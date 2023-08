Gutschein-Karte: Sonderrieter Obstbau-Verein entwickelt besondere Idee

Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Aus Sunnert für Sunnert in Sunnert

Wertheim 07.08.2023 - 15:10 Uhr 1 Min.

Stellen die Sunnert Card, einen Wertgutschein für landwirtschaftliche Produkte aus dem eigenen Dorf, beim Dorfcafé vor (von links): die beiden Vorsitzenden des Vereins für Obstbau, Garten und Landschaft Sonderriet, Simone Klein und Daniel Enzian, sowie Ortsvorsteher Udo Kempf.

Der Papiergutschein kann wie ein fünf Euro Schein in den teilnehmenden Geschäften oder dem Eierhäuschen eingelöst werden. Wird der Wert nicht ganz benötigt, gibt es Restgeld bar zurück. Die beiden Vorsitzenden des Vereins, Simone Klein und Daniel Enzian, berichteten im Gespräch mit unserem Medienhaus, die Idee sei vor etwa acht Wochen beim Hacken auf dem gemeinschaftlichen Kürbisfeld des Dorfs am alten Sportplatz entstanden. Dort bauen alle Generationen aus dem Dorf gemeinsam die Kürbisse an.

»Wir suchten eine Möglichkeit, denjenigen zu danken, die für unser Dorfcafé einen Kuchen backen und spenden«, berichtete Klein. Enzian ergänzte, dabei wolle man, dass der Wert, den man verschenkt, im Dorf bleibt. Man habe Unternehmen aus dem Dorf unterstützen wollen, die eigene landwirtschaftliche Produkte anbieten. Klein ergänzte: »Mit deren Produkten kann man auch Kuchen backen.«

So sprach man die vier Anbieter an, die zum Thema Obst- und Gartenbau passen. Sie sagten alle sofort zu. »Die Karte ist eine super Idee und auch super Werbung«, erklärte Carolin Klein vom Biohof Klein Sonderriet. Auch Ortsvorsteher Udo Kempf lobte die Idee der Sunnert Card. Er betonte zudem, das Dorfcafé werde sehr gut angenommen. Dies bestätigten auch die vielen Gäste am Freitagnachmittag.

Zum Gutschein sagte Kempf, es sei etwas »aus Sunnert für Sunnert in Sunnert.« Er könne sich vorstellen, die Karte zukünftig auch als Geschenk der Ortschaft für weitere Engagierte im Dorf einzusetzen. Er freue sich zudem über das Engagement der jungen Leute im Vereinsvorstand und die guten Ideen des Vereins, ergänzte er.

Präsentiert wurde der Gutschein von den beiden Vorsitzenden beim vierten Dorfcafé am Freitag. Dabei wurde die Sunnert Card auch gleich an 36 Kuchenspender überreicht. Diese freuten sich sehr über das besondere Geschenk »Wir wurden gleich von den Leuten, die daneben saßen, gefragt, ob man die Karte auch kaufen kann.« Man sei sich einig gewesen, dass die Sunnert Card auch ein gutes Geschenk für Privatleute sei, so Klein.

Erhältlich ist die Karte bei den beiden Vorständen des Vereins auch für Menschen, die außerhalb von Sonderriet wohnen. Kempf verwies abschließend darauf, dass auch andere Vereine die ortsansässigen Unternehmen durch ihre Einkäufe unterstützen und andersherum die Unternehmen den Vereinen helfen. Das Dorfcafé findet jeden ersten Freitag im Monat von 14 bis 17 Uhr im oberen Raum der Mehrzweckhalle Sonderriet statt. Auch dort können die Sunnert Cards erworben werden.

Birger-Daniel Grein