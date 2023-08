Ausflug in die Dächer von Bronnbach

Gästeführungen: Kurt Lindner zeigt Kloster-Besuchern den Dachstuhl des alten Gemäuers - Mittelalterliche Handwerkskunst

WERTHEIM-BRONNBACH 23.08.2023

Faszination alte Handwerkskunst: Die Teilnehmer der Dachstuhlführung schauen gebannt, was Kurt Lindner ihnen über die Konstruktion erklärt. Abenteuerlicher Weg in den Dachstuhl: die alte Treppe. Kurt Lindner geht voraus, die Teilnehmer folgen. Durch diese Maueröffnung muss jeder bei der Dachstuhlführung. Kurt Lindner hilft.

Das seien Ritterkreuz-Aufträge, wie Kurt Lindner sie nennt. Eine Zeit lang hat der Collenberger auch Kanutouren auf der Tauber durchgeführt, aber nachdem zuletzt sieben von 20 Teilnehmern kenterten und er selbst ins Wasser musste, um ihnen zu helfen, bietet er das vorerst nicht mehr an.

»Ich bin schon immer an Geschichte interessiert«, sagt der 69-Jährige auf die Frage nach seiner Motivation. In die Tätigkeit in Bronnbach sei er hineingewachsen. Als der damalige Landrat Reinhard Frank mehr Führungen haben wollte, initiierte Lindner erfolgreich die ersten Außenführungen in der Klosterlandschaft. Hinzu kamen Hinweistafeln im Außenbereich, für die der ehemalige Eigenbetriebsleiter Matthias Wagner Sponsoren fand.

Die Teilnahme am Projekt »Cisterscape«, einem Zusammenschluss von 17 Klosteranlagen der Zisterzienser aus fünf europäischen Ländern, wurde dadurch möglich (siehe auch https://www.cisterscapes.eu). Sie wollen gemeinsam ihre Anlagen vermarkten und haben sich um das Europäische Kulturerbe-Siegel (EKS) beworben.

Kurt Lindners Lieblingsführung ist die Dachstuhlführung hoch oben in der Klosterkirche. 26 Personen haben sich eingefunden und sind gespannt auf diese besondere Unternehmung. 83 Jahre ist der älteste Teilnehmer, der jüngste Mitte 20. Lindner fragt nach, woher die Teilnehmer kommen. Grünsfeld, Gerchsheim, Külsheim, Heilbronn, Schöntal werden genannt, Handwerker sind dabei, ein Polier, ein Zimmermann, zwei kleine Gruppen begehen zusammen den Geburtstag eines Freundes.

Die Stimmung ist gut, und Lindner hat die Gruppe sofort im Griff. »Ich war 35 Jahre Berufssoldat«, sagt er gleich beim ersten Stopp. Man solle Bescheid sagen, wenn der Ton nicht passe. Aber er passt. Lindner ist begeistert von dem, was er tut, das merkt man sofort, und das überträgt sich auf die Gruppe.

Der Bau der Klosterkirche begann 1157 - das wird immer wieder humorvoll abgefragt. Das Leben der 30 bis 40 Mönche, meist aus niederadligen Familien, und der 120 Konversen genannten Laienbrüder in einem »Männerclub« war nicht immer harmonisch. Es gab Spannungen, Meutereien und Arbeitsniederlegungen. Dass in dem kleinen Flecken im Taubertal plötzlich Mönche auftauchten und »am Ende der Welt« einen Bau aus Stein errichteten, war eine Sensation. 460 Tonnen Steine müssen das gewesen sein, wie Lindner errechnet hat.

Außer dem Dach wurde an dem Bau seit dem 12. Jahrhundert nichts verändert. Dieses musste im 15. Jahrhundert komplett umgestaltet werden, da der Regen bis dahin in den Innenhof des Kreuzgangs abgeleitet wurde. Dort war es dadurch immer feucht, und die Wände neigten sich nach außen. Das neue Dach leitete dann das Wasser nach außen, der Innenhof wurde aufgeschüttet und trockengelegt. Das funktioniert bis heute.

