem klimatisierten und mit Luftbefeuchter ausgestatteten Spezialanhänger. Neigert berichtete, er habe schon als zwölfjähriger das Hobby Spinnen und Insekten gehabt. 2011 machte er sein Hobby zum Beruf. "Mich faszinieren die vielen verschiedenen Formen und Farben. Außerdem hat jede Vogelspinnenart ihren eigenen Charakter." Das Unwohlsein von Spinnen gehe seiner Meinung nach auf die Urangst der Menschen zurück, vor giftigen Tieren gebissen zu werden. In Deutschland gebe es keine tödlich giftigen Spinnen in freier Wildbahn, betonte er. Es komme auch darauf an, wie Eltern mit dem Thema umgehen und es an die Kinder weitergeben. In die Ausstellung kämen auch Besucher die Angst vor den Tieren haben. "Wir nehmen uns Zeit für diese." Man räume dabei Vorurteile aus, in dem man Fragen beantwortet. Die Leute könnten auch eine abgestorbene Spinnenhaut anfassen. Außerdem könne man erst kleine Spinnen beobachten. Wer möchte könne auch eine große Spinne auf die Hand nehmen. "Das funktioniert ganz gut, selbst bei Leuten mit Phobie", so Neigert. Auf die Hand nehmen, konnte man eine große mindergiftige Rotknievogelspinne aus Mexiko. Dafür hatte man drei verschiedene Exemplare im Wechsel, so dass genügend Erholungszeit für die Tiere bleibt.

Zu den Besuchern der Ausstellung gehörten Anita Samer und ihr Sohn Marty (11) aus Birkenfeld. Marty berichtete, er habe Angst vor Spinnen. Seine Mutter sah die Ausstellung als gute Chance ihm die Angst zu nehmen. "Die großen Spinnen sind etwas Angst einflößender, die kleinen sind nett", sagte Marty. Dennoch traute er sich, die Rotkniespinne auf die Hand zu nehmen. Danach resümierte er, es sei nicht so schlimm wie man es sich vorstellt. Solange man selbst ruhig ist, seien auch die Spinnen ruhig, habe er gelernt. Anita Samer, die das Tier ebenso auf die Hand nahm, stellte fest: "Sie fühlt sich fast kuschelig an." Ein neues Haustier für die Familie sei eine Spinne aber dennoch nicht.

Neben lebenden Insekten und vielen Modellen und Erklärungstexten, gab es Lupen und Mikroskope, um Details zu betrachten sowie interessante Informationen als Video.

Birger-Daniel Grein