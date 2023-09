Aus Rindermast wird artgerechte Pferdepension

Platz für 40 Tiere

Wertheim 28.09.2023 - 15:30 Uhr 1 Min.

Die beiden Agrarwissenschaftler haben die Landwirtschaft von Stefan Fröbers Eltern in Waldenhausen übernommen und wollen den Betrieb mit Hilfe der Pferdepension wieder im Vollerwerb führen. Dafür wollen sie allerdings nicht die bestehenenden Gebäude nutzen, sondern planen auf insgesamt rund 2,8 Hektar einen neuen Betrieb. Dieser soll jeweils mehr als 800 Meter von den beiden Ortschaften entfernt liegen. Susanne Fröber sieht in dem geplanten artgerechten Bewegungsstall-Konzept ein hohes Potenzial in der Region. Weitere Projekte auf dem Hof wie Ferienwohnungen seien in absehbarer Zeit nicht vorgesehen.

Die Mastrindhaltung auf dem Hof in Waldenhausen sei nicht mehr zeitgemäß gewesen und deswegen aufgegeben worden. Ein Umbau sei aufgrund der Nähe zur Tauber nicht möglich gewesen. Stefan Fröber erklärte, nach den Vorgaben zur Tierhaltung in Ortschaften blieben der Landwirtschaft nur Außenbereiche. Bestehende landwirtschaftliche Grundstücke entsprächen oft nicht den vorgeschriebenen oder gesellschaftlich geforderten Haltungsbedingungen. Der alte Hof in Waldenhausen werde aber weiter als Lagerort für Heu, Stroh und Unterstellmöglichkeit für Gerätschaften genutzt.

Viele Fragen der Bürger aus beiden Ortschaften betrafen die Anfahrt zum geplanten Hof vor allem mit Pferdeanhängern. Angesprochen wurde die Enge des Wegs, der Begegnungsverkehr stark erschwere. Stefan Fröber erklärte, eine mögliche Lösung sei eine Einbahnstraßenregelung. Zur Verkehrsbelastung sagte er, man habe keinen Reitschulbetrieb vorgesehen. Natürlich werde der ein oder andere der 40 Einsteller täglich zu seinem Pferd kommen. Erfahrungen anderer Höfe dieser Art zeigten aber, dass es unwahrscheinlich sei, dass alle dies täten: Das Stallkonzept ermögliche den Tieren jederzeit freie Bewegung. Außerdem will Fröber Fröbe darauf achten, dass für die Anfahrt zum Hof nicht der Weg am Waldkindergarten genutzt wird, da dort Kinder spielen.

Gerrit Lang fasste die Meinung seines Ortschaftsrats zusammen: »Wir Waldenhäuser sagen, wir kaufen uns mit dem Projekt erst mal keinen Ärger ein.« Der Ortschaftsrat Sachsenhausen wird seine endgültige Stellungnahme noch beraten. Ortsvorsteher Udo Beck wünschte sich ein gutes Miteinander von Hof und Dörfern, so sei das Projekt für beide Seiten ein Gewinn.

