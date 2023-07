Ausschuss für Soziales, Bildung, Kultur und Verkehr in Kürze

Fortführung Pflegekonferenz: Bei einer Gegenstimme von Jochen Flasbeck (Freie Wähler) beschloss das Gremium die Fortführung und Weiterentwicklung der Kommunalen Pflegekonferenz und die Beantragung eines Zuschusses beim zuständigen Sozialministerium.

Man könne für das kommende Jahr mit einer Förderung von 80 Prozent der Person- und Sachkosten, höchstens jedoch 40.000 Euro, rechnen, informierte Sozialdezernentin Elisabeth Krug. Eine weitere Vernetzung der Einrichtungen und Organisationen sei unerlässlich, weil der Landkreis neben Baden-Baden die höchste Altersstruktur im Land aufweise, so Landrat Christoph Schauder.

Förderung verlängert: Seit 2016 unterstützt der Kreis die Kosten für Organisation, Proben und Konzerte des Kreisjugendblasorchesters mit rund 50 Prozent des budgetierten Betrags.

Das Geld sei gut angelegt, meinte Joachim Markert (CDU), der gemeinsam mit insgesamt 1000 Zuhörern, eines der beiden Konzerte des 70-köpfigen Klangkörpers in Weikersheim und Grünsfeld miterlebt hatte, der wie die große Mehrheit des Ausschusses einer weiteren Förderung für die kommenden Jahre 2024 bis 2026 mit 10.000 Euro pro Saison zustimmte. Mit Nein stimmte auch hier lediglich Jochen Flasbeck (Freie Wähler).

Ärztemangel beklagt: Auch wenn es nicht direkt zum Thema Weiterbildungsverbund passe, meldete sich Roger Henning (CDU) als Kreisrat und Bürgermeister von Freudenberg zu Wort. Aufgrund der Grenzlage seiner Stadt gingen viele Eltern aus seiner Stadt mit ihren Kindern nicht im Main-Tauber-Kreis, sondern im benachbarten Kreis Miltenberg, also in Bayern, zum Kinderarzt. Nachdem dort allerdings zwei der Ärzte ihre Praxis aufgegeben hätten, komme es zu gravierenden Engpässen in der Versorgung, was die Eltern natürlich stark beunruhige, so Henning, der den Aufnahmestopp in den anderen Praxen sowohl auf bayerischer als auch baden-württembergischer Seite bemängelte und deshalb den Landrat bat, mit seinem Amtskollegen in Miltenberg zu sprechen um hier Abhilfe zu schaffen, was Schauder auch zusagte.