Eine schmale Treppe mit 60 unterschiedlich hohen und breiten Stufen führt in den Dachstuhl. Der größte Mann wird von Lindner ausgeguckt und muss als letzter hochgehen. »Immer fünf Personen abzählen, fünf Sekunden warten, dann die nächsten fünf«, ordnet er an, bevor er losgeht. »Und gut am Seil festhalten.«

Oben angekommen, müssen sich die Gäste durch eine enge Maueröffnung zwängen. Lindner reicht eine Hand und schützt die Köpfe mit der anderen. Viele Details erfahren die erstaunten Teilnehmer. Von der Bedeutung der Kerben in den Balken, von den Floßkeilen, vom Mittelaltermörtel, in dem Urin, Ochsenblut und Eier gefunden wurden, von dendrochronologischen Untersuchungen, die zeigen, dass das Holz in der ersten Hälfte des Jahres 1425 geschlagen wurde.

Immer wieder stellt Kurt Lindner Fragen. Dass der Dachstuhl zuerst am Boden aufgebaut wurde, dann mit den Kerben versehen und wieder abgebaut wurde, wird vor allem den Handwerkern klar. Beim Zusammenbau in luftiger Höhe muss man sich danach richten. »Unfassbar«, »faszinierend«, raunen viele Teilnehmer immer wieder. »Wenn Sie einen Holzwurm finden, bekommen Sie den Eintritt zurück«, verspricht Lindner. Da schauen alle genau hin. Aber in Floßholz, zu erkennen an den kleinen runden Floßkeilen in den Balken, gibt es keine Holzwürmer. Die sind wohl alle auf der 250 Kilometer langen Fahrt im Main ertrunken.

Petra Folger-Schwab

Hintergrund: Gästeführungen Klassische Stadt- und Burgführungen in Wertheim gibt es von verschiedenen Anbietern. Auch spontan kann man sich öffentlichen Führungen anschließen, wenn man sich zur entsprechenden Zeit am Spitzen Turm einfindet. Hinzu kommen zahlreiche Themenführungen, Kultur- und Genussführungen mit Verkostungen. Näheres unter www.tourismus-wertheim.de oder www.gaestefuehrer-wertheim.de. Kloster Bronnbach, im Besitz des Main-Tauber-Kreises, bietet das Jahr über vielfältige Themenführungen im Innen- und Außenbereich an. Klosterkirche und Klosterlandschaft, das Leben der Klosterbrüder, Dachstuhl- und Fledermausführungen, die Grablegen und die ehemalige Brauerei laden zu näherer Betrachtung ein. Informationen im Internet: www.kloster-bronnbach.de. PeFS

Zur Person: Kurt Lindner Der Collenberger Kurt Lindner ist seit Mai 2009 Gästeführer in Bronnbach. Seit drei Jahren ist er für die Aus- und Weiterbildung der inzwischen zwölf Gästeführer verantwortlich. Der ehemalige Berufssoldat war 2006/2007 im Kosovo im Einsatz. Bei einem Reintegrationsseminar in Bronnbach lernte er die Klosteranlage genauer kennen. Nach seiner Pensionierung bewarb sich Lindner, der sich schon immer für Geschichte interessiert, erfolgreich beim Main-Tauber-Kreis als Gästeführer. Der 69-Jährige bietet selbst sechs verschiedene Themenführungen an: die Dachstuhlführung, Beten und Arbeiten der Klosterbrüder, die Grablegen, eine Rundwanderung auf den Spuren der Zisterzienser, eine Kutschfahrt durch die Klosterlandschaft und eine Adventführung. Hinzu kommen Führungen auf Anfrage. Das Geheimnis einer guten Gästeführung sei, Geschichte in Geschichten zu verpacken, verrät Kurt Lindner. Natürlich seien die Gruppen unterschiedlich, das müsse man vorher abschätzen. Mitglieder eines Geschichts- und Heimatvereins wollten vielleicht mehr in die Tiefe als ein Seniorenclub oder ein Landwirtschaftsverein. Das gelte es zu spüren. Man müsse die Leute abholen, mitnehmen und Aufmerksamkeit erzielen. Sie müssten gebannt zuhören, dann wäre er zufrieden. PeFS