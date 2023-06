Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Ausbau lokaler Wertschöpfungsketten im Fokus

Umwelt: Steuerungsgruppe der Bio-Musterregion gibt Einblick in aktuelle Themenfelder im Main-Tauber-Kreis

MAIN-TAUBER-KREIS 05.06.2023 - 16:09 Uhr 1 Min.

Erfolgreich sei erneut das Projekt »Kostenfreie Schnittgutannahme« für Bürger aus dem Main-Tauber-Kreis verlaufen. Mehr als 2000 Kubikmeter Streuobstbaumreisig seien von Januar bis April dieses Jahres an den fünf kreiseigenen Grüngutplätzen des Landkreises abgegeben worden. »Streuobstwiesen prägen den Main-Tauber-Kreis und sind gleichzeitig ein wesentlicher Bestandteil unserer Naturlandschaft. Mit der kostenfreien Schnittgutannahme unterstützen wir die Bürgerinnen und Bürger aus dem Landkreis bei der nachhaltigen Pflege«, erklärte Florian Busch.

Höhere Vermarktungschancen

Konsequent verfolgt wurde auch die Investition in eine mobile Schlachteinheit für die Region. »Der Einsatz hat sich gelohnt: Der Förderantrag beim Regierungspräsidium Stuttgart ist bewilligt, und das nötige Equipment kann somit bestellt werden. Derzeit werden Kooperationsmöglichkeiten der Betreiber-GbR mit lokalen Metzgern ausgelotet, wodurch der Verarbeitungsgrad der Fleischprodukte und damit auch die Vermarktungschancen steigen«, sagte Regionalmanager Stefan Fiedler.

Florian Busch würdigte die zügige und erfolgreiche Umsetzung des Vorhabens. Gemeinsam mit Mitgliedern der GbR wurden die gewonnenen Erkenntnisse bereits Akteuren der Bio-Musterregion im Landkreis Heidenheim vermittelt.

Öffentlichkeitswirksam vertreten war die Bio-Musterregion mit einem Infostand auf der »Biofach« in Nürnberg, der größten Messe für Bio-Lebensmittel, sowie dem Feierabendmarkt in Igersheim, so die Mitteilung.

Als sehr interessant bezeichnete Fiedler seine Mitarbeit in einem Beteiligungsworkshop zur Einrichtung sogenannter Modelllandschaften, die in Kooperation mehrerer Landesministerien langfristig die biologische Vielfalt steigern sollen. Ebenfalls etabliert wurde der Einsatz von Bio-Lebensmitteln in den Kochworkshops des Landwirtschaftsamtes.

Folgeveranstaltung geplant

Erfolgreich sei auch die Messe für regionale Lebensmittel »Meet & Greet« im Februar gewesen. »Dank des enormen Zuspruchs planen wir bereits jetzt eine Folgeveranstaltung im nächsten Jahr im nördlichen Teil des Landkreises«, erklärte Florian Busch. Zudem will die Bio-Musterregion die Präsenz und Sichtbarkeit regional produzierter Bio-Lebensmittel weiter erhöhen.

Mit Logo Grundstein gelegt

Ein Grundstein wurde bereits mit dem Logo »Bio-Region Main-Tauber-Kreis« gelegt. »Nun gilt es, den Mehrwert der Produkte sichtbar zu machen und die Marke weiter auszubauen«, betonte Stefan Fiedler.

»Zwei unserer Hauptaufgaben sind der Aufbau regionaler Wertschöpfungsketten sowie die Verkaufsförderung regionaler Bioprodukte. Mit dem Logo verzahnen wir diese beiden Ziele miteinander«, sagte Fiedler weiter.

Am Montag, 26. Juni, gibt es ein Offenes Forum in Tauberbischofsheim, um sich der breiten Öffentlichkeit zu präsentieren.

Pressemitteilung Landratsamt Main-Tauber-Kreis (bearbeitet)