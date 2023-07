Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Aus Külsheimer Standortverwaltung wird Flüchtlingsunterkunft

Ersatz für bisheriges Gebäude

Külsheim 18.07.2023 - 16:39 Uhr 3 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Im Gebäude der ehemaligen Standortverwaltung in Külsheim wird die neue Flüchtlingsunterkunft entstehen.

Das Gebäude der ehemaligen Standortverwaltung wurde bereits von der Stadt angekauft. Zu den nötigen Arbeiten berichtete Bürgermeister Thomas Schreglmann, es sei vorgesehen, im Innenbereich nur Mindestmaßnahmen durchzuführen. Der Bodenbelag und die Wände sollen größtenteils belassen werden. Es müssten aber Sanitärzellen geschaffen werden, die jeweils Waschbecken, Dusche und Toilette beinhalten.

Nötig sei weiterhin die Heizungsanbindung. Die Beheizung solle über die vorhandene Wärmeleitung vom Lagergebäude erfolgen. Weiterhin nötig sind laut Planungen die Errichtung einer Fluchttreppe, Trockenbau im Sanitärbereich, Elektroarbeiten und die Installation von Rauchmeldern, Fliesenarbeiten, Schlosserarbeiten am Geländer sowie Türelemente und Flurabschlusstüren. Die Kosten für diese baulichen Mindestmaßnahmen werden auf rund 395.000 Euro geschätzt.

Zusätzlich sollen noch rund 80.000 Euro für Unvorhergesehenes eingeplant werden. So sei aktuell nicht einschätzbar, inwieweit die Heizungsanlage innerhalb des Gebäudes in Betrieb genommen werden kann und welche abschließenden Anforderungen des Landratsamtes sich aus der Umnutzung des Gebäudes in eine Flüchtlingsunterkunft ergeben.

Als energetische Maßnahme soll zusätzlich das Flachdach saniert werden. Bei ihm sei zumindest mittelfristig eine Sanierung notwendig. »Genauere Untersuchungen werden noch durchgeführt, um dann abschätzen zu können, was wie gemacht werden muss.« Die Kosten für die Gesamtsanierung des Flachdachs werden auf 174.000 Euro geschätzt. Hinzu kommt das Architektenhonorar für die Gesamtmaßnahme, die mit 59.000 Euro veranschlagt wird. Somit betragen die geschätzten Gesamtkosten inklusive Puffer für Unvorhergesehen knapp 650.000 Euro. Die Maßnahme wird laut Schreglmann durch das Landesprogrammes »Wohnraum für Geflüchtete« in Höhe von 60 Prozent gefördert.

Die zwei Geschosse der ehemaligen Standortverwaltung sollen als Wohnraum für Flüchtlinge für die kommunale Anschlussunterbringung genutzt werden. Im Keller soll ein Waschbereich entstehen. Für den Keller gebe es einen Außenzugang, so dass Räume dort auch von Vereinen als Lager genutzt werden könnten, hieß er weiter.

Einstimmig vergab der Gemeinderat die planerischen Arbeiten an das Architektenbüro Bannwarth und Ludwig aus Wertheim. Hinsichtlich der Vergabe der Gewerke erteilte der Gemeinderat eine Ausnahmegenehmigung zur freihändigen Vergabe. Hintergrund ist, dass die derzeitige Flüchtlingsunterkunft bis spätestens 30. November geräumt werden muss. Dies wurde mit dem Käufer des Gebäudes vertraglich vereinbart. Deswegen müssen die Aufträge für die Sanierung des Verwaltungsgebäudes zeitnah an die verschiedenen Firmen vergeben werden. Der Gemeinderat tagt aber erst nach der Sommerpause wieder.

bdg

Gemeinderat in Kürze Külsheim. Im Gemeinderat Külsheim gab es noch folgende Themen: Gewerbepark: Einstimmig vergab der Gemeinderat Bauarbeiten zum Umbau der Zufahrt zum Gewerbepark II Ost an die Firma Boller-Bau in Distelhausen für rund 78.000 Euro. Dort sollen unter anderem die Bordsteinkanten verschwinden. Das Projekt wird zu 70 Prozent im Rahmen der Stadtsanierung gefördert. Umnutzung: Im ehemaligen Modegeschäft Adelman in der Hauptstraße soll ein Bäckereiverkauf mit Café einziehen. Der Nutzungsänderung hat der Rat zugestimmt. Grundschule Uissigheim: Die Verwaltung sucht nach Möglichkeiten für eine Außentreppe an den Betreuungsräumen in der Grundschule Uissigheim. Die Räume sind aktuell nicht nutzbar, weil eine Fluchttreppe fehlt. Schnittgutplatz: Auf die Anregung von Alfred Bauch (SPD), einen Schnittgutplatz in Külsheim anzulegen, erklärte Bürgermeister Thomas Schreglmann, dazu brauche man neben der umzäunten Fläche auch einen Platzwart, und die planungsrechtlichen Voraussetzungen müssten vorliegen. Er verwies auf den nahegelegenen Schnittgutplatz in Dörlseberg, auf dem auch Külsheimer ihr Schnittgut abgeben können. Großer Markt: Schreglmann informierte, dass der Große Markt vom 7. bis 10. September stattfinden wird. Am Donnerstag wird es wieder einen Umzug geben, am Sonntag ist ein politischer Frühschoppen mit Manuel Hagel vorgesehen. Als Bands sind Happy Musik, DJ Bambi, die Balbachtaler, der Külsheimer Musikverein und Alleinunterhalter Andis Wirtshausmusik vorgesehen. Auch die Vereine werden sich mit umfangreichen Angeboten beteiligen. Feuerwehr: Die Abteilung Eiersheim der Feuerwehr bekommt ein gebrauchtes Tragkraftspritzenfahrzeug mit Wassertank. Der Gemeinderat hat den Auftrag zum Preis von rund 90.000 Euro vergeben. Zusätzlich beschafft werden muss das Digitalfunkgerät für 3000 Euro. Im Haushalt stehen für die Anschaffung 50.000 Euro bereit. Der restliche Betrag wird aus Rücklagen überplanmäßig bereitgestellt. Spielgeräte: Für 82.500 Euro bekommt der evangelische Kindergarten in der Hans-Weisbach-Straße neue Außenspielgeräte. Der Gemeinderat vergab den Auftrag einstimmig an die Firma Spessart-Holzgeräte aus Kreuzwertheim. Kindergarten: Vergeben wurden einstimmig auch die Schreinerarbeiten für die Garderobe im Neubau des Kindergartens in der Bgm.-Kuhn-Straße. Diese übernimmt die Firma Holzwerkstatt Adelmann in Külsheim für knapp 26.000 Euro. bdg